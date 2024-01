EURO เคาะราคาหุ้นละ 10.60 บาท เปิดจองซื้อ 31 ม.ค.-2 ก.พ.นี้

"ยูโร ครีเอชั่นส์" เคาะราคาที่หุ้นละ 10.60 บาท เปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO วันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 67 เดินหน้าขยายงานโชว์ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ “Luxurious & High Quality Living” เจาะตลาดลักชัวรีที่มีศักยภาพเติบโตสูง มุ่งนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งและอุปกรณ์ฟิตเนสระดับไฮเอนด์นำเข้าจากต่างประเทศพร้อมบริการครบวงจร

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ เป็นที่รู้จักและมีประสบการณ์ในธุรกิจการเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งสำหรับบ้านและอาคารแบรนด์ชั้นนำระดับลักชัวรีจากต่างประเทศมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี และมีโชว์รูมอยู่ในทำเลใจกลางเมืองที่มีศักยภาพ ตลอดจนมีความเข้าใจลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ หลังจาก บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขอฯ และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ราคา 10.60 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา (Book Building) และจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจะใช้ชื่อย่อ “EURO” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ปัจจุบัน บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ มีทุนจดทะเบียน 152.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 305 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วมีจำนวน 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 78 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวน 23 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 25.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญในเบื้องต้นโดยประมาณ ประกอบด้วย (1) บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ร้อยละ 62.90 (2) นักลงทุนสถาบัน ร้อยละ 19.23 (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ร้อยละ 15.00 และ (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ร้อยละ 2.87 สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ (1) ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ โชว์รูมทองหล่อ ซอย 1 ทองหล่อ ซอย 5 และภูเก็ต (2) ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อก่อสร้างโชว์รูมใหม่และคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นสำหรับเงินทุนหมุนเวียน และ (3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและการขยายธุรกิจนายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EURO เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจ “Luxurious & High Quality Living” โดยวางแผนขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตผ่านกลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) เจาะตลาดจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพการขายและการทำตลาด รวมถึงนำเสนอบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย 2) ขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต เช่น จังหวัดภูเก็ต 3) เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเพื่อรองรับความต้องการของฐานลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น และ 4) คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายสินค้าใหม่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) ที่ปรับรูปแบบมาทำงานที่บ้านเพิ่มขึ้นรวมถึงลูกค้าผู้ประกอบการ (B2B) เช่น ผู้พัฒนาอาคารสำนักงาน โครงการอสังหาฯ รูปแบบมิกซ์ยูส เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทวางแผนการขยายโชว์รูมใหม่เพิ่มอีก 3 แห่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้แก่ 1) Euro Creations Flagship Gallery at Phuket เพื่อขยายตลาดใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีโรงแรม รีสอร์ต และวิลล่าหรู โดยมีพื้นที่ขายประมาณ 1,094 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 2 ของปี 2567 2) Euro Creations Gallery at Thonglor Soi 5 มีพื้นที่ขายประมาณ 1,635 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 2 ของปี 2567 ด้วยการคัดสรรแบรนด์สินค้าระดับลักชัวรีเพิ่มเติมและสร้างตำแหน่งทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และ 3) Euro Creations Gallery at Thonglor Soi 1 มีพื้นที่ขายประมาณ 4,280 ตารางเมตร คาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 4 ของปี 2569 เพื่อขยายตลาดที่กว้างขึ้นทั้งด้านดีไซน์และราคา โดยการคัดสรรสินค้าจากเจ้าของแบรนด์สินค้าระดับโลกเพื่อขยายตลาดและรองรับฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ จากปัจจุบันที่มี โชว์รูมที่เปิดบริการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ 1) Euro Creations Flagship Gallery at Thonglor มีพื้นที่ขาย 3,759 ตารางเมตร 2) Natuzzi Italia at Siam Paragon มีพื้นที่ขาย 177 ตารางเมตร 3) Euro Creations Gallery at Crystal Design Center มีพื้นที่ขาย 1,102 ตารางเมตร 4) Technogym Flagship Showroom at Ekamai มีพื้นที่ขาย 598 ตารางเมตร และ 5) Technogym Showroom at Central Embassy มีพื้นที่ขาย 239 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่โชว์รูมเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 5,875 ตารางเมตร เป็น 12,884 ตารางเมตร ภายใน 3 ปีบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยมากว่า 25 ปี โดยนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่ง และอุปกรณ์ฟิตเนสระดับลักชัวรีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีที่เป็นศูนย์กลางของการออกแบบในอุตสาหกรรมตกแต่ง เช่น Molteni & C และ DADA แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากอิตาลีที่มีคอลเลกชันครบทุกพื้นที่อยู่อาศัย Cassina แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบจากดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง Technogym อุปกรณ์ออกกำลังกายชั้นนำระดับโลกที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับเทคโนโลยีการออกกำลังกายและสุขภาพที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณท์สำหรับห้องน้ำ (Bathroom & Accessories) โคมไฟและอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะ (Lighting & Automation) วัสดุปูพื้น (Flooring) รวมถึงมีบริการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเพื่อจัดวางสินค้าจนถึงการบริการหลังการขาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกขั้นตอนของการตกแต่งแบบครบวงจร จึงได้รับเลือกจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับลักชัวรีนำสินค้าไปตกแต่ง เช่น โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต อมันปุรี ภูเก็ต โครงการมัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ วิลล่า บูก้าน แสนสิริ ดุสิต เรสซิเดนเซส และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งให้ความสำคัญด้านการออกแบบที่สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ จากจุดเด่นของบริษัทที่เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแก่แบรนด์ชั้นนำระดับลักชัวรีจากต่างประเทศ โดยมีโชว์รูมในทำเลศักยภาพและมีแผนขยายโชว์รูมใหม่เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและกลับมาซื้อซ้ำ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในรสนิยมของลูกค้า รวมถึงมีทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ตลอดจนการนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้บริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้าครอบคลุมการใช้สอยและตกแต่งทุกพื้นที่ภายในบ้านและอาคารและตรงกับความต้องการของลูกค้าน.ส.พัทธ์ธีรา จันทจร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของบริษัปี 2563-2565 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 776.59 ล้านบาท 829.49 ล้านบาท และ 1,047.91 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105.5 ล้านบาท 121.7 ล้านบาท และ 135.9 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายสินค้าและบริการแก่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (B2C) เพิ่มขึ้น แม้ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม 