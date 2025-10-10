เจนนี่พลิกดราม่า“แม่เกตุ” ยอดขาย 20 ล้านไลฟ์มาราธอน TikTok Shop สะเทือนอีคอมเมิร์ซไทย

จากดราม่าร้อนระอุเรื่องแม่เกตุที่เคยทำให้ "เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ" หรือที่แฟนๆ รู้จักในนาม "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" ต้องเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงจนกลายเป็นจุดถกเถียงใหญ่โตในโซเชียล ล่าสุดเจนนี่พลิกเกมด้วยไลฟ์ขายของมาราธอนบน TikTok Shop ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ยอดขายพุ่งทะลุ 20 ล้านบาท งานนี้แปลได้ว่าไลฟ์มาราธอนของเจนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นกระจกสะท้อนพลังของ TikTok Shop ในฐานะแพลตฟอร์มที่กำลังทำให้อีคอมเมิร์ซไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
หลังจากยอดขายทะลุ 10 ล้านบาทในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแรก ซึ่งหลายคนบอกว่าช็อกแล้ว แต่ตัวเลขล่าสุดที่ทะลุ 20 ล้านบาทนั้นยิ่งทำให้ทุกคนตะลึง เพราะไลฟ์ครั้งนี้แสดงพลังของไลฟ์สตรีมมิงบนแพลตฟอร์ม TikTok Shop ในการแปลงวิกฤตดราม่าให้กลายเป็นโอกาสทอง โดยเจนนี่เลือกช่วงเวลาที่กระแสยังร้อนแรง ไลฟ์ยาวนาน 12 ชั่วโมงเต็ม ผสมผสานเนื้อหาส่วนตัว ชูสินค้า และโปรโมชันพิเศษ จนดึงดูดผู้ชมมานั่งช็อปด้วยกันแบบเรียลไทม์ สะท้อนให้เห็นว่า ในยุคดิจิทัลที่โซเชียลมีเดียทรงพลัง การ "เล่าเรื่อง" ผ่านไลฟ์ นั้นสามารถเปลี่ยนดราม่า ให้กลายเป็นสีสันที่ช่วยดันยอดขายพุ่งปรี๊ดได้ดีมาก
หากมองอีกมุม ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่เชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมช็อปเก่งของคนไทย ที่ TikTok Shop กำลังจุดประกายอยู่ จากสถิติล่าสุดในแคมเปญ "TikTok Shop 9.9 วันไลฟ์แห่งชาติ" ที่เพิ่งปิดฉากไป พบว่าคนไทยเข้าชมสินค้าผ่านไลฟ์และวิดีโอสั้นทะลุ 3.57 พันล้านครั้ง
สุดยอดไปกว่านั้น ในแคมเปญ "TikTok Shop 9.9 วันไลฟ์แห่งชาติ" กว่า 88% ของการเข้าชมหน้าเพจเป็นสินค้าจากผู้ขายชาวไทย ซึ่งสะท้อนถึงปรากฏการณ์ "แม่ค้าไทยขยันไลฟ์" ที่ภายใน 4 วัน มีการไลฟ์พุ่งกว่า 4.4 แสนครั้ง สร้างยอดชมรวมกว่า 440 ล้านวิว
มีข้อมูลว่าแคมเปญนี้เปลี่ยนการมีส่วนร่วมในไลฟ์ให้กลายเป็นยอดขายจริงจัง โดยร้านค้าที่ไลฟ์บน TikTok Shop มียอดขายดีกว่าร้านที่ไม่ไลฟ์ถึง +14,000%
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งๆ แต่เป็นหลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวของวงการอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2568 สถิติผู้ชมไลฟ์พร้อมกันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตอน 2 ทุ่มของวันที่ 9 กันยายน กดคูปองส่วนลดเฉลี่ย 100,000 ใบต่อชั่วโมงตลอดแคมเปญ รวมกว่า 8.6 ล้านใบ แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ใช่แค่ "ดู" แต่ "ซื้อ" โดยเฉพาะในช่วงเวลาทองอย่าง Mega Sales ปลายปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งไลฟ์ของเจนนี่ได้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดมาก ว่าการไลฟ์ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นอาวุธที่ช่วยเพิ่ม conversion rate จากผู้ชมสู่ลูกค้าได้อย่างมหาศาล
ถามว่าเจนนี่ "ปัง" แบบนี้ได้อย่างไร? หากเทียบกับ 5 เทคนิคที่ TikTok Shop แนะนำ มีโอกาสมากที่เจนนี่ได้นำไปปรับใช้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะเทคนิกแรก นั่นคือการเตรียมพร้อมก่อนกดไลฟ์ ซึ่งเป็นฐานสำคัญให้การไลฟ์ชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
นอกจากข่าวที่มีการแชร์จนเป็นไวรัล การไลฟ์มาราธอนของเจนนี่น่าจะเริ่มจาก teaser video สั้นบน TikTok ที่กระตุ้นความสนใจล่วงหน้า ผสมสติกเกอร์นับถอยหลังเพื่อให้แฟนคลับตั้งแจ้งเตือน มีโอกาสที่การไลฟ์จะวางแผนตะกร้าไลฟ์ (LIVE Basket) ไว้ล่วงหน้า มีการจัดลำดับสินค้า รูปภาพ และโปรโมชันให้ไหลลื่น โดยใช้ฟีเจอร์ Auto Product Sorting ช่วยเรียงสินค้าตามความสนใจของลูกค้าแบบอัตโนมัติ ซึ่ง TikTok Shop เคลมว่าเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยลด "จุดตัน" ในไลฟ์ยาว ทำให้เจนนี่เล่าเรื่องได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด
เทคนิกอื่นๆคือการดันยอดด้วย LIVE GMV Max โฆษณาอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ที่เป็น AI ช่วยโปรโมตไลฟ์ให้เข้าถึงผู้ซื้อที่มีแนวโน้มซื้อมากขึ้น โดยเพิ่มการมองเห็นทั้งในและนอกช่วงไลฟ์ สำหรับเจนนี่ นี่อาจเป็นตัวเร่งที่ทำให้ยอดพุ่งจาก 10 ล้านสู่ 20 ล้าน เนื่องจากเชื่อมโยงสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจซื้อสูง ผ่านอัลกอริทึมที่วิเคราะห์พฤติกรรมเรียลไทม์
เทคนิกที่ 3 คือสูตร 3 นาทีปิดการขาย HOOK-ENGAGE-ACTION สำหรับแม่ค้าทั่วไป นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ไลฟ์สนุกและขายได้เร็ว สูตรนี้เปิดด้วยการยิงหมัด HOOK คุย 30 วินาทีในการมอบโปรโมชันเด็ดเฉพาะไลฟ์เพื่อดึงดูดความสนใจ จากนั้นดึงความสนใจไว้ให้ได้นาน 2 นาทีด้วยการโชว์จุดเด่นสินค้า รีวิวเรียลไทม์ สร้างความเชื่อมั่น แล้วจึงปิดการขายด้วยการชวนให้ซื้ออีก 30 วินาที อาจมีการนับถอยหลัง "สินค้าหมดใน 5 นาที" ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเจนนี่ได้ใช้สูตรนี้ตลอด 12 ชั่วโมง ทำให้ผู้ชมไม่เบื่อ และกดซื้อแบบต่อเนื่อง
อีก 2 เทคนิกที่ TikTok Shop แนะนำแม่ค้าไทย คือการเข้าร่วมโปรแกรม LIVE: Flash Deal กับ Specials และการต่อยอดด้วย LIVE Highlights หรือคลิปอัตโนมัติหลังไลฟ์ ซึ่งในกรณีของเจนนี่ อาจไม่จำเป็นต้องใช้ 2 เทคนิกนี้ช่วยยืดอายุการขายของคอนเทนต์ แต่ไลฟ์ของเจนนี่ก็ทำยอด 20 ล้านไปได้เรียบร้อย
สรุปแล้ว ไลฟ์มาราธอนของเจนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นกระจกสะท้อนพลังของ TikTok Shop ในฐานะแพลตฟอร์มที่กำลังปฏิวัติอีคอมเมิร์ซไทย ด้วยคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ชุมชนสนใจ สำหรับปี 2568 ที่คนไทยช็อปออนไลน์ทะลุพันล้านวิว การพลิกวิกฤตของเจนนี่ชี้ให้เห็นว่า "ไลฟ์" คืออาวุธสำคัญที่ทุกแม่ค้ามองข้ามไม่ได้จริงๆ.