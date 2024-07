“ZEROBASEONE” ประกาศทัวร์แรกในประเทศไทย ก้าวแรกสู่ระดับโลก 5 ต.ค. นี้ ZEROSE ชาวไทยห้ามพลาด!

และ“PROUD2” ผู้จัดทีมคุณภาพ ก็ไม่รอช้าคว้าตัวทั้ง 9 หนุ่ม “SUNG HAN BIN” (ซองฮันบิน) / “KIM JI WOONG” (คิมจีอุง) / “ZHANG HAO” (จางฮ่าว) / “SEOK MATTHEW” (ซอกแมทธิว) / “KIM TAE RAE” (คิมแทแร) / “RICKY” (ริคกี้) / “KIM GYU VIN” (คิมกยูบิน) / “PARK GUN WOOK” (พัคกอนอุค) และ “HAN YU JIN” (ฮันยูจิน) บินลัดฟ้ามาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับ ZEROSE ชาวไทย กับงาน “2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR [TIMELESS WORLD] IN BANGKOK”

(ซีโรเบสวัน)ศิลปินบอยแบนด์ภายใต้สังกัด WAKEONE ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงหลังจากเดบิวต์ภายใต้ชื่อ ‘TIMELESS WORLD’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่จะชวนแฟน ๆ เข้าสู่ดินแดนพิเศษ ที่จะดึงดูดสายตาของผู้ชม และเชื่อม “ZEROBASEONE” และ “ZEROSE” (เจโรส:ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) เข้าด้วยกัน ด้วยความเท่อย่างสง่างาม โดยจะเริ่มเปิดทัวร์ที่แรก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ในสเกลระดับอารีน่า และจากนั้นจะทัวร์ต่อเนื่องในอีก 8 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยงานในประเทศไทยจะถูกจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ถือเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ “ไอคอนแห่งเจน 5” ได้อย่างชัดเจน“BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ “YJ PARTNERS”งานนี้แฟน ๆ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะหนุ่ม ๆ เตรียมพร้อมโชว์สุดพิเศษพร้อม SETLIST คุณภาพที่ผ่านการจัดเรียงมาเป็นอย่างดี เสริมทัพด้วยProduction สุดปังที่กล้ารับประกันด้วยเครดิตของทีมผู้จัด เพราะได้สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาแล้วในหลายคอนเสิร์ตและถึงแม้ว่า “ZEROBASEONE” จะมีกิจกรรมมากมายทั้งในประเทศและทั่วโลก แต่ก็ยัง กำลังพยายามอย่างหนักในการทำเพลงและฝึกซ้อมเพื่อตอบแทนความรักของแฟน ๆ ผ่านทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ แฟน ๆ ก็ต้องเตรียมตัวกดบัตรกันให้ดี แล้วมาร่วมสร้างความทรงจำ “ครั้งแรก” ในประเทศไทยกับ“ZEROBASEONE” ไปด้วยกัน! ติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ของงานเพิ่มเติมได้ที่Official Facebook: BEXConcert / X: @BEX_Concert#ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원#ZEROBASEONETHEFIRSTTOUR#2024_ZEROBASEONE_THEFIRSTTOUR_TIMELESSWORLD_IN_BKK#TIMELESSWORLD #ZEROBASEONEINBKK #ZB1INBKK