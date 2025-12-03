BEANS Songwat เปิดประตูต้อนรับ "ไอ้จุด" จากราชบุรี

BEANS Coffee Roaster ร้านกาแฟที่เริ่มจากจากการเป็นโรงคั่วเล็กๆ กับความตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์การดื่มกาแฟคุณภาพและสามารถเพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์กาแฟในแบบฉบับของตนเอง เปิดตัวพื้นที่ใหม่สาขา "ทรงวาด" อย่างเต็มรูปแบบครบทั้ง 4 ชั้น โดยมีความตั้งใจให้เป็น "Creative Hub & Free space" แห่งใหม่ของย่านทรงวาด ด้วยนิทรรศการ "WanderDOG: A Journey of iJUD" Exhibition โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินผู้คร่ำหวอดในแวดวงศิลปะกับผลงานซิกเนเจอร์จากเครื่องปั้นดินเผาของไทย
"From Roastery to Creative Community" BEANS Songwat พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับทุกคนสู่พื้นที่ใช้สอยครบทั้ง 4 ชั้น โดยมีการจัดสรรพื้นที่ดังนี้:
• Floor 1 & Mezzanine (ชั้น 1 และชั้นลอย): The Specialty Coffee Bar
o โซนคาเฟ่และบาร์กาแฟหลัก ที่พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์กาแฟคุณภาพ ท่ามกลางบรรยากาศ ตึกเก่าที่ผสมผสานความร่วมสมัย
• Floor 2, 3, 4 & Rooftop: The Freespace for Creators
o Highlight: พื้นที่นี้ถูกจัดวางให้เป็น "Open Art Space" หรือพื้นที่อิสระทางศิลปะ
o BEANS เปิดโอกาสให้ศิลปิน (Artist) ไม่ว่าจะรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่, นักเรียน, นักศึกษา หรือกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ ที่กำลังมองหาพื้นที่แสดงผลงาน (Exhibition), ทำ Workshop หรือจัดกิจกรรมศิลปะ สามารถติดต่อขอใช้พื้นที่ได้ เพื่อสนับสนุนให้เกิด Community ของคนรักศิลปะที่
นิทรรศการ "WanderDOG: A Journey of iJUD
การเดินทางของ "ไอ้จุด" (iJud) จากราชบุรีสู่ทรงวาด ผ่านงานประติมากรรมทั้งรูปแบบดั้งเดิมและตีความใหม่ เช่น Pegadog (หมามีปีก) และ infiniJud (ห้องกระจกสะท้อนไม่รู้จบ)
นิทรรศการนี้ต่อยอดมาจากการเดินทางอันยาวนานกว่า 18 ปีของ "ไอ้จุด" ประติมากรรมเซรามิคสุนัขพันทางที่เติบโตมาจากวัฒนธรรม Street Culture ของไทย โดยหยิบยกคำว่า "Wanderlust" (ภาษาเยอรมัน: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกเดินทางและสำรวจโลก) มาเป็นหัวใจสำคัญ
"ไอ้จุด" ในนิทรรศการนี้ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของความอยากรู้อยากเห็น ที่พร้อมจะเดินดม สำรวจ และพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริบทใหม่ๆ ในตึกเก่าแก่ย่านทรงวาด
เส้นทางการเดินทางของ "ไอ้จุด" (iJUD):
• 2550 (จุดเริ่มต้น): เริ่มต้นจากผลงานชุด Coming Closer (ขนาดเท่าลูกสุนัข) จัดแสดงที่เบอร์ลินและกรุงเทพฯ เชื่อมโยงหมาพันทางไทยสู่สายตาโลก
• 2551 (รอยยิ้มสยาม): ไอ้จุดร่วมงานเปิด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เดินสำรวจทั่วอาคาร เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าถึงศิลปะร่วมสมัยที่ง่ายและเป็นมิตร
• 2555 (การเติบโต): การพัฒนาวัสดุอะคิลิกไซรัป (Acrylic Syrup) โดย SCG Chemicals ทำให้เกิดไอ้จุดขนาดยักษ์ 3 เมตร หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
• 2556 (เดินทางกลับบ้าน): ไอ้จุดเดินทางกลับบ้านเกิดที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ตอกย้ำแนวคิดว่าศิลปะร่วมสมัยควรแทรกซึมอยู่ในทุกชุมชน ไม่ใช่แค่เมืองหลวง และทำหน้าที่หาทุนกลับมาบูรณะพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดของมันเสมอ
การเดินทางของไอ้จุดไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้น แต่ยังคงออกเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งจวบจนปัจจุบัน โดยได้ไปจัดแสดงในแลนด์มาร์กสำคัญและหอศิลป์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผลงานสะสมทรงคุณค่าของ กระทรวงวัฒนธรรม ตอกย้ำสถานะ 'ทูตทางศิลปะ' ที่เชื่อมโยงความเป็นไทยสู่สากลได้อย่างแท้จริง
Activities & Exclusive Highlights:
ผู้ชมจะได้พบกับไอ้จุดในรูปแบบและการตีความใหม่ เพื่อ BEANS Songwat โดยเฉพาะ:
• Pegadog (เพกา-ด็อก):
o การผสมผสาน "ไอ้จุด" เข้ากับ "Pegasus" (ม้ามีปีกในตำนาน)
o ความหมาย: สื่อถึงอิสรภาพ พลังสร้างสรรค์ จินตนาการที่โบยบิน และยังเป็นตัวแทนความทรงจำถึงสุนัขที่เรารักซึ่งได้จากไป (เสมือนติดปีกบินไปอยู่บนฟ้า)
• infiniJud (อินฟินิ-จุด):
o ห้องกระจกสะท้อนภาพไอ้จุดและเสาลวดลายภาชนะลายคราม (เครื่องถ้วยประวัติศาสตร์) ไปมาไม่รู้จบ
o ความหมาย: การเดินทางของความทรงจำ การตีความประวัติศาสตร์ และจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด
• Site-Specific Experience:
o การจัดวางไอ้จุดกระจายตัวอยู่ตามชั้นต่างๆ (Freespace) เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเดินสำรวจสถาปัตยกรรมของ BEANS Songwat ไปพร้อมๆ กับการชมงานศิลปะ ย้อนถามผู้ชมว่า "ระหว่างที่เราเฝ้ามองเส้นทางของ WanderDog นั้น เราได้มองเห็นโลก และมองเห็นตัวเราเอง เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง?"
และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและเข้าถึงง่าย งานนี้จึงมาพร้อมกับกิจกรรมและสินค้าพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม "WanderDOG Stamp Hunt", กิจกรรม “Pet me” ให้ผู้ชมได้ร่วมตกแต่งไอ้จุดให้เปล่งประกายและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้, เครื่องดื่มเมนูพิเศษที่ BEANS และ คุณวศินบุรี ร่วมกันออกแบบรสชาติ เพื่อสื่อถึงคาแรคเตอร์ของไอ้จุดและกลิ่นอายของงานเซรามิก (จำหน่ายเฉพาะที่สาขาทรงวาดเท่านั้น), คุกกี้เนยสดรูปทรง "ไอ้จุด" สุดน่ารัก เหมาะสำหรับทานคู่กับกาแฟหรือซื้อเป็นของฝาก (จำหน่ายเฉพาะที่สาขาทรงวาดเท่านั้น)
นอกเหนือจากนิทรรศการที่ BEANS Songwat และคุณวศินบุรี ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์โปรเจกต์พิเศษ "One Blend One Change" ผ่านการคัดสรรและเบลนด์เมล็ดกาแฟรสชาติใหม่ในชื่อ "DINDIN" (ดินดิน) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก "ดิน" จุดกำเนิดของทั้งกาแฟและงานเซรามิก โดยจัดจำหน่ายที่ BEANS ทุกสาขา ตั้งแต่วัน 4 - 25 ธันวาคม 2568 เท่านั้น และรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดกาแฟชุดนี้จะถูกนำไปบริจาคให้กับ โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของไอ้จุด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกลับคืนสู่สังคม
ครั้งแรกของ BEANS ในการร่วมงานกับศิลปินอย่างเต็มรูปแบบ โดย BEANS ได้ออกแบบโลโก้ใหม่ร่วมกับ Wasinburee บนแก้ว Takeaway ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็น นี้ไม่ใช่แค่แก้วรูปแบบใหม่ แต่ยังเป็น ”บัตรเชิญ” ที่จะส่งต่อไปยังคอกาแฟและคนรักศิลปะทั่วกรุงเทพฯ ให้ได้เห็นและรู้จักตัวตนใหม่ของเรา เพื่อเชื้อเชิญทุกคนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้คนรักศิลปะที่ BEANS ทรงวาด
เพราะเราตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น Creative Hub ที่เปิดกว้างและมอบโอกาสให้กับศิลปินทุกคน... และศิลปินคนต่อไปที่เราจะได้ร่วมงานด้วย อาจเป็นคุณ
"WanderDOG: A Journey of iJUD" Exhibition
ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2569
สถานที่: Beans Coffee Roaster สาขาถนนทรงวาด
ตรอก ไกร จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เปิดทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่ 9.30น – 17.30น.
MRT: สถานีวัดมังกร ทางออก 1