3 นวัตกรรม "เปลี่ยน" จากเวที True Innovation Awards 2025 ภายใต้แนวคิด "ทุกคนเป็นนวัตกรได้"

นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากไอเดียที่ยิ่งใหญ่ หากแต่อาจเริ่มจากปัญหาที่พบเจอจริงในชีวิตการทำงาน จากคำถามง่ายๆ ว่า "เราจะทำสิ่งนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร?" ทรู คอร์ปอเรชั่น เชื่อในพลังของ "คน" และเชื่อว่านวัตกรรมที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ เมื่อความคิดสร้างสรรค์ถูกนำมาผสานกับเทคโนโลยี และถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์โลกจริง ทั้งในมิติของธุรกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คน จากผลงานนวัตกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นบนเวที True Innovation Awards 2025 ซึ่งทรู สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนทำงานจากทุกสายงานได้กล้าคิด กล้าลอง และกล้าลงมือทำ บทความนี้ นำเสนอ 3 ตัวอย่างนวัตกรรมที่สะท้อนศักยภาพของคนไทยในการใช้เทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และตอกย้ำแนวคิดว่า "ทุกคนสามารถเป็นนวัตกรได้" เมื่อมีพื้นที่และกลไกที่เหมาะสม
ชู "EnergySense" เครือข่ายอัจฉริยะที่ใช้พลังงานอย่างรู้คิด
ในยุคที่การเชื่อมต่อไม่เคยหยุดพัก เครือข่ายมือถือจำเป็นต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แต่เบื้องหลังความต่อเนื่องนั้น คือการใช้พลังงานจำนวนมหาศาล โดยกว่า 70 – 80% มาจากอุปกรณ์สถานีฐาน แม้ในช่วงเวลาหรือพื้นที่ที่มีการใช้งานไม่มากนัก ความท้าทายจึงไม่ใช่แค่การ "ลดการใช้พลังงานให้น้อยลง" แต่คือการทำให้เครือข่าย ฉลาดพอที่จะเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และช่วงเวลา และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำโดยไม่กระทบประสบการณ์ของลูกค้า
นี่คือจุดที่ EnergySense นวัตกรรมรางวัลชนะเลิศประเภท Scale Up จากเวที True Innovation Awards 2025 เข้ามามีบทบาท เป็นโซลูชันที่เกิดขึ้นจริงและถูกนำมาใช้งานแล้ว ด้วยระบบควบคุมพลังงานแบบ AI/ML และIoT ที่วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและคุณภาพเครือข่ายแบบเรียลไทม์ คาดการณ์ช่วงเวลาที่ปลอดภัยในการลดพลังงาน และควบคุมอุปกรณ์ได้ลึกถึงระดับฮาร์ดแวร์
ผลลัพธ์คือการยกระดับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานจากเดิมราว 15% สู่สูงสุดถึง 85% ปัจจุบัน EnergySense ถูกติดตั้งแล้วเกือบ 500 สถานีฐาน และมีแผนขยายเป็น 3,000 สถานีฐานตลอด 24 ชั่วโมงภายในปี 2026 คาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งลดการปล่อยคาร์บอนราว 28% ต่อปี นวัตกรรมนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Autonomous Network ระดับ 4.0 จาก TM Forum สะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง ทั้งต่อธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนในระยะยาว
Wong-WAI นวัตกรรม AI อัจฉริยะ "อ่านเกมวิกฤต" บนโซเชียลก่อนลุกลาม
ในโลกที่ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรได้ภายในเวลาไม่กี่นาที่ความสามารถในการมองเห็นสัญญาณความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น กลายเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล นี่คือที่มาของ "Wong-WAI" นวัตกรรม AI อัจฉริยะจากทีมทรู ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Proof of Concept จากเวที True Innovation Awards 2025 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่มากกว่าการ "ฟัง" โซเชียล แต่ช่วยให้องค์กรสามารถ "มองเห็น" และ "คาดการณ์" สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ
ระบบสามารถติดตาม วิเคราะห์ และพยากรณ์แนวโน้มบทสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์ ด้วยจุดเด่น คือความสามารถในการเข้าใจภาษาไทยอย่างลึกซึ้งและแม่นยำสูงถึง 92% เหนือกว่ามาตรฐานในตลาด ทำให้การอ่านอารมณ์ ความหมาย และบริบทของบทสนทนาเป็นไปอย่างตรงจุด เบื้องหลังความ "ว่องไว" คือการผสานพลังของ AI เข้ากับองค์ความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงของทีมพัฒนา ช่วยให้องค์กรมองเห็นความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น วางแผนรับมือได้อย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ลดผลกระทบต่อชื่อเสียงและมูลค่าแบรนด์ พร้อมเปิดโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต
CBSO เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตบ้าน ให้เป็นอีกเกราะป้องกันความปลอดภัย
เหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ...ความรวดเร็วของการรับรู้ข้อมูล คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง Cell Broadcast Service Online (CBSO) นวัตกรรมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท Proof of Concept เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทีมทรู ที่จะยกระดับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่จำกัดเพียงโทรศัพท์มือถือ หรือพื้นที่ที่สัญญาณเครือข่ายอาจเข้าไม่ถึง เพราะในชีวิตจริง ยังมีอีกหลายครอบครัวที่อาจพลาดสัญญาณเตือนสำคัญในช่วงเวลาวิกฤต ระบบยังสามารถแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจริง รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก และต่อยอดสู่การแจ้งเตือนผ่านทีวีหรืออุปกรณ์ IoT ในอนาคต CBSO จึงไม่ใช่แค่นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี แต่เป็นอีกก้าวของทรูในการนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ มาเพิ่มความปลอดภัยให้แก่คนในสังคมไทยได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น
CBSO ทำงานผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้านของทรู เปลี่ยน WiFi ในบ้านให้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นทันทีบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปหรือทำการติดตั้งเพิ่มเติม เพียงเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ทุกคนในบ้านก็สามารถรับรู้สถานการณ์พร้อมกันได้ แม้จะไม่ได้เปิดมือถือหรืออยู่ในจุดที่สัญญาณมือถือเข้าไม่ถึง
เวทีที่เปลี่ยนไอเดียจากหน้างาน ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
เบื้องหลัง 3 ตัวอย่างนวัตกรรมนี้ คือ True Innovation Awards 2025 เวทีที่ทรูออกแบบขึ้นเพื่อปลดล็อกศักยภาพของคนทำงานจากทุกสายงาน และเร่งให้ไอเดียจากปัญหาหน้างาน ถูกพัฒนาเป็นโซลูชันที่สร้างคุณค่าได้จริง เวทีนี้ไม่ใช่เพียงการมอบรางวัลให้กับความคิดสร้างสรรค์ แต่คือกลไกที่เชื่อม "คน เทคโนโลยี และโจทย์สังคม" เข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร สังคม และอนาคตให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความหมายและยั่งยืน