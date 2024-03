เปิดฉากแล้ว เวที “Miss & Mister Supranational Thailand 2024” หรูกว่าเดิม เริ่ดกว่าที่เคย มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “ศรัทธาเหนือความกลัว”

ความอลังการ....เริ่มต้นขึ้นแล้ว สำหรับเวทีการประกวด “Miss & Mister Supranational Thailand 2024 Presented by Glass Skin” เฟ้นหาหนุ่ม-สาวที่มีความเหมาะสมไปคว้ามงใหญ่ ณ ประเทศโปแลนด์ ปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มกว่าที่เคย! โดยมีผู้เข้าสมัครเปิดหน้าท้าชนร่วมงานแถลงข่าวกันแบบสับ ๆ บอกเลยว่าแต่ละคนนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริง ๆภายในงานได้รับเกียรติจาก “Mr.Gerhard Parzutka von Lipinski” ผู้ก่อตั้งและประธานเวทีประกวด “Miss and Mister Supranational” เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว พิเศษสุด ๆ สาวงามจากเอกวาดอร์ “Andrea Aguilera” (อันเดรีย อากีล่าร์) Miss Supranational 2023 ก็มาร่วมสร้างสีสัน โดยมี 3 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ “พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ”, “นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา” และ “พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล” ให้การต้อนรับอบอุ่น Top5 “MISS & MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2023 “เฟิร์สหวัง ภัทราพร หวัง” ᴍɪꜱꜱ ꜱᴜᴘʀᴀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ 2023, “ธ๊อป ณฐนน ณรธัญวิรุณ” ᴍɪꜱᴛᴇʀ ꜱᴜᴘʀᴀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ 2023, “ป๊อปปี้ บุญญิสา จันทราราชัย” 1st ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “ต้นกล้า พทิตย์ธฎา โพธาเจริญ” 1st ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “นาทาเลีย มาลินดา พุกทอง” 2nd ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “บอม จีรวัฒน์ เวชสกล” 2nd ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “แสตมป์ เกศวริน ศรีปิ่นเป้า” 3rd ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “เจี้ยน ปิยพัฒน์ สิทธิการิยกุล” 3rd ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ, “ทิยา กิติยา ละอายทุกข์” 4th ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ และ “บุ๊ค คมสัน ศรีมงคลศิริ” 4th ʀᴜɴɴᴇʀ ᴜᴘ มาร่วมต้อนรับสื่อผู้ข่าวและเพจนางงาม พร้อมให้กำลังใจน้อง ๆ ที่มาสมัครในปีนี้อีกด้วยในปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Faith Over Fear” “ศรัทธาเหนือความกลัว” ขอแค่มีความ “กล้า” ที่จะออก “นอกกรอบ” ก็จะมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น เหมือนเวทีซูปร้าที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการนางงามอยู่เสมอ แต่ยังคงอยู่ภายใต้หัวใจหลัก “Be Inspiration and Aspiration” ที่พร้อมจะส่งต่อและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านผู้เข้าประกวด ความพิเศษภายในงานแถลงข่าวยังได้พูดถึง Supra Factor แบบทดสอบ หนุ่มสาวซูปร้าต้องเข้าร่วม Challenge แสดงศักยภาพงัดความสามารถที่มีรอบด้านมาสู้กัน! แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ซึ่งในปี 2024 ปักหมุดรอเลยว่าจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจตามสไตล์ของเวทีซูปร้ากันบ้าง และแน่นอนว่ายังมีบททดสอบที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่าง Thai Soft Power Challengeซึ่งปีที่แล้วจัดใหญ่ไม่เกรงใจใคร! รังสรรค์มนต์เสน่ห์แห่งความเป็นไทย ณ ลานสนามหญ้า หน้าอาคารมิวเซียมสยาม ตื่นตาตื่นใจกับไอเดียคอสตูมของผู้เข้าประกวดหนุ่มหล่อสาวงามที่นำเสนอทุกความเป็นไทยแบบฉบับซอฟต์พาวเวอร์ ตั้งแต่ระดับที่ยอดนิยม ยันรากเหง้าของพื้นบ้านชาวไทย บอกเลยว่านี่แค่น้ำจิ้ม! โดยในทุก ๆ ชาเลนจ์จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนนางงามร่วมลุ้นกันแบบเรียล ๆ ทุกวินาทีผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : Supranational Thailandอีกหนึ่งไฮไลท์เปิดตัวมงกุฎเกียรติยศ “SUPREMACY TOPAZ : Magnificent Victory” สร้างสรรค์การออกแบบโดย “พอล วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ” PREZIOSO JEWELRY ATELIER สนับสนุนมงกุฎอย่างเป็นทางการโดย GLASS SKIN by MP Group (Thailand) ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองในศิลปะยุค Renaissance ผสานกับความทันสมัยในสังคมชั้นสูงแห่งยุค Edwardian อย่างลงตัวที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Glass Skin, The Image Medical Aesthetic Centre, บัลวี by DR.PONG DR.AOM, CHAT COSMETICS, BROWIT BY NONGCHAT, Edencolors Thailand, Gouri, Tesslift, VARIOFILL, HYABELL, C2 Water, โรงพยาบาลคิงส์ ฮอสพิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล, Monsoon Valley Vineyard, ZELTZER, BISTRO ASIA, VANTAGE POINT, บ้านสุริยาศัย, MUSE BY METINEE, Crystal Design Center (CDC), Bentley, The Driver Carrental, WANNA WEAR, FLOW DESIGN, Myriad Grand Monde และ อีเปีย“Miss & Mister Supranational Thailand 2024 Presented by Glass Skin” เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง 10 เมษายน 2567 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page : Supranational Thailand#FaithOverFear #ศรัทธาเหนือความกลัว#RoadToSupranational2024#IamSUPRA #SupranationalThailand #SupraTH#MissSupranationalThailand2024 #MisterSupranationalThailand2024#MissSupranational2024 #MisterSupranational2024SUPRA CALENDAR15 มีนาคม –10 เมษายน 67 Online Registration12 เมษายน 67 First Round Announcement17 เมษายน 67 Orientation Day19 เมษายน 67 Audition Round23 เมษายน 67 Sash Ceremony / Preview Day / Mini Challenge25 เมษายน 67 Training Runway Class26 เมษายน 67 Swimsuit Challenge29 เมษายน 67 Training Runway Class30 เมษายน 67 Model Challenge3 พฤษภาคม 67 Thai Soft Power Challenge6 พฤษภาคม 67 Arrival Registration7 พฤษภาคม 67 Deep Interview8-9 พฤษภาคม 67 Rehearsal Day / Training Speech Class10 พฤษภาคม 67 Final Competition Night