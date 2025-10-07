ถึงเวลาแมส! POW ปล่อยซิงเกิลใหม่ 'Wall Flowers' ตกคนเข้าด้อมแบบไม่พัก เผย BUCKET LIST ก่อนเปิดจองบัตร #POWERFULYOUTH_inBKK 12 ต.ค.นี้

กระแสแรงแบบทะลุฟีดจริงไม่จกตา ส่องโซเชียลเจอแต่คำชมและคำเชียร์ สำหรับคัมแบ็กล่าสุดของบอยกรุ๊ปเกาหลีวง “พาว” (POW) ซึ่งมีลีดเดอร์เป็นแทกุกไลน์อีกหนึ่งคนที่แม่ๆ และพี่สาวชาวไทยภาคภูมิใจเต็มเปี่ยมอย่าง ยอร์ช (YORCH) - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ แท็กทีมกับเหล่าเมมเบอร์ที่รักกันเหนียวแน่นหนึบอย่าง ฮยอนบิน (HYUNBIN) / จองบิน (JUNGBIN) / ดงยอน (DONGYEON) และ ฮง (HONG) แห่งครอบครัว กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) ผู้มอบอิสระให้ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเฉดสีที่ไม่ซ้ำใครและไม่หยุดพัก พร้อมทั้งอัดฉีดพลังงานดีๆ ร่วมรันนิ่งวิ่งเคียงข้างอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีเต็ม
โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา “พาว” (POW) คัมแบ็กด้วยซิงเกิลใหม่ ‘Wall Flowers’ ผลงานล่าสุดที่สะท้อนเสน่ห์เฉพาะตัวท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วเกินกว่าจะหยุดรอ นำเสนอผ่านแนวดนตรีฮิปฮอป ร้อยเรียงเข้ากับเสียงเปียโนแจ๊สที่ลุ่มลึกชวนฝัน ปรุงเสน่ห์ด้วยเสียงซินธิไซเซอร์ และเติมเต็มด้วยจังหวะกลองอันหนักแน่น จนกลายเป็นบรรยากาศที่ทั้งงดงามและสนุกสนานในเวลาเดียวกัน เพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานบทกวี ‘ดอกหญ้า’ (풀꽃 / Wild Flower) ของ นาแทจู (Na Tae-joo) ซึ่งมีเครดิตในส่วนของเนื้อเพลงด้วย โดยท่อนที่ว่า “ต้องพินิจนานจึงว่าน่าเอ็นดู ต้องพินิจใกล้จึงรู้ว่างดงาม” ชวนให้ผู้ฟังเข้าใกล้เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของวง POW คือยิ่งมองนานเท่าไร ก็ยิ่งงดงามขึ้นเท่านั้น
ไม่เพียงแต่สร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่งดงาม ดิจิทัลซิงเกิล 'Wall Flowers' ของ POW https://youtu.be/UpGEn4SkSY0 #POW #WallFlowers ยังประสบความสำเร็จกับเสียงตอบรับอันร้อนแรงจากแฟนเพลงทั่วโลก ขึ้นครองอันดับ 10 บนชาร์ต iTunes K-POP ของสหรัฐอเมริกา, อันดับท็อป 40 บนชาร์ต K-POP ของเยอรมนีและฮ่องกง, อันดับ 37 บน Genie Chart, อันดับท็อป 20 บนชาร์ต YouTube DAILY TOP SONGS ON SHORTS ของแคนาดา และพาวเวอร์ (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) ชาวไทยยังร่วมแรงร่วมใจดันหลังน้องพาวด้วยการพา ‘Wall Flowers’ ทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บน Thailand iTunes Chart ทุกประเภท คือ K-POP, All Genres และ Music Videos อีกด้วย สะท้อนพลังการสนับสนุนอันแข็งแกร่งและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ “พาว” (POW) อย่างแท้จริง
ล่าสุดผู้จัด โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ อุ่นเครื่องก่อนเปิดจำหน่ายบัตรด้วยคลิปพิเศษที่หนุ่มๆ “พาว” (POW) มาบอกเล่าว่าพวกเขาอยากทำอะไรในบ้านเกิดพี่ยอร์ชกันบ้าง POW THAILAND BUCKET LIST https://youtube.com/shorts/sW8EIAqW6xA มีอ้อนให้พาวเวอร์เป็นครูสอนภาษาไทย และที่สำคัญพวกเขาอยากร้องเพลงไปกับพาวเวอร์ไทยในคอนเสิร์ต “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKK วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5
** ผังที่นั่งดี สิทธิพิเศษแน่น ค่าบัตรเข้าถึงได้! บัตรราคาน่ารัก 2,900 และ 4,900 บาท อย่าลืมจองพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2025-pow-tour-powerful-youth-in-bangkok.html ** สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม