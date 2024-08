“แบมแบม” อ้อนแฟนไทย! รอเจอทุกคนในงาน “BAMESIS SHOWCASE TOUR IN BANGKOK” 17-18 ส.ค.นี้!

🎥 Greetings from #BamBam

BamBam [BAMESIS] SHOWCASE TOUR in Bangkok 🇹🇭



CEO แบมแบมฝากมาบอกว่า รอทุกคนอยู่นะ!

แล้วมาเจอกันเยอะๆนะครับ 🐥



BamBam CEO is waiting for you guys!

Let's come and enjoy the show.



📅 2024.08.17 (SAT) - 2024.08.18 (SUN) 6PM (GMT+7)

📍 Queen Sirikit… pic.twitter.com/BbzK2ICEc5— Y GLOBAL MUSIC (@yglobalmusic) August 12, 2024