“แบมแบม” เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในบ้านเกิด!! กับคอนเสิร์ตใหญ่ “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ล็อกวัน 22 พ.ย.นี้!!

โมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่เหล่า “อากาเซ่” (ชื่อแฟนด้อม GOT7) รอคอย กำลังจะกลับมาอีกครั้ง!!! กับคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินระดับโลกสายเลือดไทย BamBam หรือ “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ที่จะมอบความสุขให้แฟนคลับในบ้านเกิดของเขาเอง ในงาน “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 20.00 น. ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม โดยผู้จัดที่ถูกยกให้เป็น Best Partner ของแบมแบม อย่าง iMe Thailand เตรียมเนรมิตโปรดักชั่นให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี “น้องชายแห่งชาติ” ของคนไทย
ปี 2568 “แบมแบม” เสิร์ฟเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ ไม่มีพัก ล่าสุดเพิ่งสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการ กลิ่นความแมสฟุ้งกระจายทั่วประเทศ! หลังปล่อยเพลง “ไม่มีใครสักคืน (Dancing By Myself) (Feat. TIMETHAI)” ซิงเกิล Pre-Release จากอัลบั้ม EP ภาษาไทยชุดแรก HOMETOWN เพลงนี้สร้างกระแสฟีเวอร์แบบถล่มทลายบนโซเชียล ทำสถิติยอดวิวใน YouTube ทะลุกว่า 20 ล้านวิวภายในวันเดียว และ Trending Music Videos อันดับที่ 1 บน YouTube พร้อมคว้า Trending อันดับ 1 บนแพลตฟอร์ม X ภายในเวลาเพียง 15 นาทีหลังปล่อยเพลง นอกจากนี้ยังครองอันดับ 1 บน iTunes ทั้งในประเทศไทย และอีกหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย
ความปังของ “แบมแบม” ไม่มีคำว่าถอย มีแต่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ และในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้เจ้าตัวก็ทุ่มเทสุดหัวใจ เพื่อมอบโชว์ที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆ ในบ้านเกิดที่เขารักที่สุด “HOMETOWN” ที่มีความทรงจำ ความผูกพัน และผู้คนที่รักแบมแบมอย่างล้นหลาม! แฟนคลับห้ามพลาดมาเป็นส่วนหนึ่งของ “2025 BamBam HOMETOWN Concert in Bangkok” เพราะอะไรที่คุณคิดว่าอาจจะไม่มี อาจจะมีมากกว่าที่คิด! อะไรที่คิดว่าจะไม่ได้เห็น เตรียมเห็นแบบจัดเต็ม! และเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิด อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะที่นี่..ที่เดียวเท่านั้น!!
สนามช่วงชิงบัตรรอคุณอยู่!!! กดให้ไว กดให้ทัน….. บัตรราคา 5,900 (บัตรยืน) / 4,900 (บัตรนั่ง) / 3,900 (บัตรนั่ง) บาท พร้อมสิทธิพิเศษสุดเอ็กคลูซีฟมากมาย งานนี้เปิดจองบัตรวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com, เคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th