“JAY B” เสิร์ฟคอนเสิร์ต 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK  ให้แฟนชาวไทยแบบจัดเต็ม! 2 รอบการแสดง 1-2 พ.ย. 68 นี้

เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง! “JAY B” (เจบี) ศิลปินมากความสามารถแห่ง MAUVE Company กลับมาเสิร์ฟความฟินให้กับอากาเซ่ชาวไทยอีกครั้ง กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK เจบีลีดเดอร์คนเก่งพร้อมมอบ “ความพิเศษ” ให้แฟน ๆ ชาวไทยอยู่เสมอในทุกครั้งที่ได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านหลังนี้ ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เจบีไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะเตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ “ใกล้” และ “เข้าถึง”กว่าเดิม พร้อมด้วยโชว์คุณภาพระดับอินเตอร์ แสง สี เสียง และโปรดักชันสุดอลังการที่ไม่เคยทำให้แฟน ๆ ต้องผิดหวัง งานนี้ยังได้ทีมผู้จัดคอนเสิร์ตมือโปรที่เจบีไว้วางใจมาโดยตลอดอย่าง BEX (บริษัทในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป) กลับมาร่วมงานอีกครั้ง พร้อมด้วย YJ PARTNERS และ PROUD2 จับมือร่วมผลิตโชว์สุดประทับใจ ที่การันตีว่าทุกวินาทีจะเต็มไปด้วย “เซอร์ไพรส์” และความทรงจำดี ๆ ระหว่างเจบีกับแฟน ๆ ชาวไทยอย่างแน่นอน
โดยงาน 2025 JAY B CONCERT [TAPE:RE LOAD FINALE] IN BANGKOK จะถูกจัดขึ้น 2 รอบการแสดงในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี บัตรราคา 9,900 / 7,900 / 6,900 (บัตรยืน) / 6,500 / 5,900 / 5,500 / 4,500 / 3,900 / 3,500 และ 2,900 บาท โดยแต่ละราคาจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
FINALE EXCLUSIVE PACKAGE ราคา 9,900 บาท ทุกที่นั่งจะได้รับบัตรที่นั่งบริเวณด้านหน้าของโซน FI หรือ NALE จำนวน 1 ใบ / สิทธิ์ถ่ายรูป 1:1 กับ JAY B / สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม SOUND CHECK (15 นาที) / สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม GOODBYE TALK SESSION / สิทธิ์เข้าถึงบูทจำหน่ายสินค้าเป็นกลุ่มแรก / สิทธิ์ใช้ช่องทางพิเศษเข้าสู่ฮอลล์คอนเสิร์ต / รับสายคล้องคอพร้อมป้ายที่ระลึก / รับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น JAY B / รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น JAY B / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ
บัตรราคา 7,900 บาท จะได้รับสิทธิพิเศษ SOUND CHECK (15 นาที) และ GOODBYE TALK SESSION ทุกที่นั่ง / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 100 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:5) จำนวน 150 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 20 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 50 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ
บัตรราคา 6,900 บาท จะได้รับสิทธิพิเศษ SOUND CHECK (15 นาที) และ GOODBYE TALK SESSION ทุกที่นั่ง / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 90 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:5)จำนวน 100 คน ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 15 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน40 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ
บัตรราคา 6,500 บาท จะได้รับสิทธิพิเศษ SOUND CHECK (15 นาที) ทุกที่นั่ง / ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ GOODBYE TALK SESSION จำนวน 100 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 60 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:5) จำนวน 50 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 10 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 30 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ
บัตรราคา 5,900 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 150 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 20 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:5) จำนวน 25 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 5 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 15 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 2 แบบ
บัตรราคา 5,500 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 150 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 20 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:5) จำนวน 25 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 5 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 10 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 2 แบบ
บัตรราคา 4,500 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 50 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน PHOTO GROUP (1:10) จำนวน 10 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POLAROID จำนวน 5 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 5 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 2 แบบ
บัตรราคา 3,900 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 25 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 5 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 1 แบบ
บัตรราคา 3,500 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 20 คน / ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED POSTER จำนวน 5 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 1 แบบ
บัตรราคา 2,900 บาท ร่วมลุ้นรับสิทธิ์ SOUND CHECK (15 นาที) จำนวน 5 คน / รับโฟโต้การ์ดที่ระลึกสุ่ม 1 แบบ
และบัตรทุกที่นั่งจะได้รับ OFFICIAL POSTER อีกด้วย
โดยเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 10:00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แฟน ๆ ที่รอคอยโมเมนต์นี้มานาน ได้เวลานับถอยหลังร่วมสร้าง “เทปแห่งความทรงจำ” ปิดท้ายแบบ Finale กับเจบี แล้วเตรียมหัวใจ เตรียมเสียง แล้วไปร่วมประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืมไปด้วยกัน! โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert
#JAYB
#TAPE_RE_LOAD_FINALE_BKK
#MAUVE #YJPARTNERS #BEX