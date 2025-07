ไลท์ไทยเตรียมลงสนามชิงบัตร ก่อนมันส์ให้สุด! คอนเสิร์ต “HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK” เปิดขาย 2 สิงหาคมนี้

ฟีดแบ็คแรงไม่หยุด! หลังผู้จัดประกาศพา 4 หนุ่มวงอย่างและกลับมาขึ้นเวทีโชว์เพอร์ฟอร์มจัดหนักจัดเต็ม ให้ “ไลท์ไทย” (LIGHT : ชื่อแฟนคลับ) ได้มันส์เต็มสปีด กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะได้ยินข่าวดีตั้งแต่วินาทีแรก ไลท์ไทยก็พากันตื่นเต้นจนใจสั่น พร้อมลุย พร้อมเปย์ พร้อมเทใจให้ 4 หนุ่มแบบไม่มีกั๊ก ไฮไลต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ทำให้แฟนๆ ชาวไทยตั้งตารอคอยคือการแสดงเพลง "Chains" ที่เพิ่งปล่อยออกมา และโชว์บนเวทีที่แตกต่างจากทัวร์ครั้งก่อนอย่างสิ้นเชิงโดยงาน “HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN BANGKOK” จะเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.onworldwideth.com ราคาบัตร VIP 6,800 บาท / 6,300 บาท / 5,300 บาท / 4,500 บาท / 2,800 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB: @O.NworldwideThailand , X: ONwordwideTH และ IG : @on_thailand ของผู้จัด O.N worldwide Thailand