โกลเบล็ก เก็ง SET แกว่งไซด์เวย์ ชี้เป้า 4 หุ้นไก่-Pet Food สุดแกร่งรับอานิสงส์ส่งออกโตต่อเนื่อง

บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ Sideway ออกข้าง นักลงทุนจับตาการเจรจาสันติภาพยูเครน-รัสเซียอย่างใกล้ชิด ปัจจัยในประเทศยังไร้แรงหนุนใหม่เข้าสู่ตลาด ฝ่ายวิจัยคาดกรอบดัชนีเคลื่อนไหว 1,2201,280 จุด พร้อมแนะเก็งกำไรหุ้นหุ้นส่งออกไก่ รับอานิสงส์ส่งออกเดือนตุลาคมโต
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ GBS ประเมินแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งตัวแบบ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีแรงหนุนใหม่เข้ามาเสริมตลาด จึงคาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่ที่ 1,220-1,280 จุด
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ โดยแบ่งเป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและทิศทางเศรษฐกิจไทย ได้แก่ FedWatch Tool บ่งชี้ว่ามีโอกาสเกือบ 83% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ในสัปดาห์หน้า
สำหรับปัจจัยบวกในประเทศมาจากการที่ ธปท. เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือนต.ค.68 ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ด้านอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยี รายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับดีขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชนปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ส่งผลให้กิจกรรมในภาคบริการที่เกี่ยวข้องปรับเพิ่มขึ้น
ส่วนปัจจัยลบที่น่าจับตา ได้แก่ ภาพรวมเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างมาเลเซียและสหรัฐฯ โดยระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าระดับโลกหรือความร่วมมือในภูมิภาค และไม่ควรกระทบต่อผลประโยชน์ของจีน
ด้านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่าอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาท จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด เนื่องจากกระทบทั้งภาวะตลาดในระยะใกล้และภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพรวม นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวเลขผลกระทบ SME โดนน้ำท่วม สูญ 1,500 ล้านบาทต่อวันและหากสถานการณ์ยืดเยื้อ 1 เดือน ตัวเลขรวมอาจแตะ 10,000-15,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 4 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค และวันที่ 17 ธ.ค. กำหนดประชุมกนง. ครั้งสุดท้ายของปี 2568
ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ยังเฝ้าติดตาม อาทิ วันที่ 1 ธ.ค. ญี่ปุ่น รายงานการใช้จ่ายด้านทุนในไตรมาส 3/2568,จีน รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ย.,อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย.,สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ย. ดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนต.ค., วันที่ 2 ธ.ค. ญี่ปุ่น รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย., อียู รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. (ประมาณการเบื้องต้น) และอัตราว่างงานเดือนต.ค., วันที่ 3 ธ.ค. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย. ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนก.ย. และดัชนีภาคบริการเดือนพ.ย., วันที่ 9-10 ธ.ค. ประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปี 2568
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น ได้ประโยชน์จากแนวโน้มเชิงบวก สินค้าส่งออกหลักในเดือนตุลาคม ได้แก่ เนื้อไก่สดแช่แข็ง และ อาหารสัตว์เลี้ยง ที่ยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง โดยหุ้นที่ได้รับอานิสงส์ ได้แก่ GFPT, TFG, ITC และ AAI ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจส่งออกอาหารไทย ที่ยังคงมีโอกาสเติบโตแม้เผชิญความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก