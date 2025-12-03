ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ชวนร่วมกิจกรรมทำกิมจิ '2025 Kimjang Day'

MGR Online : ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ‘2025 Kimjang Day’ เพื่อเผยแพร่กิมจิและการทำกิมจิประจำปี ในวันที่ 17 ธันวาคม เวลา 17.00 น. ณ โคเรียนทาวน์ สุขุมวิทพลาซ่า กรุงเทพฯ
การทำกิมจิประจำปี เรียกว่า‘คิมจัง’ อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเกาหลีในการทำและแบ่งปันกิมจิปริมาณมากสำหรับช่วงฤดูหนาว ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม‘คิมจัง’ ตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับชาวไทยในการสัมผัสประสบการณ์การทำกิมจิ อาหารเกาหลีที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และในปีนี้ ชาวกรุงเทพฯ กว่า 300 ท่าน จะมาร่วมกันทำกิมจิ โดยใช้ผักกาดขาวจากเมืองแฮนัม และวัตถุดิบพืชผักท้องถิ่นไทย
เพื่อทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ทางศูนย์ฯ ได้เรียนเชิญคณะการแสดงศิลปะจากเกาหลี‘ อาราฮัน’ มาทำการแสดงศิลปะพื้นบ้านเกาหลีมากมาย ได้แก่ พันกุด (พิธีกรรมดั้งเดิมของเกาหลี) เพื่อเป็นการส่งท้ายปี และภาวนาขอให้เป็นปีใหม่ที่สดใสและเจริญรุ่งเรือง, พอนา (การละเล่นหมุนจานพื้นบ้านเกาหลี) และ จุกบังอุล (การละเล่นที่ใช้อุปกรณ์ลักษณะกลองขนาดเล็ก) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการชิมอาหาร โดยความร่วมมือจากร้านอาหารเกาหลีต่าง ๆ ที่มอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลิ้มลองอาหารเกาหลีที่เข้ากันได้ดีกับกิมจิ
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กล่าวว่า“คิมจัง เป็นประเพณีในฤดูหนาวที่ครอบครัวและเพื่อนบ้าน ได้มารวมตัวกันทำกิมจิในฤดูหนาว ซึ่งเป็นมรกดทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปัน” ทั้งยังกล่าวอีกว่า“การได้ร่วมมือกับร้านอาหารเกาหลีต่าง ๆ ในการร่วมทำกิมจิกับชาวไทย ณ โคเรียนทาวน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารเกาหลีในประเทศไทยนั้น มีความหมายอย่างยิ่ง ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จะยังคงสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารระหว่างประเทศเกาหลีและไทยผ่านอาหารเกาหลี”
หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะดำเนินการตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์ Google Form บนหน้า เพจ Facebook ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (@koreanculturalcenterTH).