“ซองกยู” INFINITE เตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย “2024 KIM SUNG KYU CONCERT [LV3 : Let's Vacay] TOUR IN BANGKOK” 24 ส.ค.นี้!

สิงหาคมนี้!!! เหล่าอินสปิริตไทย (Inspirit ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) เตรียมส่งใบลาพักร้อนกันเนิ่นๆ ได้เลย เพราะลีดเดอร์เสียงดีจากคนนี้จะบินมาไทย แล้วพาคุณไป Let's Vacay ในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่ไทย จดวันที่ให้ดีๆ แล้วไปเจอกัน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา18:00 น. ณ MCC HALL, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน งานนี้ผู้จัดใจดีเป็นแม่งานตีตั๋วพาซองกยูบินตรงจากโซลสู่อ้อมอกแฟนไทยด้วยตัวเองหรือ ที่เรารู้จักกันดีในนามลีดเดอร์แห่งวงซองกยูประสบความสำเร็จทั้งงานนามของวง INFINITE และ โซโล่เดี่ยวของเขา ด้วยเสียงที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะ หากจะจัดอันดับนักร้องเสียงดีของเกาหลี แน่นอน จะต้องมีชื่อ คิมซองกยู คนนี้รั้งอันดับในชาร์ตนั้นอย่างแน่นอน หลังจากที่เขาปล่อยเพลง Feeling มาให้เราฟังในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ล่าสุดเขาก็ส่งโปรเจคท์ Kim Sung Kyu Remake Digital Single ซึ่งเป็นการนำเพลงเก่าที่คิดถึง กลับมาร้องใหม่ในสไตล์ของเขาเอง โดยแบ่งเป็น 3 Vol. เริ่มจาก Vol.1 เพลง "I'm Sorry, I Hate You ต่อด้วย Vol. 2 What shall I do? และล่าสุด Vol.3 The Wind Is Blowing นอกจากนี้ซองกยูได้ส่งเพลง Beautiful เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง The Destiny Changer โดยเป็นการ่วมร้องกับเพื่อนร่วมวง INFINITE อย่างเป็นการคลายคิดถึงให้กับแฟนๆ ก่อนจะเจอกันในงานคอนเสิร์ตใหญ่อีกด้วยนอกจากงานเพลงแล้ว ด้วยเสียงที่มีพลังและเป็นเอกลักษณ์นี้ จึงทำให้เขามีโอกาสในการร่วมแสดงละครเวทีมากมายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Xcalibur, Kinky, Red Book, Gwanghwamun Lovesong. และเรื่องล่าสุด Dear Evan Hansen ละครเพลงชื่อดังจากบรอดเวย์ โดยหลังจากที่ซองกยูสวมบทบาท Evan Hansen ในละครเวทีเรื่อง Dear Evan Hansen นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อย คิมซองกยูก็พร้อมที่จะเดินทางไปพบปะแฟนๆ ทั่วเอเชีย ในโดยเอเชียทัวร์ครั้งนี้มาร์ควัน 4 เมืองเรียบร้อย เริ่มต้นที่กรุงโซลในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 ต่อด้วยที่ กัวลาลัมเปอร์ ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม, ไทเป 17 สิงหาคม, กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม และฮ่องกง 31 สิงหาคม – 1 กันยายนนี้ปักหมุดที่ไทยอย่างแน่นอนแบบนี้แล้ว อินสปริตไทยเริ่มเขียนใบลากันได้เลย เพราะลีดเดอร์เสียงดีคนนี้จะมาทำให้ช่วงเวลาวันหยุดของคุณครั้งนี้เป็นวันหยุดที่สุดแสนประทับใจอีกหนึ่งครั้งคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่ไทย จดวันที่ให้ดีๆ แล้วไปเจอกันในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 18:00 น. ณ MCC HALL, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com โดยราคาบัตรจะมีตั้งแต่ 6,000, 5,000, 4,000, และ 2,500 บาท พร้อมสิทธิ์ Sound Check สำหรับบัตร 6,000 บาท ทุกที่นั่ง ติดตามรายละเอียดสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DSHOWTHAILAND และ X: @DshowThailand แล้ววันหยุดพักร้อนของคุณครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป