“เอกนิติ” นำทีมไทยแลนด์บุก ‘ดาวอส’ เพิ่มความเชื่อมั่นดึงทุนต่างชาติปักหมุดไทย

เอกนิตินำทีม “พาณิชย์-ต่างประเทศ-บีโอไอ-เอกชนไทย” ในนามทีมไทยแลนด์ ร่วมเวทีสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum Annual Meeting 2026 และหารือบริษัทชั้นนำที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำเสนอทิศทางนโยบาย และโอกาสการลงทุนในไทย สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นำคณะทีมไทยแลนด์ ประกอบด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเลขาธิการบีโอไอ และผู้บริหารภาคเอกชน เช่น บริษัท เอสซีจี, ปตท., เครือเจริญโภคภัณฑ์, ไทยเบฟเวอเรจ, บางจาก, ธนาคารกรุงเทพ, บิทคับ และ KBTG เข้าร่วมประชุม World Economic Forum Annual Meeting 2026 พร้อมทั้งหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลก ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 19-23 มกราคม 2569
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ที่เมืองดาวอส เป็นเวทีสำคัญระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก เนื่องจากเป็นงานที่ผู้นำประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผู้นำทางความคิด และซีอีโอบริษัทชั้นนำจะมารวมตัวกัน เพื่อพูดคุยทิศทางเศรษฐกิจโลก การแก้ไขวิกฤตสำคัญของโลก และแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงและโอกาส โดยการประชุมประจำปีของ WEF ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “A Spirit of Dialogue” เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำจากทั่วโลก
การเข้าร่วมงานดังกล่าวจึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้กับประเทศไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งทีมไทยแลนด์จะสามารถสื่อสารนโยบาย ทิศทางเศรษฐกิจไทย ศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย รวมทั้งมาตรการต่างๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การดึงดูดบุคลากรทักษะสูงเข้าสู่ประเทศไทย การสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว การเดินหน้าปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายและอุปสรรคการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง พร้อมขยายเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจสู่โอกาสการลงทุนที่เป็นรูปธรรม และปูทางสู่การที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลกในเดือนตุลาคม 2569 นี้ด้วย
ภายในงาน WEF รองนายกฯ จะเข้าร่วมบรรยายในเวทีสำคัญ เช่น “New Pathways for ASEAN Growth and Productivity” และ“What’s Ahead for the Global Economy” นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการหารือแบบ One-on-One กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ผู้บริหารไอเอ็มเอฟและธนาคารโลก และผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลและเทคโนโลยี AI เพื่อขยายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนคุณภาพจากทั่วโลก