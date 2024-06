(G)I-DLE เปิดเวิล์ดทัวร์ปี 2024 ใน 14 เมืองแล้ว กับงาน (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL]

ได้ประกาศรายละเอียดเวิล์ดทัวร์ครั้งที่ 3 ของพวกเธอซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือน สิงหาคม 2567 ในชื่อทัวร์ว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเคป็อปที่มีสมาชิก 5 คน ได้แก่andเตรียมเปิดทัวร์ในครั้งนี้ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ณ KSPO DOME ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ หลังจากนั้นพวกเธอจะไปพบกับแฟนๆ ทั่วโลกอีก 14 เมือง ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง, โตเกียว, ทาโคมา, โอ๊กแลนด์, อนาไฮม์, ฮิวสตัน, โรสมอนต์, เบลมอนต์ พาร์ค, ไต้หวัน, กรุงเทพฯ, มาเก๊า, เมลเบิร์น และซิดนีย์สำหรับโชว์ที่กรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี โดยผู้จัดและโดยงานจะเปิดขายบัตรในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 6,900 (NEVERLAND VIP PACKAGE) / 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท (บัตรนั่งทุกที่นั่ง) ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com สาวๆ (G)I-DLE ได้จัดเวิล์ดทัวร์ครั้งที่สองกับงาน "2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY]" ไปเมื่อปีก่อน และถือว่าเป็นทัวร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการแสดง 24 รอบ ใน 18 ประเทศทั่วโลก สามารถดึงดูดแฟนๆ ทั่วโลกด้วยการแสดงที่น่าทึ่ง และการแสดงสดที่ไร้ที่ติ ทำให้เกิดความคาดหวังในเวิล์ดทัวร์ครั้งที่ 3 นี้เพิ่มมากขึ้นกับรูปแบบโชว์ใหม่ๆ ที่พวกเธอกำลังเตรียมพร้อมโชว์ให้แฟนๆ ทั่วโลกได้ชมกัน ในขณะเดียวกัน (G)I-DLE พวกเธอก็เพิ่งไปโชว์ศักยภาพระดับโลกที่งานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Head In The Clouds New York 2024 ที่เมืองนิวยอร์ค มาด้วย2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN BANGKOKวันแสดง: วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567เวลาแสดง: 18.00 น.สถานที่: อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานีช่องทางจำหน่ายบัตร: www.thaiticketmajor.com ติดตาม (G)I-DLE ได้ที่ –