“LANY” ประกาศย้ายสถานที่จัดคอนเสิร์ต เจอกันฮอลล์ใหม่ “UOB LIVE” 6 ต.ค. นี้ ใน “LANY: a beautiful blur World Tour Bangkok” จำหน่ายบัตรรอบใหม่ 13 พ.ค.นี้

ไลฟ์ เนชั่น เทโร ประกาศย้ายสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6ตุลาคมนี้ จากอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เป็น ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้ว ทางผู้จัดและ Thaiticketmajor จะทำการคืนเงินให้ผู้ซื้อบัตรทุกท่าน โดยจะคืนค่าบัตรและค่าบริการไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 30 บาท พร้อมมอบสิทธิ์พรีเซลส์สำหรับลูกค้าที่เคยซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแสดง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของวันที่ 29 เมษายน ถึงเวลา 22.00 น. ของวันที่ 12 พฤษภาคม ทาง www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลัก เปิดจำหน่ายบัตรทั่วไปวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 10.00 น. ทางเว็บไซต์ พฤษภาคม ทางwww.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 14 สาขาหลักสำหรับคอนเสิร์ต “LANY: a beautiful blur World Tour Bangkok” ครั้งนี้ถือเป็นการออนทัวร์เพื่อต้นรับการปล่อยอัลบั้ม ‘a beautiful blur’ รวบรวมซิงเกิ้ลฮิตที่ปล่อยไปก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น "XXL" (เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล) ที่กวาดยอดสตรีมไปกว่า 10 ล้านใน Spotify และยอดเข้าชมกว่า 2 ล้านวิวในYouTube ตามด้วยเพลงฮิต "Alonica" (อะโลนิก้า) ที่สร้างยอดสตรีมสูงถึง 20 ล้าน ตามด้วยเพลง "Love At First Fight" (เลิฟ แอท เฟิร์ส ไฟต์) และ "Cause You Have To." (คอส ยู แฮฟ ทู) แฟนชาวไทยห้ามพลาด! กับคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไซซ์ XXL ของ 2 หนุ่ม LANY ใน LANY - a beautiful blur: the world tourวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคมนี้ ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์- กรณีชำระด้วยเงินสด: (ลูกค้าโอนเงินผ่าน Application K Plus, Bualuang iBanking, ShopeePay, True Money และลูกค้าที่ซื้อผ่าน โลตัส, บิ๊กซี ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต) คืนบัตรการแสดงที่บูธ TTM 11สาขาหลัก หรือ ส่งบัตรคืนทางไปรษณีย์ (กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกเดินทางมาคืนด้วยตนเอง) พร้อมแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร และ รับเงินสดคืนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 15 วันทำการ- ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต : ไม่ต้องนำบัตรมาคืน บริษัทฯ จะทำการคืนวงเงินกลับยังบัตรเครดิต/เดบิตใบที่ใช้ชำระ ภายใน 2รอบบิลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อThaiticketmajor: 02 262 3456 หรือ cs@thaiticketmajor.com.