‘ไอซ์ พาริส’ โชว์สเต็ปแดนซ์เท้าไฟ ในงานประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์ระดับประเทศ ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3

ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (KCC), สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย, THE INNER STUDIO, B HOUSE STUDIO, THE KNIVERSE x GRAVITY MOTION, The Makers Dance Studio และ Lotus's Privé จัดโครงการประกวดเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น บนเวทีการแข่งขันภายใต้คอนเซ็ปต์ DANCE TO THE WORLD เวทีที่นักเต้นจะได้โอกาสก้าวสู่ระดับสากล เปิดรับสมัครนักเต้น K-Pop Cover Dance เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในนักเต้นที่จะมีโอกาสได้ไป Dance Training Camp ที่ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเปิดเวทีค้นหาสุดยอดนักเต้น T-Pop Battle และ The Best Random Dance ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย โดยรวบรวมสุดยอดนักเต้นระดับประเทศ ระดับแชมป์ หลากหลายแขนง ทั้ง K-Pop, T-Pop, J-Pop, HipHop, Cheerleading มาร่วมแสดงความสามารถให้ทุกคนได้ชมลีลา สเต็ปแดนซ์อย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 9-12 และ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามสำหรับงานพิธีเปิด “ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3” ไอคอนสยามจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจากดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายไพรัช วิเศษศิริลักษณ์ ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้า บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร ร่วมเปิดงาน ซึ่งในงานได้อัดแน่นการแสดงของนักเต้นเท้าไฟจากแชมป์ระดับประเทศ และระดับโลกหลากหลายแขนง ที่มาร่วมกันออกลวดลายการเต้นพร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ และความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานทุกคน อาทิ•การแสดงเชียร์ลีดดิ้ง โดยนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทย ประเภททีมเชียร์ลีดดิ้ง JUNIOR COED ADVANCED LEVEL 4 แชมป์โลก 2 สมัย WORLD CHAMPION 2019, 2021 ในการแข่งขัน ICU WORLD CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS และแชมป์โลก 2024 ในการแข่งขัน ICU INTERNATIONAL CHEERLEADING CUP, USA ของสหพันธ์กีฬาเชียร์นานาชาติ International Cheer Union ที่โอลิมปิกให้การรับรอง•การแสดงฮิปฮอป โดยนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทย ประเภทฮิปฮอปคู่ HIP HOP DOUBLES WORLD CHAMPION แชมป์โลก 2 รายการซ้อน 2024 ICU JUNIOR WORLD AND WORLD CHEERLEADING CHAMPIONSHIP, USA และ ICU INTERNATIONAL CHEERLEADING CUP, USA ปัจจุบันสังกัด Boss Dance Studioและทั้งนี้ ยังได้เชิญศิลปินหนุ่มมากความสามารถ “ไอซ์- พาริส อินทรโกมาลย์สุต” มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ โชว์ลีลาการเต้นคัฟเวอร์แดนซ์กับลวดลายสุดพริ้ว ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตระการตา ในการแสดงพิธีเปิด ชุด “THE ICONIC DANCETOPIA” สุดยิ่งใหญ่นี้อีกด้วย โดย “ไอซ์- พาริส อินทรโกมาลย์สุต” ได้กล่าวว่า ‘รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงาน ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเหมือนเวทีที่ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่รักในการเต้น ได้มาแสดงทักษะและความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกต่อไป จึงอยากให้กำลังใจน้องๆ ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ อยากให้น้องๆ ทุกคนฝึกฝนการเต้น ฝึกซ้อมสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในวันข้างหน้า’พร้อมทั้งยังมีการแสดงของสุดยอดนักเต้นจาก THE INNER STUDIO และการแสดงจากศิลปินสาวมากความสามารถ AUM TARISA และสองสาว DUO ROZY CHICZ จาก KS Gang ที่มาร่วมโชว์สเต็ปแดนซ์สุดพิเศษให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้ชมกันงาน “ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3” ปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ต่อยอดความสำเร็จจากการตอบรับที่ล้นหลามตลอด 2 ซีซั่นที่ผ่านมา พร้อมอัดแน่นทุกความบันเทิงตลอดระยะเวลาการจัดงานมาให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ความสุข และร่วมส่งเสียงพลังเชียร์ให้กับสุดยอดนักเต้นทุกแขนง อาทิ K-Pop Cover Dance, T-Pop Battle, The Best Random Dance, J-Anime, J-Pop Cover Dance และวงไอดอลรุ่นใหม่ เป็นต้น พร้อมชวนพบกับบรรดาศิลปินชั้นนำ ที่จะมาร่วมโชว์ความสนุกกับผู้คนที่มาร่วมงาน อาทิ 10 พฤษภาคม 2567 พบกับศิลปินบอยกรุ๊ปชื่อดัง วง LYKN , 11 พฤษภาคม 2567 พบกับ ต๋อง บาส จ็อบ นักแสดงจากค่าย Be on Cloud และ 12 พฤษภาคม 2567 พบกับศิลปินบอยกรุ๊ปมาแรง วง DICEร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ กับสุดยอดทีมนักเต้นที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจ ประชันความสามารถพร้อมวาดลวดลายกันแบบจัดเต็ม ในการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นบนเวทีการแข่งขัน “ICONSIAM DANCETOPIA COMPETITION SEASON 3” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ DANCE TO THE WORLD เวทีที่นักเต้นจะได้โอกาสก้าวสู่ระดับสากล พร้อมรับชมกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 9-12 และ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ICONSIAM หรือโทร.1338