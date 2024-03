“Bodyslam” นำทีมศิลปินแถลง “SUMMER SONIC BANGKOK” เปิดไลน์อัพแรกฮือฮา “YOASOBI” คอนเฟิร์มขึ้นเวที 24-25 ส.ค.นี้ชัวร์!!!

ถ้าพูดถึงเทศกาลดนตรีในฝันของใครหลาย ๆ คน หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของเทศกาลดนตรีชื่อดังอย่าง “SUMMER SONIC” ติดโผเป็นอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นเทศกาลดนตรีแถวหน้าของเอเชียที่แฟนเพลงทั่วโลก ต่างก็ต้องการบินไปร่วมงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยไลน์อัพกองทัพศิลปินชั้นนำระดับโลกที่ดึงดูดแฟนเพลง ให้ควักเงินในกระเป๋าอย่างไม่ลังเลใจ ไม่ว่าจะเป็น Green Day , Linkin Park, Coldplay, Beyonce, Rihanna หรือแม้แต่ Taylor Swift และในปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ “SUMMER SONIC” ที่ออกนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกพร้อมยกทัพศิลปินระดับ A-List มาในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ไม่แพ้ญี่ปุ่น โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าว “SUMMER SONIC BANGKOK” อย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อนโดยงานแถลงข่าว “SUMMER SONIC BANGKOK” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “เศรษฐา ทวีสิน” นายกรัฐมนตรีประเทศไทย “แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, “นิชิโอกะ ทัตสึชิ“ อุปทูตรักษาการสถานอัครราชทูตญี่ปุ่นประเทศไทย, “นาโอกิ ชิมิซุ” ผู้ก่อตั้ง SUMMER SONIC และ CEO บริษัท Creativeman Productions และ บริษัท Paradise E&A คือ Sub-licensor และ BANGKOK CONNECT โดย “ภัทรทิพย์ ศรีประเสริฐ” กรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบสิทธิ์ต่อ หรือ Sub-licensee และเป็นโปรโมเตอร์ของการจัดงาน SUMMER SONIC แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ทางทีมผู้จัดงานยังได้มีการเชิญตัวแทนศิลปินไทย ที่เตรียมขึ้นเวทีประชันศิลปินต่างชาติระดับโลกอย่าง “Bodyslam”, “F.HERO” และนักร้องสาว “Violette Wautier” มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ รวมถึงศิลปินรับเชิญ“getsunova" มาร่วมงานส่วนทางด้านศิลปินที่จะมาขึ้นโชว์ในครั้งนี้ ได้ทาง ICA ( International Creative Agency ) บริษัทเอเจนซี่ชั้นนำระดับโลก มาร่วมคัดสรรเลือกศิลปินคุณภาพ ทั้งแนวหน้าระดับโลก รวมถึงศิลปินดาวรุ่งมาแรงจากทั่วโลก มาขึ้นโชว์ที่งาน SUMMER SONIC BANGKOK ซึ่งการันตีได้ว่า ถูกใจแฟนเพลงทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติอย่างแน่นอนส่วนทางด้าน “นาโอกิ ชิมิซุ” ผู้ก่อตั้ง SUMMER SONIC และ CEO บริษัท Creativeman Productions บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมงานในครั้งนี้ ได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจจัดงาน SUMMER SONIC BANGKOK ว่า “ประเทศไทยถือเป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตอีกแห่งหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดคนรักดนตรีและคอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดี และประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ชื่นชอบ จึงคิดว่าการได้ออกมาทำงานนอกประเทศครั้งนี้ จะสร้างประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นให้เขาได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงอยากให้แฟน ๆ ชาวไทยสนับสนุนงาน SUMMER SONIC BANGKOK อย่างเต็มที่ เพราะได้คัดสรรศิลปินระดับโลกมาที่เมืองไทยมากมาย ซึ่งศิลปินที่จะขึ้นโชว์ในครั้งนี้ ต่างตั้งตารออย่างมากที่จะได้มาโชว์ที่เมืองไทย ในงาน SUMMER SONIC BANGKOK จึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเขาโดยไลน์อัพเฟสแรกที่ประกาศนั้น คือ “YOASOBI” ศิลปินดูโอ้ J-pop ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของสโลแกนแปลงนิยายให้เป็นดนตรี ซึ่งมีเพลงฮิตติดชาร์ตทั่วโลกมากมาย อาทิ “IDOL”, “YORU NI KAKERU” และ “PROBABLY”, วงร็อกจากเกาะอังกฤษ “Nothing but Thieves” , นักร้องสาวจากนอร์เวย์ “Aurora” , ศิลปินแจ๊สโมเดิร์นแถวหน้าระดับโลก ที่มีเพลงฮิตมากมาย อย่าง “Laufey” , นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันชื่อดัง “Lauv" เจ้าของเพลงฮิต “Paris in the Rain” และเจ้าของเพลงฮิต “drunk text“ ที่ทุกคนต่างร้องกันได้อย่างพร้อมเพรียง "Henry Moodie” ในส่วนศิลปินไทยทางทีมผู้จัดงาน SUMMER SONIC ทั้งญี่ปุ่นและไทยได้เลือกและเชิญศิลปินระดับแนวหน้าอย่างวงร็อกชื่อดัง “Bodyslam”, ไบร์ท วชิรวิชญ์”, “F.HERO” และ “Violette Wautier” มาขึ้นเวทีครั้งนี้อีกด้วยส่วนทางไลน์อัพศิลปินเฟสที่สองนั้น ทางเราจะประกาศเร็ว ๆ นี้ โดยจะมีทั้งศิลปินระดับโลก ศิลปินฝั่งเอเชีย รวมถึงไทย มาร่วมงานในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น อยากให้คนที่รัก SUMMER SONIC เตรียมพร้อม กดบัตร และไปสนุกกับคอนเสิร์ต และร่วมดื่มด่ำบรรยากาศในงานให้เต็มอิ่ม โดยไม่แพ้ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนสำหรับเทศกาลดนตรี “SUMMER SONIC” เป็นงานดนตรีที่ก่อตั้งโดย “นาโอกิ ชิมิซุ” ในปี 2543 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีมาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี โดยมีศิลปินชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานมากมายและยังได้เปิดโอกาสให้ศิลปินดาวรุ่งทั่วเอเชียได้ขึ้นแสดงและแจ้งเกิดในตลาดเอเชีย รวมถึงในระดับสากลเช่นกัน และในปี 2024 นี้ เป็นครั้งแรกที่ “SUMMER SONIC” จะออกจากประเทศญี่ปุ่นและจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ “SUMMER SONIC BANGKOK” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2567 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานีซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากงาน SUMMER SONIC TOKYO และ OSAKA 1 อาทิตย์ จะเปิดจำหน่ายบัตรเร็ว ๆ นี้ และสามารถติดตามรายละเอียดงาน SUMMER SONIC BANGKOK เพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/Summersonicbangkok#SUMMERSONIC# SUMMERSONICBKK #SUMMERSONICBANGKOK