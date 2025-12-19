CRG-สลัดแฟคทอรี่ สานต่อ “โครงการฟาร์มสามารถ” ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ ซีอาร์จี ผู้นำธุรกิจเชนร้านอาหารขนาดใหญ่ของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ สลัดแฟคทอรี่ เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่าน “โครงการฟาร์มสามารถ : ฟาร์มแห่งการเรียนรู้ ฟาร์มแห่งการสร้างอาชีพ ฟาร์มแห่งรอยยิ้มและความสุข” ณ สมาคมคนพิการปทุมธานี เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
นางสาวจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของ ซีอาร์จี และ สลัดแฟคทอรี่ ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เราเชื่อว่าการสร้างโอกาสที่แท้จริง คือการทำให้ผู้พิการสามารถต่อยอดอาชีพ และสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ โครงการฟาร์มสามารถจึงถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่ผู้พิการได้เรียนรู้ ลงมือทำ และเติบโตไปพร้อมกับสังคม”
โดย ซีอาร์จี และ สลัดแฟคทอรี่ ได้ร่วมสนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ภายในสมาคมคนพิการปทุมธานี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งสร้างอาชีพที่เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจำหน่าย แบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ โซนเบเกอรี่ และโซนคาเฟ่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้บริหารจัดการ และจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง
นายปิยะ ดั่นคุ้ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนฟู้ด แฟคทอรี่ จำกัด กล่าวเสริมว่า “ฟาร์มสามารถเริ่มต้นจากความตั้งใจของสลัดแฟคทอรี่ในการตอบแทนชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เราเห็นศักยภาพ และความตั้งใจของผู้พิการในพื้นที่ แต่สิ่งที่ขาดคือโอกาส และพื้นที่ที่เหมาะสม ฟาร์มสามารถจึงถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถ และเติบโตไปพร้อมกับเราอย่างแท้จริง”
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงโรงเรือนปลูกผักให้ได้มาตรฐาน การจัดตั้งพื้นที่เบเกอรี่เพื่อฝึกทักษะอาชีพ และการพัฒนาคาเฟ่สำหรับจำหน่ายสินค้า ซึ่งผลผลิตจากศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารหรือเบเกอรี่ ได้ถูกส่งต่อไปจำหน่ายในร้านสลัดแฟคทอรี่ ช่วยสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้แก่ผู้พิการ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง
พร้อมกันนี้ ในปี 2568 โครงการยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรา 35 มูลค่ากว่า 800,000 บาท สำหรับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน ด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้ศูนย์สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและพลังงานสะอาดไปสู่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ในปี 2569 ยังมีแผนเดินหน้าสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงพื้นที่ การสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และรถเข็นวีลแชร์ เพื่อเสริมทักษะงานช่างให้แก่ผู้พิการ รวมถึงการขยายศักยภาพร้านกาแฟให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้น เพราะเป้าหมายของเรา คือการพัฒนาให้ฟาร์มสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ สามารถดูแลตัวเองได้ และเป็นต้นแบบที่ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ “จากใจสู่จาน” เพื่อเชื่อมโยงสังคมสู่ฟาร์มแห่งโอกาส ผ่านกิจกรรม Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยวผักออร์แกนิกจากฟาร์มจริง พร้อมร่วมทำเมนูพิเศษ “Hand Roll จากสวน” โดยมีผู้พิการจากสมาคมถ่ายทอดประสบการณ์เคียงข้าง เชฟลุงรี จาก Omakahed by UncleRee ด้วยเล็งเห็นว่ากิจกรรมนี้ช่วยให้สังคมได้เห็นศักยภาพของผู้พิการอย่างใกล้ชิด และเข้าใจเส้นทางอาหารจากฟาร์มสู่จานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
โครงการฟาร์มสามารถ จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อสังคม แต่คือความตั้งใจร่วมกันของ ซีอาร์จี และสลัดแฟคทอรี่ ในการเปลี่ยน “โอกาส” ให้กลายเป็น “อาชีพ” และส่งต่อ “ความสุข” สู่ผู้พิการและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำบทบาทขององค์กรธุรกิจในการเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างแท้จริง