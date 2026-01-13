CRG คว้าแฟรนไชส์ “Hanam BBQ” ดันปิ้งย่างเกาหลีบุกไทยขยายพอร์ต

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) ผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศคว้าสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์แบรนด์ “Hanam BBQ” ร้านปิ้งย่างเกาหลีระดับพรีเมียมจากประเทศเกาหลีใต้ สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนในเซกเมนต์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง รองรับความต้องการของผู้บริโภคไทยที่ให้ความนิยมอาหารเกาหลี และปิ้งย่างอย่างต่อเนื่อง
ภาพรวมตลาดร้านอาหารในประเทศไทยปี 2568 มีมูลค่ารวมประมาณ 572,000 ล้านบาท โดยตลาดอาหารประเภทปิ้งย่าง (ไทย จีน ญี่ปุ่น) มีมูลค่าราว 12,000 ล้านบาท ขณะที่ตลาดอาหารเกาหลีมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท และเติบโตเฉลี่ย 5–7% ต่อปี ซึ่งนับเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังเปิดกว้าง แม้จะมีการแข่งขันจากแบรนด์ในตลาดจำนวนมาก
นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ซีอาร์จี มองว่าตลาดอาหารเกาหลี และปิ้งย่างยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่ขนาดตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การเข้าลงทุนใน Hanam BBQ จึงเป็นการเสริมพอร์ตแบรนด์ปิ้งย่างของ ซีอาร์จี ให้แข็งแรง และครบมิติมากยิ่งขึ้น”
โดย Hanam BBQ ถือเป็นแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักในชื่อ Hanam Pig และมีภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงในกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ อีกทั้งยังได้รับการพูดถึงอย่างต่อเนื่องจากการปรากฏในซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง ซึ่งช่วยตอกย้ำความเป็นแบรนด์ปิ้งย่างเกาหลีต้นตำรับ และสร้างการจดจำในระดับสากล
ปัจจุบัน Hanam Pig มีสาขาเกือบ 200 สาขาทั่วประเทศเกาหลีใต้ พร้อมขยายแฟรนไชส์ไปแล้วในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และอยู่ระหว่างการขยายสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
“นอกเหนือจากความแข็งแกร่งของแบรนด์แล้ว กระแสวัฒนธรรมเกาหลีที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคอนเทนต์ บันเทิง และไลฟ์สไตล์ ถือเป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้อาหารเกาหลียังคงได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้มองหาเพียงรสชาติ แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ ความแตกต่าง และความเป็นต้นตำรับ ซึ่ง Hanam BBQ สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ผ่านเอกลักษณ์ของการย่างด้วยเตาหิน คุณภาพวัตถุดิบ และมาตรฐานการบริหารร้านระดับสากล ซึ่ง ซีอาร์จี เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดไทยในระยะยาว” นายณัฐ กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจ เตรียมเปิด Hanam BBQ สาขาแรกในประเทศไทย ในช่วงกลางปี 2569 และมีแผนขยายสาขาเฉลี่ย ปีละ 2–3 สาขา คาดว่าจะมีประมาณ 10 สาขา ภายใน 3–5 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้าหมายสร้างมูลค่าแบรนด์ในพอร์ตกว่า 300 ล้านบาท
การเข้าลงทุนใน Hanam BBQ ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ ซีอาร์จี ในการขยายพอร์ตโฟลิโอร้านอาหารให้ครอบคลุมเซกเมนต์ที่มีการเติบโตสูง พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารที่สามารถนำแบรนด์ระดับสากลเข้ามาพัฒนา และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดประเทศไทย