ถึงคิว ‘ไลท์ไทย’ รวมตัว! “HIGHLIGHT” กลับมาตามสัญญา พร้อมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ “HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK” 20 กันยายนนี้!

กลับมาเจอแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งแบบไม่ให้ต้องรอนาน! 4 หนุ่มวงได้แก่ส่งสัญญาณชัดเจนถึงเหล่า “ไลท์ไทย” (LIGHT : ชื่อแฟนคลับ) ว่า…ถึงเวลารวมตัวแล้ว!!เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ โดยผู้จัดที่เตรียมขนทุกพลังความมันส์ ความอบอุ่น และโมเมนต์แห่งความประทับใจมาให้แบบจัดเต็มHighlight จะกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกครั้งตาม "สัญญา" ที่ให้ไว้กับแฟนชาวไทยว่าจะไม่ปล่อยให้รอนานและจะรีบกลับมาหา หลังจากประทับใจกับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากแฟนๆ ในคอนเสิร์ตครั้งที่แล้ว Highlight ก็กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อรักษาสัญญา คอนเสิร์ตครั้งนี้เปิดโอกาสให้แฟนๆ ได้แสดงทุกอารมณ์ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะยืน กระโดด ร้องตาม หรือกรีดร้องให้สุดเสียง!ย้อนกลับไปเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา HIGHLIGHT ได้จัดคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 15 ปีในชื่อ LIGHTS GO ON, AGAIN," ณ KSPO DOME กรุงโซล พร้อมเดินสายพบปะแฟนๆ ทั่วเอเชียอย่างยิ่งใหญ่ ก่อนจะกลับมาในปีนี้พร้อมมินิอัลบั้มล่าสุด “From Real to Surreal” ซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมเพลงไตเติ้ล “Chains” ที่คว้าอันดับ 1 จากรายการ Music Bank และหลายชาร์ตเพลง ความสำเร็จนี้ตอกย้ำว่าวงยังคงครองใจแฟน ๆ อย่างเหนียวแน่น จนเกิดเป็นเอเชียทัวร์ “RIDE OR DIE” ใน 7 เมืองหลัก ได้แก่ โซล, ไทเป, มาเก๊า, มะนิลา, โตเกียว, กรุงเทพฯ และ กัวลาลัมเปอร์งานนี้ “ไลท์ไทย” ต้องฟิตร่างกายให้พร้อม วอร์มนิ้วกดบัตรให้ดี อย่าปล่อยให้โมเมนต์นี้ผ่านไปโดยไม่มีคุณอยู่ตรงนั้น แล้วเจอกันหน้าเวที!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB: @O.NworldwideThailand , X: ONwordwideTH และ IG : @on_thailand ของผู้จัด O.N worldwide