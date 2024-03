สตรีทอาร์ตจากศิลปินดังชาวไอริช “Shane Sotton” เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ “คลองโอ่งอ่าง”

เสร็จสมบูรณ์แล้ว !!! ผลงานศิลปะระดับโลก โดย Shane Sotton บนกำแพงยาวกว่า 15 เมตร แวะไปถ่ายรูป เยี่ยมชมผลงานศิลปะกันได้ที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานเหล็กกันจ้า





กราบขอบพระคุณ คุณ Shane Sotton ด้วยใจ ที่ทุ่มทุนทั้งแรงใจ แรงกาย และทุนทรัพย์ บินตรงจากไอร์แลนด์ เพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ที่คลองโอ่งอ่างโดยเฉพาะ