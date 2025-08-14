HIGHTLIGHT ส่งข้อความรักถึงแฟนๆ: ส่งคำรัก “ผมรักคุณ ไลท์ กรุงเทพฯ” พร้อมเช็กความตื่นเต้นก่อนคอนเสิร์ต 'HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK'

วันธรรมดาของ LIGHTs ชาวไทยจะกลายเป็นวันที่แสนพิเศษกับ HIGHLIGHT! วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ คอนเสิร์ต “HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK” ซึ่งจัดโดย O.N worldwide จะมาพร้อมกับเซ็ตลิสต์ที่เหมือนกับคอนเสิร์ตที่โซลถึง 99% และการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ สมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ ยุน ดูจุน, ยัง โยซอบ, อี กิกวัง คละ ซน ดงอุน ได้ส่งข้อความรักถึงแฟนๆ ชาวไทยเพื่อเช็กความตื่นเต้นของพวกเขา
“สวัสดีครับ พวกเรา HIGHLIGHT ครับ! ไลท์ทุกท่านที่ประเทศไทย พวกเราจะไปเจอทุกคนกันอีกครั้งที่คอนเสิร์ต HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK ปีที่แล้วที่ได้แสดงกับไลท์ทุกคนที่กรุงเทพฯ พวกเรามีความทรงจำที่สนุกสนานเยอะมากเลยครับ แล้วในครั้งนี้ ทุกคนพร้อมจะสนุกอย่างร้อนแรงไปด้วยกันอีกครั้งหรือยังครับ! พร้อมครับ! เยี่ยมไปเลยครับ คอนเสิร์ตครั้งนี้ เราเตรียมเวทีที่หลากหลาย และสนุกยิ่งกว่าปีที่แล้วไว้ให้ทุกคนด้วยครับ! ช่วยรอติดตามและให้ความสนใจกันด้วยนะครับ! รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเราจะเจอกันที่ไหน วันที่ 20 กันยายน 2025 ที่ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ฮออล์ อย่าลืมนะครับ แล้วมาเจอกันให้ได้นะครับ! สัญญานะครับ จนถึงตอนนี้ กับพวกเรา HIGHLIGHT ครับ! ผมรักคุณ (ภาษาไทย) ไลท์ กรุงเทพฯ”
สำหรับใครที่ยังคงคิดถึงคอนเสิร์ตครั้งที่แล้ว และสำหรับใครที่พลาดไป สมาชิก HIGHLIGHT ยืนยันว่าคอนเสิร์ตปีนี้จะสนุกยิ่งกว่าเดิม นี่คือโอกาสของคุณ! เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อซื้อบัตรและไปสนุกกับโชว์ที่เต็มไปด้วยการแสดงสุดพิเศษมากมาย สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตร สามารถซื้อได้ที่ www.onworldwideth.com ราคาบัตรอยู่ที่ 2,800 / 4,500 / 5,300 / 6,300 และ 6,800 (VIP) บาท