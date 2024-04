เปิดจองบัตร Pre Sale พร้อมสิทธิพิเศษ 26 เม.ย.นี้ “SUMMER SONIC BANGKOK” ครั้งแรกในไทย “YOASOBI” และ “Laufey” ขึ้นเวทีประชันศิลปินระดับโลกอีกเพียบ!

มิวสิคเฟสติวัลระดับโลกสุดยิ่งใหญ่กำลังจะจัดขึ้นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี งานนี้คอเฟสติวัลทั้งหลาย วอร์มมือกันให้พร้อม แล้วเตรียมกดบัตรเปิดจองพร้อมกันวันแรก!!! ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ทาง www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขาโดยบัตร PreSale แพ็กเกจ Silver สำหรับ 2 วัน ราคา เพียง 6,500 บาท และ แพ็กเกจ Gold สำหรับ 2 วัน ราคา 9,000 บาท และแพ็กเกจ Platinum สำหรับ2 วัน ราคาเพียง 10,000 บาท และบัตร VIPสำหรับ 2 วัน ราคา 20,000 บาทเท่านั้น พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย เช่น Exclusive Viewing Area, VIP Lounges, Private Restrooms, Welcome Drink, Exclusive Merchandise Lanes และ Exclusive Entrances นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อบัตรงาน SUMMER SONIC BANGKOK ภายใน วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 นี้ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิก SUMMER SONIC BANGKOK MEMBERSHIP สิทธิพิเศษ สามารถซื้อบัตรเข้างาน SUMMER SONIC BANGKOK 2025 ได้ก่อนการเปิดขายบัตรจริง รวมถึงยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมาย สามารถติดตามราย ละเอียดงาน SUMMER SONIC BANGKOK เพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/Summersonicbangkokครั้งแรกของเทศกาลดนตรี “SUMMER SONIC” ในการเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “SUMMER SONIC BANGKOK” สืบเนื่องจาก “นาโอกิ ชิมิซุ” ผู้ก่อตั้ง SUMMER SONIC และ CEO บริษัท Creativeman Productions ชื่นชอบ ประเทศไทยและเล็งเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตเช่นกัน นอกจากนี้วงการเพลงของไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงสามารถดึงดูดคนรัก ดนตรีและคอนเสิร์ตได้ไม่น้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ความพิเศษของ “SUMMER SONIC BANGKOK” คือการคัดสรรศิลปินระดับโลกมาที่เมืองไทยมากมาย โดยทางทีมผู้จัดงาน SUMMER SONIC ทั้งญี่ปุ่นและไทยได้เลือกและคัดสรรศิลปินระดับแนวหน้า ซึ่งศิลปินที่จะขึ้นโชว์ในครั้งนี้ มี ทั้งศิลปินระดับโลก ศิลปินฝั่งเอเชีย รวมถึงไทย ต่างตั้งตารออย่างมากที่จะได้มาโชว์ที่เมืองไทย และมั่นใจว่า “SUMMER SONIC BANGKOK” จะ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงความหลากหลายของดนตรีทั่วโลกทุกกลุ่มได้อย่างลงตัวSummerSonicBangkok ถูกจับตามองไม่น้อย จากการตอบรับของศิลปินไลน์อัพชื่อดังมากมายที่มาร่วมโชว์ในงาน Summer Sonic Bangkok อาทิ “YOASOBI” ศิลปินดูโอ้ J-pop ชื่อดังจาก ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของสโลแกน “แปลงนิยายให้เป็นดนตรี” นอกจากสร้างความฮือฮายังเกิดกระแส “ประเทศไทยจะมี YOASOBI แล้ว” อย่างมาก ทั้งนี้ YOASOBI มีเพลงฮิตติดชาร์ตทั่วโลกมากมาย อาทิ “Idol” และ “Yoru ni kakeru” ซึ่งดูโอ้วงนี้ได้เดบิวต์ในปี 2019 ด้วยเพลง “Yoru ni kakeru” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดจากแฟนเพลงโดยมียอดสตรีมมิ่งมากกว่า 300 ล้านครั้ง และสามารถบุกขึ้นอันดับ 1 ชาร์ต Billboard Japan Hot 100 ได้สำเร็จ ตามด้วยศิลปิน Jazz Modern ชื่อดังระดับโลกอย่าง “Laufey” ศิลปินสาวชาวไอซ์แลนด์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากอัลบั้มแรกที่ชื่อ ว่า “Everything I Know About Love” ในปี 2022 โดยมีเพลง “Valentine” และ “Falling Behind” เป็นซิงเกิลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ตลอดจน เสียงวิจารณ์จากคอเพลง รวมถึงเพลงจากอัลบั้มใหม่ล่าสุด “Bewitched” ปี 2023 ที่มีเพลงดังอย่าง From The Start , Promise ด้วยความสามารถและ ความสำเร็จจากสองอัลบั้มนี้ ทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพที่ได้รับการเสนอชื่อในงานประกาศรางวัล Grammy Awards 2024 สาขา “Best Traditional Pop Vocal Album” ได้ตอบรับเตรียมเดินทางมาแสดงสดใน “Summer Sonic Bangkok” ที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วย!นอกจากนี้ยังมีศิลปินดังมากมาย อาทิ วงร็อกจากเกาะอังกฤษ “Nothing But Thieves” , นักร้องสาวจากนอร์เวย์ “AURORA”, “Lauv" เจ้าของ เพลงฮิต “Paris in the Rain” รวมถึงเจ้าของเพลงฮิต “drunk text” อย่าง “Henry Moodie” และในส่วนของศิลปินไทย ได้แก่ “Bodyslam” (special guests BABYMETAL และ F.HERO), “BRIGHT” และ “Violette Wautier” ก็เตรียมพร้อมขึ้นเวทีครั้งนี้ด้วย“SUMMER SONIC BANGKOK” เทศกาลดนตรีระดับโลก ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งแรกเป็นความร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่าง “BANGKOK CONNECT”, “นาโอกิ ชิมิซุ” ผู้ก่อตั้ง SUMMER SONIC และ CEO บริษัท Creativeman Productions, บริษัท Paradise E&A คือ Sub- licensor และ ICA (International Creative Agency) บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำระดับโลก ถือเป็นการร่วมมือในระดับสากล โดย “ภัทรทิพย์ ศรีประเสริฐ” กรรมการบริษัท BANGKOK CONNECT ผู้รับมอบสิทธิ์ต่อ หรือ Sub-licensee และเป็นโปรโมเตอร์ของการจัดงาน SUMMER SONIC BANGKOK แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะเข้าร่วมงาน “SUMMER SONIC BANGKOK” ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 นี้ว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินที่จะมีการคัดสรรและเลือกศิลปินให้ตรงใจกับทุกกลุ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สนับสนุน ช่วยผลักดันศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว ดนตรี วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่ง ทาง “BANGKOK CONNECT” มีความพร้อมที่จะทำให้ “SUMMER SONIC BANGKOK” ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอน#SUMMERSONIC #SUMMERSONICBKK #SUMMERSONICBANGKOKติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่FB : SummersonicbangkokIG : Summersonic_bangkok