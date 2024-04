“เจฟ ซาเตอร์” ทำถึง จึ้งจริง กับการเดินทางสุดระทึกใจใน “est Cola Presents Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour in Bangkok”

ปิดเอเชียทัวร์พาร์ทแรกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินมากความสามารถที่เจ้าตัวทุ่มสุดตัว เนรมิตยูโอบี ไลฟ์ ให้กลายเป็นจักรวาลของเจฟ ด้วยโปรดักชันอลังการ และโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์ เพื่อแฟนเพลงทุกคนโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้เล่าเรื่องเหมือนกับผู้ชมกำลังชมละครเวทีที่มีการแบ่งเป็นองก์ในแต่ละช่วงอย่างชัดเจน จำลองบรรยากาศให้ทุกคนคือเหล่าผู้โดยสารที่ตีตั๋วขึ้นออกเดินทางไปพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยกันตลอดทั้งโชว์ ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตของเจฟพาร์ทแรกของคอนเสิร์ตเริ่มเล่าเรื่องด้วยการออกเดินทางด้วยขบวนรถไฟที่ไล่เรียงซิงเกิ้ลฮิตอย่าง ‘Highway’, ‘ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง’ (Fade) รวมถึงเพลงเก่า ๆ ของเจฟ ที่ได้นำมาร้องใหัฟังในคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรกคล้ายเป็นการบอกเล่าการเดินทางที่ผ่านมาของเจฟ และปิดพาร์ทนี้ด้วยเพลง ‘แค่เงา (Hide)’ ที่เจฟได้โชว์ลีลาโซโล่กีตาร์สุดเท่ห์ และค่อย ๆ เลือนรางหายไปกับสเตจสุดอลังการหลังจากจบการเปิดตัวด้วยความเท่ของเจฟ พาร์ทถัดมาจะเป็นการนำเพลงรักที่ซ่อนอารมณ์อ่อนไหว จากในอัลบั้ม Space Shuttle No.8 ไม่ว่าจะเป็น ‘Almost Over You’ และ ‘ส่วนน้อย’ (Yellow Leaf) เล่าผ่าน Visual บนเวทีในคอนเซ็ปต์ของโลกจินตนาการชวนฝันและตรึงให้คนดูตกอยู่ในภวังค์ รวมถึงเซอร์ไพรส์แรกจากเจฟที่มีเฉพาะคอนเสิร์ตรอบการแสดงที่กรุงเทพฯ คือเหล่าแขกรับเชิญที่เจฟชวนมาสร้างความสุขให้กับผู้ชม ประเดิมด้วย “อิงค์ วรันธร” ที่มาพร้อมสกิลสุด Awesome โชว์พลังเสียงหูเคลือบทองคู่กับเจฟ พร้อมด้วย “นนท์ ธนนท์” ในวันเสาร์ ที่ชวนกันมาร้องเพลง จำนน ให้แฟน ๆฟังกันแบบสด ๆ และ “4EVE” ในวันอาทิตย์ ที่ทำให้หนุ่มเจฟของเราต้องมาออกสเต็ปแดนซ์ร่วมกับสาว ๆ ในเพลง “Hot2 Hot” เรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนั่นไปทั้งฮอลล์อีกหนึ่งไฮไลท์ของคอนเสิร์ตนี้ต้องยกให้พาร์ท “SUNSHINE” ที่ถือว่าเป็นไฮท์ไลท์สำคัญที่เลือกเล่าเรื่องราวผ่านของ SUNSHINE ตัวละครที่แฟนเพลงน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตา เพราะมักจะมีตัวละครนี้ผ่านมาทักทายกันอยู่บ่อย ๆ ในหลาย ๆ เพลงของเจฟ เพลงไฮไลท์ของพาร์ทนี้เริ่มจาก ‘Dum Dum’, ‘Feeling Good’ และ ‘Black Tie’ ก่อนที่ตัวละคร ‘SUNSHINE’ จะปรากฏตัวขึ้นในเพลง ‘Stranger’ ตามด้วยเจฟ ซาเตอร์ตัวจริงที่ขึ้นมาโชว์พลังเสียงเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ ถือเป็นหนึ่งในเพลงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมมากที่สุดอีกหนึ่งเพลงของคอนเสิร์ตครั้งนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของ Space Shuttle No.8 เริ่มต้นด้วยเพลง ‘ซ่อน (ไม่) หา’ (Ghost) ซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้มที่ล่าสุดกวาดยอดวิวใน YouTube 60 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อย โดยเจฟได้โชว์พลังเสียงจัดเต็มเลเวลหูเคลือบทอง ปิดท้ายด้วย ‘แค่เธอ’ (Why Don’t You Stay) เพลงดังที่ทำให้หลาย ๆ ได้คนรู้จักเจฟมากขึ้นการเดินทางครั้งนี้สิ้นสุดลงด้วยการโคจรรอบคุณวันเสาร์ เมื่อเจฟจัดเซอร์ไพรส์ด้วยการไปนั่งอยู่ที่แสตนด์เดียวกับคนดูท้ายฮอลล์ในเพลง ‘คุณวันเสาร์ (Saturdayss)’ เพลงที่เจฟแต่งขึ้นมาให้กับแฟน ๆ ของเขาโดยเฉพาะ ก่อนจะโดนคุณวันเสาร์เซอร์ไพรส์กลับด้วยแฟนโปรเจ็คท์สุดซึ้ง จนเจ้าตัวถึงกลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ก่อนจะลาแฟน ๆ เป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพลง ‘ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง (Fade)’ ที่เจฟขึ้นไปร้องอยู่บนเครนที่เคลื่อนที่ไปรอบทั้งฮอลล์ เพื่อให้แฟน ๆ ทุกที่นั่งได้เข้าถึงเจฟอย่างใกล้ชิดเจฟ ซาเตอร์ได้มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตนี้ตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์และเล่าเรื่องราว โปรดักชั่น รวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่แม้แต่ผู้ชมเองอาจคาดไม่ถึง ถือเป็นการตอกย้ำความสามารถรอบด้านของเจฟคอนเสิร์ต “est Cola Presents Jeff Satur: Space Shuttle No.8 Asia Tour in Bangkok” (เอส โคล่า พรีเซ้นท์ส เจฟ ซาเตอร์: สเปซ ชัทเทิล นัมเบอร์ เอท เอเชีย ทัวร์ อิน แบงคอก) ครั้งนี้ ทำเอาคุณวันเสาร์และแฟนเพลงหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอการเดินทางครั้งถัดไปของศิลปินมากความสามารถคนนี้แล้ว เพราะการเดินทางไปยังSpace Shuttle No.8 ครั้งนี้ คุ้มค่า ครบรส จนหลาย ๆ คนในโซเชียลมีเดียยกให้เป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่โปรดักชันและพลังเสียงอลังการที่สุดของต้นปีนี้เลยทีเดียว