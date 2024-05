"โจ้ ชลวิศว์ - แตงกวา กษมา" คว้ามง “Miss & Mister Supranational Thailand 2024” เตรียมไปสู้ศึกที่โปแลนด์

ค่ำคืนวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ทางนำโดย 3 เนชันแนล ไดเรกเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดได้แก่ร่วมด้วยและจัดค่ำคืนสุดพิเศษ Final Competition Supranational Thailand 2024 การประกวดรอบตัดสิน ภายใต้แนวคิดคอนเซ็ปต์ Faith Over Fear ศรัทธาเหนือความกลัว ขอแค่มีความกล้าที่จะออกนอกกรอบก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น เหมือนเวทีซูปร้าที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการนางงามอยู่เสมอ แต่ยังคงอยู่ภายใต้หัวใจหลัก Be Inspiration and Aspiration ที่พร้อมจะส่งต่อและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านผู้เข้าประกวดในที่สุดก็ถึงเวลาที่ หนุ่มสาวซูปร้า จะต้องแสดงศักยภาพ งัดความสามารถที่มีรอบด้านมาสู้กัน! แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน เพื่อเป็นผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย บินลัดฟ้าร่วมชิงมงกุฎระดับโลก “มิสซูปร้าเนชันแนล 2024” (Miss Supranational 2024) และ “มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล 2024” (Mister Supranational 2024) ที่ประเทศโปแลนด์ โดยภายในงานรอบตัดสินนั้นบรรยากาศคึกคักกึกก้องเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ของเหล่าแฟน ๆ ขาอ่อน พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการและเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้อง Supra Family ที่พร้อมใจกันมาชมและเชียร์อย่างเต็มที่ในรอบตัดสินเปิดเวทีการประกวดด้วย OPENING DANCE โชว์จาก 30 คนสุดท้ายที่ออกมาอวดโฉมกันแบบสับ ๆ พร้อมแนะนำตัวเอง ในชุดของสาว ๆ จากแบรนด์ Myriad Grand Monde (เมอเรียด แกรนด์ มอนด์)สำหรับรางวัลพิเศษ มีดังนี้รางวัล Supra Photogenic by Edencolors (Thailand) ได้แก่ “MST04 ณดา ณัฐธิดา สมปาน” รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาทรางวัล Gift Voucher จาก Meliora Brand มอบรางวัลซิลิโคนคาง 1 รางวัล มูลค่า 85,000 บาท สำหรับผ่าตัดที่ The Image Medical Aesthetic Centre ได้แก่ “MST18 โทมัส ทอม ศุภกิตติ์ อูปคำ”รางวัล CHAT Authentic Influencer (ฝ่ายหญิง) ได้แก่ “MST08 มุกกุ ธนัชพร พานแก้ว” รางวัล CHAT Authentic Influencer (ฝ่ายชาย) ได้แก่ “MST18 โทมัส ทอม ศุภกิตติ์ อูปคำ” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัล Browit by Nongchat The Idol (ฝ่ายหญิง) ได้แก่ “MST10 ริน่า คาริน่า มูลเลอร์” รางวัล Browit by Nongchat The Idol (ฝ่ายชาย) ได้แก่ “MST24 โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน โดย เดลินิวส์ (ฝ่ายหญิง) ได้แก่ “MST08 มุกกุ ธนัชพร พานแก้ว” รางวัล ขวัญใจสื่อมวลชน โดย เดลินิวส์ (ฝ่ายชาย) ได้แก่ “MST18 โทมัส ทอม ศุภกิตติ์ อูปคำ” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัล US Master Polo Club (ฝ่ายหญิง) ได้แก่ “MST12 บี รัชนีกร ประเสริฐพรศักดิ์” รางวัล US Master Polo Club (ฝ่ายชาย) ได้แก่ “MST29 พี พีรดนย์ โชติ” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทต่อเนื่องกับรางวัลพิเศษ Miss Glass Skin Fast-track ได้แก่ “MST10 ริน่า คาริน่า มูลเลอร์” Mister Glass Skin Fast-track ได้แก่ “MST23 สเปนเซอร์ ภูวรักษ์ เพิ่มนาม มันเดย์” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัล Miss Sexy Bum by K.N.A. Inter Pharma ได้แก่ “MST10 ริน่า คาริน่า มูลเลอร์” รับเงินรางวัลมูลค่า 35,000 บาทรางวัล Best in Swimsuit by Wanna Wear ได้แก่ “MST11 แตงกวา กษมา ซื่อตรง” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัล Supra Fan Vote รางวัลที่เกิดจากความนิยมของคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันโหวตเพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าประกวดฯ เข้ารอบ TOP 9 ไปโดยอัตโนมัติ รางวัล Miss Supra Fan Vote ได้แก่ “MST11 แตงกวา กษมา ซื่อตรง” รางวัล Mister Supra Fan Vote ได้แก่ “MST30 เพียว จิรวัฒน์ ก่อการรวด” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทอีกหนึ่งรางวัลสำคัญที่จะทำให้ผู้เข้าประกวดเข้ารอบได้โดยอัตโนมัติกับรางวัล Supra Factor รางวัลที่เกิดจากความพยายามในทุกชาเลนจ์ของทั้ง 30 คน วัดความสามารถแบบจุดต่อจุด จนได้คนที่เป็นที่สุดของที่สุดมาในวันนี้ Miss Supra Factor ได้แก่ “MST08 มุกกุ ธนัชพร พานแก้ว” และ Mister Supra Factor ได้แก่ “MST21 หมีพูห์ พุฒิเมธ นวลสะอาด” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทหลังประกาศรางวัลกันไปแล้ว ก็เพิ่มอุณหภูมิความร้อนแรงในรอบ SWIMSUIT เร่าร้อนในสไตล์ละติน จากนั้น หนุ่มสาวซูปร้าฯ ได้เปิดตัวอีกครั้งด้วยลุคสุดหรูหราในสไตล์ซูปร้าฯ ในรอบ TUXEDO AND GOWN โดยผู้เข้าประกวดได้ร่วมตอบคำถาม ตามด้วยการประกาศ 6 คนสุดท้ายในค่ำคืนพิเศษนี้ยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งอันทรงเกียรติ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย ที่ทาง “บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด” ถือครองลิขสิทธ์แล้วอย่างเป็นทางการ สาวงามที่ได้ตำแหน่งนี้ได้แก่ “MST07 บีม วริศรา เรียบประดิษฐ์” โดยเธอจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะผู้ดำรงตำแหน่ง “Miss Teen International Thailand 2024” ในการไปประกวด “Miss Teen International 2024” ณ ประเทศอินเดียก่อนจะถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย การอำลาตำแหน่งของ “ธ๊อป ณฐนน – เฟิร์สหวัง” มิสแอนด์ มิสเตอร์ซูปร้าเนชันแนลไทยแลนด์ 2023 และวินาทีสำคัญได้มาถึง โดยผู้เข้าประกวดฯ 3 คน สุดท้ายออกมาอวดโฉมให้คณะกรรมการเห็นอีกครั้ง พร้อมตอบคำถามเพื่อแสดงทัศนคติ และแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึง พิธีกรได้ประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่ง “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2024” (Miss & Mister Supranational Thailand 2024)มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2024 (Mister Supranational Thailand 2024) ได้แก่ “MST24 โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ”มิส ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2024 (Miss Supranational Thailand 2024) ได้แก่ “MST11 แตงกวา กษมา ซื่อตรง”รางวัลชนะเลิศ MISS & MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2024 ได้รับเงินรางวัล มูลค่าคนละ 500,000 บาท มงกุฎเกียรติยศประจำตำแหน่ง MISS SUPRANATIONAL THAILAND 2024 SUPREMACY TOPAZ : MAGNIFICENT VICTORY โล่เกียรติยศประจำตำแหน่ง MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2024 สายสะพายประจำตำแหน่ง ช่อดอกไม้จาก FLOW DESIGN และ BEAUTY QUEEN TRAINING จาก MUSE BY METINEE (คอร์สเรียนเดินแบบและปรับบุคลิกภาพ ในการเตรียมตัวไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์) มูลค่ากว่าคนละ 100,000 บาท และของรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนหลักอีกมากมายรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งต่าง ๆ3rd RUNNER UP Mister Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST21 หมีพูห์ พุฒิเมธ นวลสะอาด” “MST26 เติร์ท บุญคริษฐ์ ทรัพย์ประดิษฐ์” และ “MST28 ฟิวเจอร์ ปฐวี วัยเมธาโชคนุกูล”3rd RUNNER UP Miss Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST02 ออม ณัฐวรรณ ภู่สกุล” “MST08 มุกกุ ธนัชพร พานแก้ว” และ“MST12 บี รัชนีกร ประเสริฐพรศักดิ์” รับเงินรางวัลมูลค่า คนละ 50,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฎประจำตำแหน่งนอกจากนี้ “MST26 เติร์ท บุญคริษฐ์ ทรัพย์ประดิษฐ์” ยังคว้ารางวัลพิเศษ Mister International ได้เข้าร่วมประกวด Mister International Universe ที่เมืองไทย2nd RUNNER UP Mister Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST23 สเปนเซอร์ ภูวรักษ์ เพิ่มนาม มันเดย์”2nd RUNNER UP Miss Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST15 แอนนา คอร์วีโน” รับเงินรางวัลมูลค่า คนละ 100,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฎประจำตำแหน่ง1st Runner Up Mister Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST18 โทมัส ทอม ศุภกิตติ์ อูปคำ”1st Runner Up Miss Supranational Thailand 2024 ได้แก่ “MST10 ริน่า คาริน่า มูลเลอร์” รับเงินรางวัลมูลค่า คนละ 150,000 บาท พร้อมสายสะพายและมงกุฎประจำตำแหน่งพิเศษสุด ๆ 1st Runner Up Miss Supranational Thailand 2024 “MST10 ริน่า คาริน่า มูลเลอร์” ยังได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขัน “Supertalent of the World” ประเทศฝรั่งเศส และจะได้ไปร่วมงาน Paris Fashion Week 2024 ณ โซล ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับ 2nd RUNNER UP Miss Supranational Thailand 2024 “MST15 แอนนา คอร์วีโน” อีกด้วยเมื่อสิ้นเสียงประกาศทุกรางวัลแห่งความภูมิใจบนเวที ทางด้านสนับสนุนใจดีต่างมาร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีอย่างเนืองแน่น นำโดย Glass Skin, The Image Medical Aesthetic Centre, บัลวี by DR.PONG DR.AOM, CHAT COSMETICS, BROWIT BY NONGCHAT, Edencolors Thailand, Gouri, Tesslift, VARIOFILL, HYABELL, C2 Water, โรงพยาบาลคิงส์ ฮอสพิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล, Monsoon Valley Vineyard, ZELTZER, BISTRO ASIA, VANTAGE POINT, บ้านสุริยาศัย, MUSE BY METINEE, Crystal Design Center (CDC), Bentley, The Driver Carrental, WANNA WEAR, FLOW DESIGN, Myriad Grand Monde และ อีเปียทั้งนี้ “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2024” (Miss & Mister Supranational Thailand 2024) จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดรอบตัดสิน “มิสซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2024” ที่ประเทศโปแลนด์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : Supranational Thailand***รับชมย้อนหลังได้ทาง***https://www.youtube.com/watch?v=i4jgjIcr0yA