“กิริฏา” ถกผู้บริหาร WEF เผยเชิญ “ศุภจี” โชว์วิสัยทัศน์ในการประชุมประจำปี 69 ที่ดาวอส

“กิริฏา”ถกผู้บริหารสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) เผยเชิญ “ศุภจี” เข้าร่วมการประชุมประจำปี วันที่ 19-23 ม.ค.69 ที่เมืองดาวอส และจะเป็นตัวแทนประเทศไทยแสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก คาดจะโชว์การปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และการเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับโลก
ดร.กิริฏา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหารสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการประชุมประจำปี WEF ณ เมืองดาวอส ระหว่างวันที่ 19–23 ม.ค.2569 โดยในการประชุมครั้งนี้ WEF ได้เชิญนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุม และจะมีเวทีเฉพาะสำหรับอาเซียน ที่เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีการค้าอาเซียน ได้พบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำจากทั่วโลก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยจะได้แสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศต่าง ๆ
ทั้งนี้ ในการประชุม ไทยจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงการปรับยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับ 3 ด้านหลัก คือ 1.เศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้บทบาทของไทยในฐานะประธานการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) 2.การค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 3.ความมั่นคงทางอาหาร ที่ไทยพร้อมยกระดับจากผู้ขายสินค้าอาหารไปสู่พันธมิตรด้านความมั่นคงทางอาหารของโลก
“การเข้าร่วมการประชุม WEF จะเป็นเวทีที่ไทยจะได้แสดงความพร้อมการเป็นคู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์กับภาครัฐและเอกชนต่างประเทศที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกัน ขณะเดียวกัน ไทยคาดหวังว่าจะได้รับทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูลข้ามพรมแดน ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งประเทศในห่วงโซ่คุณค่าของโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะด้านเทคโนโลยีและการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการออกแบบนโยบายที่ทันสมัยและแข่งขันได้ของไทยต่อไป”ดร.กิริฏากล่าว
นอกจากนี้ WEF ยังให้ข้อมูลว่า รูปแบบการประชุมประจำปีที่เมืองดาวอส จะจัดตามความสนใจของผู้บริหารระดับสูงแต่ละประเทศ เพื่อให้ทุกประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูลวิสัยทัศน์และนโยบายในประเด็นที่ตนให้ความสำคัญ โดยจะมีหัวข้อการหารือที่สำคัญ เช่น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) การค้าและเศรษฐกิจดิจิทัล การกำกับดูแลการค้า และภูมิรัฐศาสตร์
สำหรับ WEF เป็นองค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ (Geopolitics and Governance) โดยเป็นเวทีการหารือเชิงนโยบายแบบไม่เป็นทางการระหว่างภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนมุมมองผลกระทบของภูมิรัฐศาสตร์ต่อการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทานโลก 2.สนับสนุนมาตรการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ได้แก่ การปฏิรูประบบศุลกากร ลดต้นทุนและเวลาการค้าข้ามแดน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและผลลัพธ์ที่ยั่งยืน (inclusive and sustainable outcomes) โดยมุ่งเน้นประเด็นการค้าเพื่อความยั่นยืน พร้อมดำเนินงานร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อรับมือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบใหม่ เช่น การค้าสีเขียว นโยบายการค้าที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) รวมทั้งให้ความสำคัญกับประเด็นแรงงานและการจ้างงานในห่วงโซ่มูลค่าโลก และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน WEF ยังเน้นประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสาหลักดังกล่าวในระดับภูมิภาค โดยสำหรับอาเซียน WEF ให้ความสำคัญกับความคืบหน้าการเจรจา DEFA โดยพร้อมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงได้อย่างแท้จริง เช่น การเชื่อมโยงผู้เจรจากับภาคเอกชน การจัดทำแบบสำรวจความพร้อมด้านดิจิทัลของเอกชนอาเซียน และการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับสมาชิกอาเซียน เป็นต้น