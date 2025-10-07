คัดมาแต่ไฮไลท์เด็ด! กับ ‘HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK’ คอนเสิร์ตโซจึ้งจาก 4 หนุ่ม HIGHLIGHT ที่ทำให้ “ไลท์ไทย” ความสุขพุ่งทะยานสู่ 100%

เริ่ดเลยแหละ! กับการกลับมาในรอบ 1 ปี ของ HIGHLIGHT (ไฮไลท์) ยุนดูจุน (YOON DUJUN), ยางโยซอบ (YANG YOSEOP), ลีกิกวัง (LEE GIKWANG) และ ซนดงอุน (SON DONGWOON) ที่กลับมาทำให้วันเสาร์แสนธรรมดาของ LIGHTs ไทย ให้กลายเป็นวันพิเศษใน ‘HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK’ ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
เหมือนฟ้าฝนเป็นใจให้เรามาพบกัน! หลังจากเจอมรสุมมาหลายวัน เพียงแค่หนุ่มๆ HIGHLIGHT เท้าแตะพื้นประเทศไทยท้องฟ้าก็พลันสว่างต้อนรับพวกเขา ให้มาเจอกับพลังรักอันร้อนแรงของชาว “ไลท์ไทย” เพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่ ‘HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK’ เริ่มต้นขึ้น เสียงกรี๊ดต้อนรับของแฟนๆ ก็ดังกระหึ่มฮอลล์ไม่แผ่ว สมกับที่ กีกวัง บอกว่าคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเป็นหนึ่งในสามคอนเสิร์ตที่สนุกที่สุดในชีวิตของเขา พร้อมทั้งแสดงความตื่นเต้นสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้
HIGHLIGHT เปิดสเตจอันร้อนแรง ด้วยเพลง Chains ที่มาพร้อมกับท่าเต้น Break Dance สุดจะเท่! และเสิร์ฟความสนุกต่อเนื่องกับ Switch on, Stay, Shadow และ Sad Movie ที่ทำเอาว้าว! ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะสัมผัสได้ทันทีเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่ว่าจะโปรดักชั่น CG แสง สี และเสียง ผู้จัด O.N worldwide จัดมาให้แบบเต็มแม็กซ์ ยกโชว์จากเกาหลีมาไว้ที่ไทยแบบ 99.99% เลยทีเดียว
ปล่อยเอเนอร์จี้ที่สะสมมาตลอด 1 ปีออกมาแค่ 10% ก็ทำเอาไลท์ไทยแทบหยุดหายใจ หนุ่มๆ HIGHLIGHT ก็ขอพักเบรกแวะทักทายแฟนๆ ของพวกเขาอย่างเป็นทางการ “สวัสดีครับ พวกเรา HIGHLIGHT ครับ” พร้อมกับหยอดคำหวานว่าพวกเขาคิดถึงไลท์ชาวไทยมากแค่ไหน จากนั้นก็ส่งเวทีต่อไปกับเพลงสนุกๆ อย่าง We Up และ Dance With U ก่อนจะพักเพื่อพูดคุยอัพเดทชีวิตกับไลท์ไทยอีกครั้ง ซึ่งบอกได้เลยว่ากลับมาครั้งนี้สกิลภาษาไทยของหนุ่ม HIGHLIGHT แข็งแรงขึ้นสุดๆ
ความคิดถึงลดลงไปอีก 1% ความสนุกก็เริ่มต้นต่อทันที กับเพลง HANDS UP และ Kimiwadou? ซิงเกิลภาษาญี่ปุ่นที่แฟนๆ ชาวไทยร้องและไฮโน้ตตามหนุ่มได้แบบเป๊ะๆ และตามด้วยเพลงสนุกๆ อย่าง CEREBRATE ก่อนจะเปิดโหมดเข้าเพลงจัวหวะช้าๆ อย่าง Dream Girl และ Though I call you name ซึ่งเป็นเพลงแห่งความทรงจำของพวกเขาและ LIGHTs ที่ได้เอามาร้องในคอนเสิร์ตครั้งแรก
เข้าสู่โหมดเพลงจังหวะช้าๆ ซึ้งๆ กันอย่างต่อเนื่อง หนุ่มๆ HIGHLIGHT ชวนไลท์ไทยเปิดแสงไฟจากแฟลชมือถือเพิ่มบรรยากาศให้สถานที่แห่งนี้อบอวลไปด้วยความสุขมากยิ่งขึ้น ก่อนจะจัดเต็มกับเซ็ตลิสต์เพลง Endless Ending, On Rainy Days, 12:30 เพลงดีเพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่ด Drive และ Good Day to You ที่ฉากหลังของเพลงนี้มีความพิเศษเป็นวัดอรุณฯ และวิวเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่ดูอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศของเพลงนี้สุดๆ
ซึ่งในช่วงพูดคุยนอกจากชมวัดอรุณฯ ที่สวยงามแล้ว หนุ่มๆ ยังยกให้ “ไลท์ไทย” เป็นของดีประจำกทม. พร้อมคำชมติดปากตลอดคอนเสิร์ตว่า ไลท์ไทยปังมาก! ก่อนจะชวนกันพูดถึงเมนูอาหารไทยที่พวกเขาชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวขาหมู หรือ ต้มยำกุ้ง เมนูที่พ่อหนุ่มดงอุนสัญญาว่าจะทำให้โยซอบกินเป็นครั้งแรก!
สเตจต่อไปความสุขของไลท์ไทยเพิ่มขึ้นอีก 99.99% กับเพลงชาติที่สุดของ HIGHLIGHT ในคอนเสิร์ตนี้ กับ Fiction ที่มาแบบเต็มเพลง เสียงแร็ปที่ทุกคนคิดถึงพวกเขาเอามาเสิร์ฟให้แล้ว ต่อด้วยเพลง Shock ที่ทุกคนพร้อมใจกันร้องแฟนชานท์ Every day I shock (shock) Every night I shock (shock) จนดังกระหึ่มเข้าไปในใจของ 4 หนุ่มให้ยิ้มแก้มปริด้วยความปลื้มปริ่มใจ
“ไลท์ไทยสุดยอด” คืออีกหนึ่งคำชมที่พวกเขามอบให้แฟนๆ ชาวไทย เสียงแฟนชานท์ที่ดังกระหึ่มไปกับเสียงร้องเพลงของพวกเขาดังเป็นหนึ่งเดียวกันจนทำให้พวกเขาประทับใจไม่หยุด เป็นความทรงจำที่สนุกมากยิงขึ้น จนทำให้พวกเขาคาดหวังและจะตั้งใจเพื่อกลับมาเจอกับแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้ง และบอกลาแฟนๆ ในคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นภาษาไทยว่า “คิดถึงทุกคนแน่เลย” “เจอกันอีกนะครับ กลับบ้านดีๆ นะ” ผมมีความสุขมากเลย สุดยอด รักนะครับ ผมรักคุณ” และไม่ลืมฝากตัวประกาศชัดอยากมาเล่นคอนเสิร์ตเฟสติวัลกับแฟนๆ ชาวไทยสักครั้งในชีวิต!
นาทีนี้ความสุขของไลท์ไทยเพิ่มขึ้นเป็น 100% เรียกว่าสุขเต็มกราฟ จากเสียงเพลง เสียงดนตรี เพอร์ฟอร์แมนซ์ จากศิลปินที่รัก และความแสนดี น่ารักของทั้ง 4 หนุ่ม ที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ให้ใจกับไลท์ไทยเสมอ แน่นอนว่าชาวไลท์ไทย ก็ไม่พลาดกับส่งโปรเจกต์พิเศษด้วย VTR บอกเล่าเรื่องราวความรักที่พวกเขามีต่อ HIGHLIGHT และ BEAST พร้อมทั้งชูป้ายสโลแกนที่มีความหมายสุดซึ้งว่า “ตราบใดที่มี HIGHLIGHT อยู่, ฉันจะเป็น LIGHT ของพวกคุณตลอดไป”
สุขเต็มร้อยแล้วแต่สุขเพิ่มได้อีก! แม้จะบอกลาเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังเหลือสเตจอังกอร์จากพวกเขา ที่หนุ่มๆ HIGHLIGHT เปลี่ยนเวทีคอนเสิร์ตให้กลายเป็นปาร์ตี้ขนาดย่อม ไฮป์แฟนๆ ให้ลุกขึ้นมาสนุกด้วยกันด้วยเอเนอร์จี้เต็มร้อย กับเพลง BODY, Feel Your Love, Plz Don't Be Sad, Don't Leave, In my head, Follow Me, Encore, Freeze และ Follow Me เป็นการปิดคอนเสิร์ตที่สนุกจนทำให้ลืมว่าคอนเสิร์ตได้เดินทางมาถึงตอนจบแล้ว เป็น 3 ชั่วโมงที่เต็มอิ่มทั้งความสนุก ความสุข ที่ทั้ง HIGHLIGHT และ LIGHTs ต่างมอบให้แก่กัน เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ว่าจะในนามของ HIGHLIGHT หรือ BEAST พวกเขายังคงส่องสว่างสำหรับ LIGHTs เสมอ