ผลลัพธ์ของความไม่ย่อท้อ! น้อง POW จะมีโซโลคอนเสิร์ตเต็มโชว์ครั้งแรกแล้ว เตรียมดันหลัง “ยอร์ช-ฮยอนบิน-จองบิน-ดงยอน-ฮง” ให้สุดพาวเวอร์! จองบัตร 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK อา.12 ต.ค.นี้

ที่ผ่านมาเราเคยเห็น 5 หนุ่มวง “พาว” (POW) บอยแบนด์เกาหลี ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกชาวไทยที่เหล่าพี่สาวด้อมพาวเวอร์ (POWER ชื่อเรียกแฟนคลับของวง POW) ต่างติดตามเอาใจช่วยร่วมใจเชียร์อย่าง ยอร์ช (YORCH) - ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ / ฮยอนบิน (HYUNBIN) / จองบิน (JUNGBIN) / ดงยอน (DONGYEON) และ ฮง (HONG) จากผลงานเพลงที่มีสไตล์เฉพาะตัวอันโดดเด่นโดนเทสต์เข้าอย่างจัง! เห็นคอนเทนต์เท่ๆ และไลฟ์สไตล์สนุกสนานเข้าขั้นขายขำของพวกเขาจนตกคนเข้าด้อมแบบไม่หยุดพัก!! อีกทั้งยังได้เห็นโอกาสที่หนุ่มๆ เป็นหนึ่งในไลน์อัปสำคัญของคอนเสิร์ตรวมศิลปิน K-POP หรือมิวสิกเฟสติวัลต่างๆ ทั่วโลก!!! แม้จะเป็นโชว์สั้นๆ แต่ก็สามารถอวดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่รู้เลยว่าฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์มาจนแม่นยำ แถมยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ไม่ซ้ำใครจริงๆ
และในไม่ช้านี้ อีกก้าวสำคัญที่ยืนยันการเติบโตขึ้นไปอีกขั้นของพวกเขาทั้ง 5 คนคือเอเชียทัวร์โซโลคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบและเต็มโชว์ครั้งแรก 2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH ก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว!!!! โดยต้นสังกัดเกาหลีอย่าง กริด เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (GRID Entertainment) ได้ทยอยประกาศตารางทัวร์ของหนุ่มๆ วง “พาว” (POW) ออกมาให้แฟนๆ ได้เตรียมตัวร่วมโมเมนต์สำคัญนี้ด้วยกัน เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 27 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ ประเทศเกาหลีใต้กับ “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน โซล” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in SEOUL) ตามด้วยวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม ณ ประเทศล่าสุดที่เพิ่งประกาศเพิ่มเติมหมาดๆ คือญี่ปุ่น กับคอนเสิร์ต “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน โยโกฮามา” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in YOKOHAMA)
จากนั้นวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. เป็นคิวของประเทศไทยบ้านเกิดยอร์ช ตามที่ผู้จัด โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของ กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้ประกาศปักหมุดไปเมื่อเร็วๆ นี้กับคอนเสิร์ต “2025 พาว ทัวร์: พาวเวอร์ฟูล ยูธ อิน แบงคอก” (2025 POW TOUR: POWERFUL YOUTH in BANGKOK) #POWERFULYOUTH_inBKK ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 5.5 ** โดยล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมสดๆ ร้อนๆ ว่าจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 นี้เป็นต้นไป ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ https://www.thaiticketmajor.com/concert/2025-pow-tour-powerful-youth-in-bangkok.html ** บัตรราคาน่ารัก 2,900 และ 4,900 บาท พร้อมด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม