MAGURO GROUP ลุยบุฟเฟ่ต์ครั้งแรก ส่ง SSAMTHING TOGETHER รุกพ.ย.

ผู้จัดการรายวัน 360 - มากุโระ กรุ๊ป หรือ MAGURO Group ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหาร ชั้นแนวหน้าในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี ส่งมอบความประทับใจ เพื่อเป็นการขอบคุณ และตอบแทนลูกค้าแบบต่อเนื่อง ล่าสุดจัดเต็มเปิดตัวแคมเปญ “SSAM PARTY 90 MINUTES – All You Can Grill, Korean Style” ครั้งแรกกับการเปิดบุฟเฟ่ต์จากแบรนด์ SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม ให้ทุกคนได้อร่อยแบบไม่อั้นในเวลา 90 นาที ให้เลือก2 ราคา PORK YOU 499 บาท และ BEEF YOU 699 บาท เฉพาะที่สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาสามย่าน มิตรทาวน์ ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้น
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปี ของ MAGURO ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่นระดับ พรีเมียม ด้วยวัตถุดิบคุณภาพสูงจากแหล่งที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารเรือธงของเครือบริษัท มากุโระ กรุ๊ป อีกทั้งเป็นโอกาสที่แบรนด์ SSAMTHING TOGETHER (ซัมติง ทูเก็ตเตอร์) ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี วัตถุดิบพรีเมียม มีอายุครบรอบ 4 ปี โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สาขา ที่ เมกา บางนา, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เซ็นทรัล พระราม 2, สามย่าน มิตรทาวน์ และสาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า และผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และสร้างความประทับใจ รวมถึงประสบการณ์ที่ดีอย่างแตกต่าง จากแคมเปญอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ จึงเปิดตัว แคมเปญ “SSAM PARTY 90 MINUTES – All You Can Grill, Korean Style” ที่มีความพิเศษ เพราะนับว่าเป็นครั้งแรกกับการเปิดบุฟเฟ่ต์จากแบรนด์ SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม และถือว่าเป็นครั้งแรกของการเปิดบุฟเฟ่ต์ จากแบรนด์ภายในเครือด้วยเช่นกัน
การจัดแคมเปญบุฟเฟ่ต์ในครั้งนี้ตอกย้ำปรัชญา MAGURO Group คือ GIVE MORE “การให้มากกว่าที่ขอ” ซึ่งอุดมการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัท ที่อยากจะส่งมอบ ประสบการณ์มื้ออาหารที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทุกคน อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักของแบรนด์ SSAMTHING TOGETHER เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษา วัยทำงาน เฟิร์สจ๊อปเปอร์ ซึ่งมีความชอบประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ความแตกต่าง และความคุ้มค่า จึงคาดว่าแคมเปญ “SSAM PARTY 90 MINUTES – All You Can Grill, Korean Style” จะโดนใจกลุ่มผู้บริโภค และคาดว่าจะได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี
แคมเปญ “SSAM PARTY 90 MINUTES – All You Can Grill, Korean Style” การเปิดบุฟเฟ่ต์ ครั้งแรกจากแบรนด์ SSAMTHING TOGETHER (ซัมติง ทูเก็ตเตอร์) ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีวัตถุดิบ พรีเมียม พร้อมให้ทุกคนได้เปิดประสบการณ์อิ่มอร่อยกับปิ้งย่างสไตล์เกาหลีแบบไม่อั้นในเวลา 90 นาที จัดเต็มในรูปแบบบุฟเฟ่ต์เกาหลีพรีเมียม มีให้เลือก 2 ราคา ได้แก่
• PORK YOU 499 บาท จัดเต็มเมนูหมูสุดฮิต ทั้งบลูโกกิ, สันคอหมูหมักซอสผลไม้, สามชั้นสไลซ์ และหมูพรีเมียมกว่า 6 เมนู และขนขบวน side dish มามากกว่า 11 จาน เช่น ไข่ตุ๋นชีส, เต้าหู้กิมจิ, จับแช, ไก่กรอบแฮชบาวน์จัง ฯลฯ
• BEEF YOU 699 บาท ยกระดับความอร่อยด้วยเนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็น เนื้อแฮงเกอร์, เนื้อสามชั้นหมักซอสผลไม้ หรือเมนูหมูซิกเนเจอร์อย่าง หมูสามชั้นหมักเกลือหิมาลายัน ฯลฯ และเมนูพิเศษกว่า 15 เมนู พร้อมแซลมอนดองซีอิ๊ว แบบไม่อั้น
เปิดให้บริการพิเศษเฉพาะที่สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต และสาขาสามย่าน มิตรทาวน์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 เท่านั้น