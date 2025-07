ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมส่งเสริมอาหารไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงาน Thai SELECT NIGHT ฉลอง “วิจิตรแห่งรสไทย” ยกระดับอาหารไทยสู่สากล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง Grand Salon โรงแรม JW Marriott Essex House นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด “The Refinement of Thai Delicacies – วิจิตรแห่งรสไทย เจิดจรัสไกลสู่สากล” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล ผ่านอาหารไทยที่สะท้อนถึงความประณีตในรสชาติและศิลปะการปรุงอาหาร ซึ่งได้ถ่ายทอดปรัชญาและภูมิปัญญาของคนไทย ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานผสมผสานระหว่างรสชาติ เนื้อสัมผัส และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

งานนี้มีผู้นำเข้า คู่ค้าสำคัญของไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อาหาร อัญมณี เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และองค์กรด้านการค้าในนิวยอร์ก ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ผ่าน soft power ด้านอาหารไทย โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ร่วมงาน

ไฮไลต์ของงานคือการนำเสนอ "Thai Pairing Formula" ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ซอสและเครื่องเคียงอาหารไทย ที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่กับอาหารจานหลักแบบนานาชาติ นำเสนอความลงตัวของรสชาติไทยกับอาหารโลก ในแบบที่ร่วมสมัยและเป็นสากล โดย เชฟตุ๊กตา-สุพัตรา สารสิทธิ์ จาก The Next Iron Chef และ เชฟสตางค์-วสุรัตน์ แก้ววิชิต จาก MasterChef Thailand นอกจากนี้ ยังมีเชฟจากร้านอาหารไทยชื่อดังในนิวยอร์ก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้แก่ เชฟ Nate Limwong จากร้าน Chalong Restaurant ผู้สร้างสรรค์เมนูเปิดงานสุดละมุน “The Mist of Siam” ยำส้มโอ ปลาหิมะรมควันย่างน้ำปลาหวาน และเชฟ Joel Watthanawongwat จากร้าน Soothr Restaurant นำเสนอเมนูของหวาน “Dancing Under The Full Moon” ขนมครก เสิร์ฟคู่กับคอมโพตมะม่วงลิ้นจี่และเจลมะม่วง ปิดท้ายด้วยความประทับใจในรสชาติอันสดชื่น หวานละมุน และสร้างสรรค์

ภายในงานยังมีศิลปินไทยรุ่นใหม่ “มิว–ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” “ตุลย์–ภากร ธนศรีวนิชชัย” และ “เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา” มาร่วมแสดงดนตรีถ่ายทอดเสน่ห์วัฒนธรรมไทยในมุมมองร่วมสมัย สร้างประสบการณ์ให้มื้ออาหารในค่ำคืนนี้ เป็นทั้งความอิ่มเอมในรสชาติและอบอวลด้วยศิลปะและวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย