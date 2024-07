“SUMMER SONIC BANGKOK” เปิดรายชื่อศิลปินเสริมทัพ!วงร็อกระดับโลก “ONEREPUBLIC” และ “SUEDE” ตอบรับขึ้นเวที 24-25 ส.ค.นี้

ล่าสุด “SUMMER SONIC BANGKOK” ได้เปิดโผรายชื่อศิลปินเสริมทัพความมันส์เพิ่มเติม! ซึ่งนำโดย 2 ศิลปินวงร็อกระดับโลกอย่าง “SUEDE” วงร็อกชื่อดังในตำนานจากประเทศอังกฤษ หนึ่งในสี่ของ Big Four วงการเพลง BRITPOP ยุค 90s ที่มีเพลงฮิตมากมาย อาทิ Beautiful Ones, Trash, Animal Nitrate เป็นต้น ร่วมด้วยวงร็อกสัญชาติอเมริกัน “ONEREPUBLIC”ที่ประกอบด้วย 5 สมาชิก Ryan Tedder, Brent Kutzle, Zach Filkins, Drew Brown และ Eddie Fisher ด้วยผลงานที่ครองใจคนฟังเพลงตั้งแต่ยุคซีดีจนถึงสตรีมมิ่งทำให้ “ONEREPUBLIC” อยู่ในกระแส และถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่แทบทุกอัลบั้ม มีเพลงฮิตติดหูอย่าง Apologize, Counting Stars, I Ain’t Worried เป็นต้น และอัลบั้มล่าสุดอย่าง “Human” ได้กวาดยอดสตรีมไปถึง 2.5 ล้านล้านสตรีม มีเพลงดังในอัลบั้มมากมายทั้ง Someday, Run, Somebody To Love,Wanted, Better Days และ Rescue Me นอกจากนี้ยังมีศิลปินบอยแบนด์ J-POP ชื่อดัง “TRAVIS JAPAN”มาร่วมขึ้นเวทีในงานนี้ด้วย โดยวงประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 7 คน ได้แก่ Chaka, Noel, Shizu, Shime, Umi, Machu และ Genta ที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิลปิน J-POP กลุ่มแรกจากญี่ปุ่นที่สามารถบุกทลายชาร์ต Billboard’s Global Excl. U.S. Top 5 ได้ตั้งแต่เดบิวต์เพลง “JUST DANCE!” และยังติด 1 ใน Top 4 ของชาร์ต “Billboard Japan Hot 100” อีกด้วยไม่เพียงเท่านี้ยังมีศิลปินชื่อดังอีกมากมายอย่างวงบอยแบนด์ K-POP ชื่อดัง “BOYNEXTDOOR” ที่กำลังเป็นหนุ่มข้างบ้านที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ เตรียมกลับมาเคาะประตูบ้านแฟน ๆ ชาวไทยแล้ว รวมถึงแร็ปเปอร์เกาหลีสุดฮอตอย่าง “ZICO” พร้อมจะชวนแฟน ๆ ไปปาร์ตี้กันสุดมันส์ นอกจากนี้ยังมีวงอินดี้ร็อกจากอังกฤษ “LOVEJOY” ร่วมด้วยแชมป์โลก บีตบ็อกซ์ชื่อดังจากญี่ปุ่น “SARUKANI”, ศิลปินสุดฮอตชื่อดังจากญี่ปุ่น“PSYCHIC FEVER”, ศิลปินเกาหลี “TOMIKITA” (feat. HANJELLA) พร้อมศิลปินไทย “GETSUNOVA” และ “PHUM VIPHURIT”โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศชื่อศิลปินในไลน์อัปแรกจนสร้างความฮือฮาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น “YOASOBI” ศิลปินดูโอ้ J-POP ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น, ศิลปิน Jazz Modern ชื่อดังระดับโลก “LAUFEY”, วงร็อกจากเกาะอังกฤษ “NOTHING BUT THIEVES” , นักร้องสาวจากนอร์เวย์ “AURORA”, “LAUV”, “HENRY MOODIE” และศิลปินไทย ได้แก่ “BODYSLAM” (special guests BABYMETAL และ F.HERO), “BRIGHT” และ “VIOLETTE WAUTIER”#SUMMERSONIC #SUMMERSONICBKK #SUMMERSONICBANGKOK