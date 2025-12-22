ไหนว่าไม่แบน!ชาวกัมพูชาชักสงสัยคำพูด'ฮุนเซน' หลังถูกห้ามขึ้นเครื่องบินมาไทย

สื่อด้านการเดินทางรายงาน พวกผู้โดยสารชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้ามาพักผ่อนในไทย ในนั้นรวมถึงบางส่วนที่เดินทางพร้อมกับสามีหรือภรรยาชาวตะวันตก ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอ้างว่าพลเมืองเขมรไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังไทย ยกเว้นแต่กรณีฉุกเฉิน สวนทางกับคำพูดของผู้นำ'ฮุนเซน' ที่อ้างว่าสั่งระงับการเดินทางเฉพาะทางบกเท่านั้น
เหตุการณ์นี้มีขึ้นตามหลังการปิดด่านทางบกโดยสิ้นเชิงระหว่างกัมพูชาและไทย ในขณะที่เว็บไซต์ทราเวลโมล ชุมชนออนไลน์ระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวแทนอีกหนึ่งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับเสรีภาพด้านการเดินทาง และดูเหมือนจะสวนทางกับหลักการอาเซียน เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างความชอบธรรมต่อการตัดสินใจดังกล่าว บอกว่าชาวกัมพูชาที่เดินทางไปยังประเทศไทย อาจเผชิญกับความทุกข์ยากภายใต้เงื้อมมือของเจ้าหน้าที่ไทย
ทราเวลโมล ระบุคำอธิบายดังกล่าวพอมีน้ำหนักบ้าง แต่ในข้อเท็จจริงคือทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ต่างไม่เคยแถลงอย่างเป็นทางการ ประกาศแบนด้านการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบระหว่าง 2 ชาติ ไทยเพียงเน้นย้ำแค่ว่ากำลังจับตาอย่างใกล้ชิดนักเดินทางที่เดินทางมาจากกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านท้องถิ่นหรือคนต่างชาติ แต่ไม่มีการแบนการเดินทางทางอากาศอย่างเป็นทางการระหว่าง 2 ประเทศ
ครั้งที่ทราลเวลโมลติดต่อสอบถาม ทางเจ้าหน้าที่กัมพูชาในภาคการเดินทาง บอกว่าพวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดใหม่ใดๆ แต่การยกระดับควบคุมเข้มข้นขึ้นอาจเป็นสิ่งเข้าใจได้ สืบเนื่องจากความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างเพื่อนบ้าน 2 ชาติ อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆลักษณะนี้ควรสื่อสารให้ชัดเจนล่วงหน้า ในขณะที่สายการบินต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทราบกฎระเบียบใหม่ใดๆเช่นกัน
ทราเวลโมล ระบุว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการแบนดังกล่าว ได้ก่อความประหลาดใจกว่าเดิม เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่นาน ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพิ่งออกมาชี้ว่ามีความเข้าใจปิดเกี่ยวกับคำสั่งระงับการเดินทางระหว่างกัมพูชาและไทย
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ฮุนเซนเผยว่าเขาแนะนำรัฐบาลกัมพูชา ให้บังคับใช้เฉพาะกับการข้ามชายแดนทางบก สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย อันเนื่องจากการสู้รบทางทหารตามแนวหน้า
"ผมแถลงออกคำแนะนำรัฐบาลกัมพูชา ให้พิจารณาระงับการข้ามชายแดนทางบก ทั้งกับพลเมืองกัมพูชาและพลเมืองไทย เพื่อรับประกันความปลอดภัยของประชาชนทั้ง 2 ชาติ" เขาเขียน ฮุนเซนเน้นย้ำว่าการระงับดังกล่าวใช้เฉพาะกับการเดินทางทางบก เน้นว่าความเป็นปรปักษ์เกิดขึ้นเฉพาะตามแนวชายแดนทั้งหมดทางบกและบางส่วนของพื้นที่ทางทะเล ส่วนการสัญจรทางอากาศยังคงไม่ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากไม่มีการสู้รบตามสนามบินต่างๆ"
"เพราะฉะนั้น คนไทยที่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในกัมพูชา สามารถเดินทางออกไปด้วยการสัญจนทางอากาศ ผ่านสนามบินในพนมเปญหรือเสียมราฐ ส่วนพลเมืองไทยที่ทำงานใกล้ชายแดนเวียดนามอาจเดินทางออกไปผ่านเวียดนาม และจากนั้นก็เดินทางต่อกลับสู่ประเทศไทย" ฮุนเซนเขียน "ด้านพลเมืองชาวกัมพูชา ที่ปรารถนาเดินทางกลับกัมพูชา พวกเขาควรทำแบบเดียวกัน สามารถเดินทางทางอากาศจากจุดต่างๆที่มีเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่กัมพูชา"
อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวต่อว่า "ผมเน้นย้ำอีกครั้งวา เราไม่ได้ห้ามการเดินทางสำหรับชาวกัมพูชาและชาวไทย สิ่งที่อยู่ในคำสั่งของเราคือการระงับเดินทางทางบก ซึ่งเสี่ยงก่ออันตรายร้ายแรงแก่ชีวิตผู้คน กรุณาอ่านสารของผมอย่างระมัดระวัง และอย่าได้ตีความผิดต่อเจตนาดีของผม ที่ต้องการปกป้องชีวิตของทั้งชาวกัมพูชาและชาวไทย หรือใช้มันเป็นเหตุผลสำหรับโจมตีผม"
