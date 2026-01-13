Tatler Homes Thailand เปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์อย่างงดงาม พร้อมเวทีเสวนา “The Visionaries: What Shapes a Meaningful Home” และประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟทั่วโชว์รูม Euro Creations
กรุงเทพฯ — Tatler Homes Thailand ฉบับปฐมฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ณ Euro Creations ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงดีไซน์ สถาปัตยกรรม ไลฟ์สไตล์ และลักซ์ชูรีแบรนด์ พร้อมกิจกรรมหลากหลายที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ “Art of Living” ผ่านมุมมองใหม่ของการออกแบบและการใช้ชีวิต
งานเริ่มต้นด้วย Welcome Reception ก่อนเข้าสู่ Opening Speech โดย Stephanie Tay, Managing Director (Tatler Asia Singapore) และ คุณ Kevin Gambir, CEO Euro Creations ตามด้วยการแสดงจาก Wattana Wittaya Academy สร้างสีสันให้ค่ำคืนนี้เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยประสบการณ์หลากหลาย ตั้งแต่ live experience ทั่วโชว์รูม ไปจนถึงเวทีเสวนาและ Fireside Chat กับผู้นำในวงการดีไซน์มากมาย โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในแต่ละโซนของโชว์รูม Euro Creations Thonglor 5 ซึ่งสะท้อนแนวคิด Art of Living ของ Tatler Homes อย่างชัดเจน ดังนี้
Showroom Highlights: หกชั้นแห่งประสบการณ์การออกแบบ ที่ถ่ายทอดความหมายของคำว่า “บ้าน” ในแบบฉบับ Tatler Homes
Welcome Treats — Molteni&C (Floor 1)
ต้อนรับทุกท่านด้วย Parfait ผลไม้จาก City Fresh Fruit ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อเปิดประสบการณ์แรกของค่ำคืนอย่างละมุนและน่าประทับใจ
A Home Studio — Poltrona Frau (Floor 1)
โซน Poltrona Frau โดดเด่นด้วย Art Showcase โดย อาจิณ โจนาธาน อาจิณกิจ ศิลปิน Abstract ถ่ายทอดพลังของศิลปะร่วมสมัย ที่ช่วยเติมมิติให้พื้นที่ของบ้าน และสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้อยู่อาศัย
The Connoisseur Room — Molteni&C (Floors 3)
ชั้น 3 นำเสนอ Jubilee Display ถ่ายทอดงานฝีมือเหนือกาลเวลา ผ่านดีไซน์ที่ผสานฟังก์ชันและความงามอย่างประณีต พร้อมนำเสนอเสน่ห์แห่งการสะสมเครื่องประดับผ่าน Jubilee และ Love100 Diamonds ที่สะท้อนความงามอันทรงคุณค่าและความพิเศษเหนือกาลเวลา
Kitchen as A Living Space — Kitchen (Floor 3)
ผู้ร่วมงานยังได้เพลิดเพลินกับ Live Italian Cooking โดย La Bottega ที่ถ่ายทอดความหมายของพื้นที่ครัวในฐานะพื้นที่แห่งประสบการณ์ ผ่านการทำอาหารแบบใกล้ชิด สะท้อนความรื่นรมย์ของรสชาติและช่วงเวลาอันอบอุ่น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน
A Taste of Artisanal Excellence — Kitchen (Floor 3)
ถัดมาคือ Cheese Specialty by JAGOTA ที่ชวนผู้ร่วมงานค้นพบรูปแบบการรับประทานชีสที่ชื่นชอบ ผ่านการคัดสรรชีสคุณภาพและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของ JAGOTA
Rhythm of living — Molteni&C (Floor 3)
ปิดท้ายด้วย Steinway & Sons Pianist Performance ที่ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความประณีตผ่านบทเพลงจากศิลปินระดับโลก ด้วยระบบเปียโนเล่นอัตโนมัติที่เปิดโอกาสให้เลือกบทเพลงได้อย่างอิสระตลอดค่ำคืน ก่อนเชื่อมต่อแรงบันดาลใจไปกับ Leica Cinematic Showcase ซึ่งเผยเสน่ห์ของการเล่าเรื่องผ่านภาพและงานดีไซน์ระดับตำนาน
The Visionaries Talk: What Shapes a Meaningful Home?
ไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนคือเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ “The Visionaries: What Shapes a Meaningful Home?” ที่เชิญผู้นำทางความคิดหลากหลายสาขามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองว่าบ้านที่มีความหมายในยุคปัจจุบันควรเป็นอย่างไร และอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยสะท้อนตัวตนได้อย่างแท้จริง
ในช่วง Fireside Chat Peter Tay Interior Designer ชื่อดังจากสิงคโปร์ ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการออกแบบบ้านหรูระดับลักชัวรี พร้อมชี้ให้เห็นถึงการผสาน เอกลักษณ์วัฒนธรรมและสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน เข้ากับดีไซน์ รวมถึงแนวทางการผสมผสาน Smart-home Technology ให้ยังคงความเรียบ เท่ และมินิมอล นอกจากนี้ Peter ยังให้วิสัยทัศน์ต่ออนาคตของการอยู่อาศัยแบบลักชัวรีใน 10 ปีข้างหน้า และ Big Design Trend ปี 2026 ที่เน้น ความสมดุลระหว่างความงาม ฟังก์ชั่น ความยั่งยืน และความเป็นมนุษย์
การเสวนานำโดย ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ บรรณาธิการบริหาร Tatler Thailand พร้อมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ Tatler Homes พร้อมด้วย แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์รีวิวบ้านชื่อดัง ผู้ทำหน้าที่เป็น Guest Moderator เชื่อมโยงความทรงจำ อารมณ์ และดีไซน์เข้าด้วยกันอย่างลุ่มลึก
ขณะเดียวกัน จีรเวช หงสกุล ผู้ก่อตั้ง IDIN Architects และศิลปินศิลปาธร ปี 2025 ได้สะท้อนบทบาทของ “ธรรมชาติ” ในฐานะหัวใจสำคัญของการออกแบบร่วมสมัย โดยชี้ให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ผ่านการสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ด้าน วิชดา สีตกะลิน Creative Director จาก Jim Thompson Home Furnishings ได้นำเสนอแนวคิด Art of Living ผ่านรายละเอียดเล็กๆ อย่างวัสดุ เท็กซ์เจอร์ และผิวสัมผัส ซึ่งล้วนมีพลังในการกำหนดบรรยากาศของบ้านและความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยอย่างลึกซึ้ง
ด้าน Kevin Gambir, CEO ของ Euro Creations กล่าวถึงอินไซต์ที่น่าสนใจของผู้บริโภคลักซ์ชูรีในปัจจุบันว่า ลูกค้าจำนวนมากได้ก้าวพ้นช่วงของการเลือกเฟอร์นิเจอร์เพียงเพราะชื่อแบรนด์ หรือ “logo phase” ไปแล้ว พวกเขาไม่ได้ต้องการพิสูจน์รสนิยม แต่ต้องการสร้างบ้านที่ “ใช่” สำหรับตัวเองอย่างแท้จริง การที่ Euro Creations รวบรวมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกไว้หลากหลาย กลับเปิดอิสระให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม ไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองอยู่กับแบรนด์เดียวหรือดีไซน์เดียว แต่สามารถ เลือกสรรและผสมผสาน ชิ้นไอคอนิกจากแบรนด์หนึ่ง ร่วมกับงานที่ปรับแต่งเฉพาะจากอีกแบรนด์ หรือโซลูชัน bespoke ตามความต้องการ โดยทั้งหมดเชื่อมโยงกันด้วยภาษาการออกแบบที่สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง สำหรับ Euro Creations คุณค่าของการมีหลายแบรนด์ระดับโลกไม่ได้อยู่ที่จำนวนโลโก้ แต่คือการมอบความมั่นใจให้ลูกค้าในการสร้างบ้านที่มีเอกลักษณ์ และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
บทสนทนายังได้ขยายไปสู่แนวโน้มการออกแบบในอนาคต โดยผู้ร่วมเสวนาเห็นพ้องกันว่า “คุณภาพชีวิตแบบลักซ์ชูรี” ในยุคถัดไป จะถูกนิยามด้วยความสมดุลระหว่างความงาม ฟังก์ชั่น ความยั่งยืน และความเป็นมนุษย์ ก่อนปิดท้ายด้วยการนิยามคำว่า “Future of Living Quality” ผ่านมุมมองเฉพาะตัวของแต่ละวิทยากร
เวทีเสวนาครั้งนี้ไม่เพียงมอบแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ แต่ยังตอกย้ำบทบาทของ Tatler Homes Thailand ในการเป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนบทสนทนาเชิงลึกว่าด้วย “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต” สำหรับผู้อ่านและผู้หลงใหลในงานดีไซน์อย่างแท้จริง
A Memorable Close to a New Beginning
ค่ำคืนนี้ปิดท้ายด้วยคำกล่าวขอบคุณจาก ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ บรรณาธิการบริหาร Tatler Thailand ที่ย้ำพันธกิจของ Tatler Homes Thailand ในการพาคนไทยสู่มาตรฐานใหม่ของคอนเทนต์ด้านงานออกแบบและไลฟ์สไตล์ ก่อนเสร็จสิ้นอย่างอบอุ่นด้วย Lucky Draw ท่ามกลางความประทับใจของแขกผู้มีเกียรติ
งานเปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ของ Tatler Homes Thailand จึงไม่เพียงเป็นก้าวแรกของนิตยสาร แต่ยังเป็นบทเริ่มต้นของบทสนทนาว่าด้วย “ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต” ที่จะขยายขอบเขตแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านและผู้รักดีไซน์ทั่วประเทศไทยต่อไป