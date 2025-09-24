xs
“MINNIE” น้องสาวแห่งชาติ! เตรียมจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในไทย 25 ต.ค.นี้! ชวนเหล่า NEVERLAND ฉลองวันเกิดด้วยกัน!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช่วงเวลาแห่งความสุขกับ “น้องสาวแห่งชาติ” ไอดอลเค-ป๊อปสายเลือดไทย MINNIE (มินนี่) แห่งวง i-dle หรือ “ณิชา ยนตรรักษ์” กำลังจะมาถึงแล้ว! กับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย “MINNIE FIRST FAN MEET UP IN BANGKOK” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป งานนี้ผู้จัด FANME พร้อมเนรมิตบรรยากาศให้อบอวลไปด้วยความรัก ความผูกพัน และความสุขที่เหล่า NEVERLAND (ชื่อแฟนคลับของวง i-dle) จะได้ฟินกันแบบจัดเต็มในงานนี้เท่านั้น!

ความพิเศษของงานนี้คือ ไม่มีรีรัน! ไม่มีซ้ำ! เพราะมินนี่ตั้งใจจัดขึ้นในช่วงวันคล้ายวันเกิดของเธอ (วันเกิดจริง 23 ตุลาคม) เพื่อใช้ช่วงเวลาอันแสนพิเศษร่วมกับแฟนๆ อันเป็นที่รัก ณ บ้านเกิดของเธอ โดยเฉพาะ NEVERLAND ชาวไทย ที่คอยสนับสนุนเธออย่างอบอุ่นเสมอมา มินนี่จึงเตรียมของขวัญตอบแทนด้วยกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เธอมีส่วนร่วมออกแบบเองทั้งหมด ทั้งโชว์สุดพิเศษ กิจกรรมสุดน่ารัก และเซอร์ไพรส์ที่รับรองว่าทำให้ทุกคนยิ้มและได้ใกล้ชิดสุดหัวใจแน่นอน

งานนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.thaiticketmajor.com ราคาบัตร 6,280 / 5,880 / 4,680 / 4,280 / 3,680 และ 2,880 บาท ลุ้นรับเบเนฟิต อาทิ Thailand Exclusive Photo Card , Hi-Touch , Signed Poster , Soundcheck , Signed Album และ Group Photo สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG: fanme.official / FB:FANME และ X:@official_fanme

แล้วมาฉลองวันเกิดกับมินนี่ด้วยกัน! นี่คือโอกาสดีๆ และวันสุดพิเศษที่จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำที่อบอุ่นที่สุดของ MINNIE และ NEVERLAND ทุกคน!!







