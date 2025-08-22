411ent ปักคิว 1 พ.ย. นี้ พาน้อง POW มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทย! ฉลองการเติบโตอีกขั้น กับ POWERFUL YOUTH in BANGKOK

การเติบโตทางดนตรีและตัวตนในฐานะศิลปิน ของ 5 หนุ่มวง “พาว” (POW) นั้น นับวันก็ยิ่งเห็นได้ชัดถึงพัฒนาการของพวกเขา ไม่แปลกเลยถ้าวันนี้ POW จะถูกค้นพบยิ่งขึ้นทุกทีๆ ทั้งในเกาหลีและระดับโกลบอล กับข่าวดีที่ว่าหนุ่มๆ กำลังจะคัมแบ็กและเริ่มต้นเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตจึงไม่มีคำว่า ‘อาจจะยังน้า’ แต่มาถึงเรียบร้อย!!
โดยล่าสุดผู้จัดไทยผู้คร่ำหวอดในวงการคอนเสิร์ตและแฟนมีตติ้ง K-POP มานานกว่า 14 ปีอย่าง โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ จับมือต้นสังกัด กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) ประเทศเกาหลีใต้ คอนเฟิร์มว่าน้องพาวที่พี่สาวพาวเวอร์ชาวไทยคิดถึงที่สุด (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) จะกลับมาเยือนไทยอีกครั้งเพื่อพบกันในทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรก “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5
หลังจากเดบิวต์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ปี 2023 วง “พาว” (POW) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ยอร์ช (YORCH) แทกุกไลน์พี่คนโต ที่เพิ่งได้พ่วงตำแหน่งลีดเดอร์จากความไว้วางใจของเหล่าเมมเบอร์ / ฮยอนบิน (HYUNBIN) วิตามินของวงที่มาพร้อมเสน่ห์เกินต้าน / จองบิน (JUNGBIN) พ่อหนุ่มไมโครเวฟสุดน่ารักและอบอุ่น / ดงยอน (DONGYEON) ลูกครึ่งเกาหลี-ฟิลิปปินส์ที่เคยสร้างชื่อจากรายการเซอร์ไววัล LOUD ของ SBS และน้องเล็กของวง ฮง (HONG) หนุ่มน้อยขี้เล่นสันกรามคมกริบคาริสม่าแรง ยังคงสร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่อง ปล่อยผลงานและคอนเทนต์มากมายให้แฟนๆ ได้ติดตามกัน
เรียกได้ว่าเป็น POWER ไม่เคยต้องเหงา ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพวกเขาได้ปล่อยผลงาน POW 3rd EP [Being Tender] มินิอัลบั้มชุดที่ 3 ซึ่งมีเพลงไตเติลชื่อเดียวกันคือ ‘Being Tender’ เป็นเพลงความหมายดี ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจ มีท่วงทำนองที่สดชื่นและไพเราะ บวกกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เพลงนี้เข้าชาร์ต TikTok Music เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังติดอันดับ Top 100 ของชาร์ต Spotify Viral ในไต้หวันและไทย รวมทั้งยังได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์ม TikTok ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ล่าสุดกำลังไต่ชาร์ต YouTube music charts: Canada Daily Top Songs on Shorts ในอันดับที่ 31 รวมถึงถูกคัดเลือกไปอยู่ใน Playlist ชั้นนำบน Spotify แสดงให้เห็นถึงความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศขั้นสุด
ด้วยกระแสความนิยมและพลังของเพลง ‘Being Tender’ หนุ่มๆ POW จึงประกาศว่าพวกเขาได้เตรียมคัมแบ็กภายในเดือนกันยายนนี้ ตามด้วยเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งจะเริ่มต้นที่ประเทศเกาหลี 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in SEOUL ในวันที่ 27–28 กันยายนนี้ ณ มยองฮวา ไลฟ์ ฮอลล์ (Myunghwa Live Hall)
แฟนๆ ชาวไทยห้ามพลาดโมเมนต์สำคัญยืนยันการ
เติบโตขึ้นอีกก้าวของหนุ่มๆ วง “พาว” (POW) และถือโอกาสนี้ได้ฉลองครบรอบเดบิวต์ 2 ปีให้กับพวกเขาในประเทศไทยบ้านเกิดยอร์ชกันด้วยที่งาน “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) รอติดตามรายละเอียดผังที่นั่ง ราคาบัตร กำหนดการจำหน่ายบัตร ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม