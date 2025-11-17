โกลเบล็ก ประเมินหุ้นไทย Sideway Down จับตาน้ำท่วม-เจรจาภาษีสหรัฐ

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก (GBS) ประเมินแนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down โดยได้รับแรงกดดันจากกระแสการลดความคาดหวังของนักลงทุนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ พร้อมทั้งมีมุมมองที่แตกต่างกันภายในองค์กร
สำหรับปัจจัยในประเทศ นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์การระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดการลงทุนระยะสั้น โดยคาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,250-1,300 จุดตลอดสัปดาห์นี้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ ยังคงเป็นปัจจัยต่างประเทศโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ลงนามบังคับใช้ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อยุติการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลาง (Government Shutdown) ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ ถือเป็นการคลี่คลายวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนในวงกว้าง
พร้อมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบ ไทยกัมพูชา อย่างใกล้ชิด หลังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงข้อกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดกรณีที่สหรัฐฯขอระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทย-สหรัฐฯเป็นการชั่วคราวจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพ รวมทั้งประเด็นคำวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีอำนาจตามกฎหมายในการใช้อำนาจภาวะฉุกเฉินเพื่อกำหนดภาษีศุลกากรในวงกว้างต่อประเทศคู่ค้าทั่วโลกหรือไม่
ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติอนุมัติปลดล็อกการจำหน่ายสุราและเบียร์ในช่วงเวลา 14.0017.00 น.คาดว่าจะมีการออกประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีภายใน 15 วันข้างหน้า คาดว่าจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยในประเทศที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนได้เช่นกัน อาทิ สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, วันที่ 17 พ.ย. สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/68 และแนวโน้มปี 2568, สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ, สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ยังเฝ้าติดตาม อาทิ วันที่ 17 พ.ย. ญี่ปุ่น รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 3/68 (ประมาณการเบื้องต้น) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย. (ประมาณการครั้งสุดท้าย), สหรัฐฯ รายงานดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย., 18 พ.ย. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชน, รายสัปดาห์ ราคานำเข้าและส่งออกเดือนต.ค. การผลิตภาค อุตสาหกรรมเดือนต.ค. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนพ.ย., วันที่ 19 พ.ย. สหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์, เช้าวันที่ 20 พ.ย. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุม
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น BAMKBANKCHAYOJMT รับแรงบวกนโยบาย ธปท. เปิดทางจัดตั้งบริษัทร่วมทุน AMC