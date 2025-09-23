“POW” เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ 'Wall Flowers' 29 ก.ย.นี้ ส่งคลิปสปอยล์คอนเสิร์ต “มีอะไรจะโชว์ให้ดูเยอะมาก”

ถ้าขึ้นชื่อว่าเมนเรา! จะกี่คัมแบ็กก็อดตื่นเต้นไม่ไหวจริงๆ ยิ่งการกลับมาครั้งล่าสุดนี้ของบอยกรุ๊ปเกาหลีวง “พาว” (POW) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 หนุ่มคือ ยอร์ช (YORCH) - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ / ฮยอนบิน (HYUNBIN) / จองบิน (JUNGBIN) / ดงยอน (DONGYEON) และ ฮง (HONG) ต้องยอมเลยว่าพวกเขานี่แหละคือความพัฒนาไม่หยุดนิ่ง คือกลุ่มวัยรุ่นไม่หยุดเดิน ไปจนถึงไม่หยุดวิ่ง!
ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ต้นสังกัด กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) ประกาศข่าวดี เตรียมเสิร์ฟผลงานเพลงใหม่ POW Single 'Wall Flowers' #POW #WallFlowers ซึ่งได้กวีชื่อดังสมบัติของชาติเกาหลีอย่าง นาแทจู (Na Tae-joo) มาร่วมงานในส่วนของเนื้อร้องด้วย ความหมายลึกซึ้งของดอกไม้เล็กๆ ตามซอกกำแพงจะใช่ตามแบบที่ทุกคนคาดเดาไว้หรือไม่ รอใส่ใจพร้อมกันวันที่ 29 กันยายนนี้ 16:00 น. (เวลาประเทศไทย)
ส่วนอีกหนึ่งคัมแบ็กที่พลาดไม่ได้เช่นกัน!! ก็คือวาระพบกันอีกครั้งที่ประเทศไทย พร้อมด้วยเอเชียทัวร์โซโลคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและเต็มโชว์ครั้งแรกของ “พาว” (POW) กับงาน “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKK ซึ่งผู้จัดไทยประสบการณ์ 14 ปี โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ร่วมกับ กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) และ วันเดอร์ (WONDER) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5
แน่นอนว่าเราจะได้ฟังด้วยหู ดูด้วยตาเนื้อ กับเพอร์ฟอร์มออนสเตจสดๆ ครั้งแรกของคัมแบ็กซิงเกิล 'Wall Flowers' ที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ ** แต่ก่อนจะถึงวันนั้น และก่อนจะไปช่วงชิงบัตรในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคมนี้ POW ก็คือ POW ขอส่งคลิปมาสปอยล์พี่สาว “พาวเวอร์” (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) ชาวไทยกันสักนิด
“สวัสดีครับ POW นะครับ ทุกคนพร้อมจะเจอกับอะไรที่ POWERFUL หรือยังครับ พวกเราตื่นเต้นมากสำหรับ 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK เป็นทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราเลยครับ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ในการฉลองเดบิวต์ครบรอบ 2 ปีของพวกเรา พวกเรามีอะไรจะโชว์ให้ทุกคนดูเยอะมาก เพราะฉะนั้นมาสนุกไปด้วยกันกับพวกเรานะครับ มาร้องเพลงโปรดของพวกเราด้วยกันนะครับ แฟนๆ เตรียมมาเติม POW กันให้เต็มที่นะครับ พวกเราก็รอเติม POWER จากทุกคนอยู่เหมือนกัน อย่าลืมกดบัตรให้ทัน วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ มาเจอกันที่แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ นะครับ มาเติม POW กันนะครับ บ๊ายบาย”
ชมคลิปได้ทาง https://youtu.be/QHcR2Rerblw
เอาล่ะ! ท่องคาถาให้หนึบ บัตรคอนเสิร์ตทัวร์แรกน้องพาวต้องเป็นของเรา สู้สิพาวเวอร์ไทย! สู้เพื่อชัยชนะ อย่าลดอย่าละ ชนะเข้าไว้!!! เปิดจำหน่ายบัตร “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKK วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2025-pow-tour-powerful-youth-in-bangkok.html ** บัตรราคาน่ารัก 2,900 และ 4,900 บาท พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ฉ่ำใจ ** สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม