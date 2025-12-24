ไทยเบฟ ร่วมยินดี ส.ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งไทย คว้า 10 เหรียญปิดฉาก “ซีเกมส์ 2025”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาและคณะผู้บริหาร ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้า 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมี คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหาร, คุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมชมการแข่งขันและแสดงความยินดีกับ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์กีฬา สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ และอดีตนายกสมาคมฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center เมื่อเร็วๆนี้