ค่ำคืนแรกของ Tatler Best Awards 2025 งานประกาศรางวัลสุดยอด 100 โรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก ท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองถึงสองวัน ณ พารากอน ฮอลล์ ยกย่องผู้ที่เป็นที่สุดแห่งวงการ พร้อมการปรากฏตัวของเหล่าดารา เซเลบริตี้ และการแสดงสดอันน่าประทับใจตลอดค่ำคืน
Tatler Best Awards กลับมาอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่สองในระดับภูมิภาค โดยได้ขยายขอบเขตจากเอเชียไปสู่เอเชีย-แปซิฟิกอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมต้อนรับจุดหมายปลายทางใหม่ๆ อาทิ ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
การประกาศรายชื่อสุดยอด Tatler Best 100 Hotels, Restaurants and Bars จัดขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยรวบรวมเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรม อินฟลูเอนเซอร์ผู้กำหนดเทรนด์ (tastemakers) และแขกคนสำคัญของ Tatler จากกว่า 20 จุดหมายปลายทาง รวมกว่า 500 ท่านเข้าไว้ด้วยกันอย่างคับคั่ง สามารถดูรายชื่อผู้ชนะรางวัลทั้งหมดได้ที่ media.tatlerasia.com/list/best
พิธีอันทรงเกียรตินี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญของ Tatler อันได้แก่ Mastercard และ Priceless, สยามพารากอน, SJM Resorts, S.A. และ Amazing Thailand ถือเป็นการเปิดฉากกิจกรรมตลอดสองวัน เพื่อยกย่องและเชิดชูสถานประกอบการที่สร้างมาตรฐานใหม่แห่ง ความคิดสร้างสรรค์ (creativity), งานฝีมือ (craftsmanship) และประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจ (guest experience) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
เวทีแห่งความเป็นเลิศระดับภูมิภาค
Tatler Best Awards ทำหน้าที่เป็นเวทีเรือธงระดับภูมิภาคของ Tatler Asia ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากลิสต์ "Tatler Best" ที่จัดขึ้นเฉพาะในตลาดแต่ละประเทศ อาทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ตลอดทั้งปี Tatler ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จระดับประเทศผ่านการทำงานระดับท้องถิ่น แต่ในที่สุด ทุกความสำเร็จอันเป็นเลิศจะถูกหลอมรวมกันในงานระดับภูมิภาคนี้ เพื่อรวมสุดยอดสถานประกอบการจากทั่วเอเชีย-แปซิฟิกเข้าไว้ด้วยกัน
สิ่งที่ทำให้ Tatler Best มีความแตกต่างอย่างแท้จริงคือกระบวนการคัดเลือกที่ยุติธรรมและเป็นกลาง ผู้ชนะรางวัลมาจากการเสนอชื่อของคอมมูนิตี้ผู้ทรงอิทธิพลที่เชื่อถือได้ของ Tatler ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าตัวจริงที่มีทั้งอิทธิพล, กำลังซื้อ, และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านคุณภาพและประสบการณ์ นี่จึงเป็นการรับประกันว่ารางวัลจากเวทีนี้คือเครื่องหมายแห่งการยอมรับอย่างแท้จริงจากบุคคลสำคัญผู้สร้างสรรค์ภูมิทัศน์แห่งความหรูหราและไลฟ์สไตล์ของเอเชีย-แปซิฟิก
คุณฌอน ฟิตซ์แพทริก (Sean Fitzpatrick) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ (Chief Experience Officer) ของ Tatler Asia กล่าวว่า "หลังจากประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชีย Tatler Best ได้กลับมาอีกครั้งด้วยการเข้าถึงและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม Tatler Best 100 Awards 2025 คือการเฉลิมฉลองความเป็นเลิศอันหลากหลายที่ครอบคลุมทั่วทั้งเอเชีย-แปซิฟิก และเราตื่นเต้นที่จะเดินหน้าขยายอาณาเขตของ Tatler Best ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ อีกในปีหน้าอย่างต่อเนื่อง"
การเฉลิมฉลองระดับภูมิภาคในสไตล์ Tatler อย่างแท้จริง
ภาพประวัติศาสตร์ (Signature Group Shot): ภาพแห่งค่ำคืนที่ถูกขนานนามอย่างชื่นชมว่า
“ทะเลแห่งหกเหลี่ยมที่ส่องประกาย” (shining sea of hexagons) ได้รวมเหล่าผู้ได้รับรางวัล พิธีกร และแขกคนสำคัญของ Tatler เข้าไว้ในเฟรมเดียว พร้อมโล่รางวัลทรงหกเหลี่ยม นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของชุมชน Tatler Best อย่างสมบูรณ์แบบ
แอมบาสเดอร์ระดับโลก (Global Ambassadors): หนึ่งในแขกผู้ทรงเกียรติคือ Adrienne Ho ผู้ทรงอิทธิพลทั้งด้านไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และสุขภาพ (wellness) ได้ตอกย้ำถึงเครือข่ายข้ามวัฒนธรรมที่กำลังเติบโตของ Tatler ทั่วทั้งเอเชีย-แปซิฟิก
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ (Immersive Experiences): สัมผัสกับกิจกรรมและการตกแต่งที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดย Tatler ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ ดีเจแสดงสด (live DJ counter), สถานีถ่ายภาพกับ "รถตุ๊กตุ๊ก" (Tuk Tuk station) อีกหนึ่งสัญลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย และประติมากรรม Mastercard ขนาดเท่าคนจริง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเชื่อมสัมพันธ์และเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่น่าจดจำ
การแสดงสดอันตระการตา (Live Performances): การแสดงสดทั้งสามที่ได้สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงาน—ตั้งแต่การเปิดตัวด้วยบทเพลงบรรเลงจากวง VIETRIO สู่การร่วมงานอันทรงพลังและเปี่ยมด้วยพลังของต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั๋ว นักแสดงหนุ่มมากความสามารถแห่งยุค ปิดท้ายด้วยการแสดงคู่ในเพลง “Never Enough” โดยต้าห์อู๋ และ ปาน (Parn) จาก VIETRIO
อาฟเตอร์ปาร์ตี้โดยดีเจระดับโลก (After-Party Vibes): การเฉลิมฉลองยังคงดำเนินต่อไปจนค่ำคืนด้วย
เซ็ตดนตรีสุดพิเศษจากดีเจและมิวสิกไดเร็กเตอร์ Daryll Griggs ผู้ซึ่งนำสไตล์การมิกซ์เพลงที่ผสมผสานความหรูหราและความมีชีวิตชีวา อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ฝึกฝนมาจากการแสดงในนิวยอร์กและลาสเวกัส
ไฮไลต์ด้านอาหาร (Culinary Highlights): คานาเป้จากร้านอาหารชั้นนำกว่า 22 แห่ง โดยเชฟชั้นนำ อาทิ R-HAAN, Le Du Kaan, Signature, Savelberg, Sra Bua by Kiin Kiin, Penthouse Bar + Grill และ Indus มอบการเดินทางแห่งรสชาติอาหารทั่วเอเชีย-แปซิฟิก
บาร์เครื่องดื่มที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน (Curated Bar Stations): เครื่องดื่มในค่ำคืนนี้โดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์จาก Frederick Ma (Mesa Bar, Mandarin Oriental Bangkok), Bar Us, Moët Hennessy และ ปังชา (Pang Cha) รวมถึงเมนูไร้แอลกอฮอล์ที่ผ่านการปรุงแต่งอย่างละเมียดละไม
พบสุดยอดโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2025 – Tatler Best 100
จุดเด่นของรางวัล:
● ครอบคลุมหลากหลายพื้นที่: ผู้ชนะครอบคลุม 24 จุดหมายปลายทางทั่วเอเชีย-แปซิฟิก
● ผู้นำด้านจำนวน: ไทย ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง เป็นประเทศที่ได้รับรางวัลสูงสุด
● ดาวรุ่งที่น่าจับตา: ลิสต์นี้ได้ฉายแสงให้กับสถานที่ประกอบการใหม่และที่กำลังมาแรง ซึ่งถูกค้นพบโดย Tatler Best จำนวน 30-40 แห่ง ซึ่งพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
สำรวจรายชื่อผู้ชนะรางวัลทั้งหมดประจำปีนี้ได้ที่ media.tatlerasia.com/list/best
