ตลาดใบบัว วงศ์สว่าง : โมเดลตลาดไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ กับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเมือง ปี 2569

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในเขตเมืองใหญ่ และการฟื้นตัวของภาคค้าปลีกระดับชุมชนหลังยุคเศรษฐกิจผันผวน “ตลาดนัดและตลาดไลฟ์สไตล์” กำลังกลับมาเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะโครงการที่สามารถผสาน ทำเล ระบบโครงสร้าง และไลฟ์สไตล์คนเมือง เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว
หนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองในปี 2569 คือ ตลาดใบบัว (Baibour Market) ตลาดค้าปลีกและตลาดไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ย่าน วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ติดถนนใหญ่สายกรุงเทพ–นนทบุรี และที่สำคัญคือ สามารถเดินเชื่อมต่อจาก MRT วงศ์สว่างได้จริง ซึ่งถือเป็นจุดขายหลักที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเมืองอย่างชัดเจน
ทำเลศักยภาพ กับฐานลูกค้าคุณภาพ
ตลาดใบบัวตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ รายล้อมด้วย สำนักงาน ออฟฟิศ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และที่พักอาศัยหนาแน่น ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการสร้างทราฟฟิกลูกค้าได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่กลุ่มคนทำงาน นักศึกษา ครอบครัวในพื้นที่ ไปจนถึงผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ทำเลดังกล่าวไม่เพียงตอบโจทย์ “คนเดินตลาด” เท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น จากความมั่นใจในกำลังซื้อและความต่อเนื่องของลูกค้า
โครงสร้างโครงการที่ออกแบบเพื่อธุรกิจจริง
ตลาดใบบัวถูกวางแนวคิดให้เป็นมากกว่าตลาดชั่วคราว แต่เป็น พื้นที่ค้าขายระยะยาว โดยมีการแบ่งโซนการใช้งานอย่างชัดเจน เพื่อรองรับธุรกิจที่หลากหลาย
• โซน A อาคารโครงสร้างถาวร สูงโปร่งเกือบ 11 เมตร รองรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการขายยาว เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00–22.00 น. ตอบโจทย์การขายทั้งเช้า เที่ยง เย็น และกลางคืน
• โซน E โซนไนท์มาร์เก็ตและสตรีทฟู้ด บรรยากาศคึกคัก ทางเดินกว้าง เหมาะกับร้านอาหาร ของกิน และสินค้ากระแสนิยม ที่เน้นปริมาณลูกค้าและยอดขายต่อวัน
• โซน D โซนธุรกิจบริการ อาคารเป็นสัดส่วน ก่ออิฐรอบพื้นที่ ขนาดใหญ่ 6×8 เมตร ออกแบบมาเพื่อร้านที่ต้องการภาพลักษณ์มืออาชีพ เช่น ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านขายยา ร้านส่งพัสดุ และธุรกิจบริการอื่น ๆ
การออกแบบพื้นที่ในลักษณะนี้ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกโซนให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าระยะยาว
แรงสนใจจากแบรนด์ดัง สะท้อนความเชื่อมั่น
ปัจจุบันตลาดใบบัวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและร้านค้าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ ร้านอาหารและสตรีทฟู้ดที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อและแสดงความสนใจเข้าจองพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึง ความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการ และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอันใกล้
ตลาดกับบทบาทเศรษฐกิจเมืองยุคใหม่
ในมุมเศรษฐกิจมหภาค ตลาดใบบัวถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนา “ตลาดชุมชนเมือง” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่โดยรอบ ทั้งในด้านการจ้างงาน การกระจายรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
เมื่อโครงการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ตลาดใบบัวจะทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการจับจ่ายใช้สอยของคนในย่านและผู้มีไลฟ์สไตล์สอดคล้องกัน เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2569 ที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากและธุรกิจท้องถิ่น
โครงการที่น่าจับตา ปี 2569
ด้วยองค์ประกอบของทำเล ระบบโครงสร้าง การออกแบบพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ตลาดใบบัว วงศ์สว่าง จึงไม่ใช่เพียงตลาดนัดทั่วไป แต่เป็น โครงการค้าปลีกไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่ ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจชุมชนเมืองอย่างแท้จริง
ในปี 2569 ตลาดใบบัวจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และภาคธุรกิจค้าปลีก ควรจับตาอย่างใกล้ชิด ในฐานะพื้นที่ทำเลทองแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
กระแสตอบรับเชิงบวกจากผู้ประกอบการชื่อดัง
ทั้งนี้ จากความคืบหน้าของโครงการ พบว่ามีผู้ประกอบการและร้านค้าชื่อดังจากหลากหลายประเภทธุรกิจ แสดงความสนใจและติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดและจองพื้นที่ภายในตลาดใบบัวแล้วเป็นจำนวนมาก อาทิ
• ร้าน แซลมอนไดมอนด์
• ร้าน เค๊กไข่ไทยแลนด์
• ร้าน ปั้นแป้ง ปาท่องโก๋สะบัดน้ำมัน
• ร้าน เชฟตุ๋ย เรนเจอร์ ซี่โครงเมตร & บาร์บีคิว
• ร้าน ขนมจีนแม่ปัญญา
• ร้าน เชิญญวน
• ร้าน ขนมไทยคุณจิ๋ม
• ร้าน โต โตเกียว
• ร้าน กินดี มีสุข BY Lita
การตอบรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อศักยภาพของทำเลและรูปแบบโครงการ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดใบบัวในฐานะศูนย์รวมร้านค้าและกิจกรรมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของย่านวงศ์สว่าง
ทั้งนี้ ตลาดใบบัว (Baibour Market) ได้เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการจับจองพื้นที่และล็อกอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสทางธุรกิจบนทำเลศักยภาพติดระบบขนส่งมวลชน ตลาดใบบัว จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในปี 2569 นี้ สารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง facebook :: ตลาดใบบัว