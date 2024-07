ก.ล.ต. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ลุยเพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแล

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสมตามลักษณะและความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละประเภท (same activity, same risk, same regulatory outcome) รวมทั้งสอดคล้องกับการกำกับดูแลในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ก.ล.ต. จึงจัดทำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ซึ่งได้ปรับปรุงหลักการตามข้อเสนอที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อปลายปี 2566 โดยมีสาระสำคัญดังนี้โดยมีลักษณะเป็นคริปโทแอสเซท (crypto asset) ตามแนวทางสากล ซึ่งมีลักษณะร่วมพื้นฐาน 4 ประการ* รวมทั้งมีลักษณะเป็นกลางทางเทคโนโลยี (tech neutral) และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้อำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (positive list) เพื่อความเหมาะสมในการกำกับดูแล(ซึ่งไม่มีลักษณะของการระดมทุนและไม่มีความคาดหวังความสำเร็จของโครงการ**) ให้สอดคล้องกับขอบเขตสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน ตามหลักการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน (disclosure based) แทนการได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. พร้อมทั้งยกเลิกการกำหนดให้ต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) เพื่อให้การกำกับดูแลในการเสนอขายมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกเสนอขายในตลาดรองให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทนิยาม “สินทรัพย์ดิจิทัล” รวมทั้งกำหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ (means of payment) ปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อกำกับดูแลบุคคลที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร แต่เข้ามามีอำนาจบริหารกิจการ และเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่น่าเชื่อถือและเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจเช่น เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษทางอาญาสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อประชาชนให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ปรับปรุงอัตราโทษทางอาญาและปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาเดิมในบางลักษณะให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย*** และปรับปรุงอายุความในการดำเนินคดีสำหรับความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให้มีอายุความไม่เกิน 5 ปีเช่นเดียวกับมาตรา 316/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ไว้บน เว็บไซต์ ก.ล.ต. และ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: pinyapat@sec.or.th หรือ dpsec@sec.or.th จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567_____________________หมายเหตุ :* ลักษณะร่วมพื้นฐาน 4 ประการ (4 key elements) ได้แก่(1) มีการออกแบบและใช้งานในรูปแบบดิจิทัล (issued & represented in digital form)(2) เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (intangible asset)(3) ผู้ถือต้องการถือสิทธิเหนือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น (right to control) และ(4) สามารถเปลี่ยนมือได้ (transferable)** ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้กำกับดูแล (positive list) ที่เสนอปรับปรุง เช่น สินทรัพย์ประจำบล็อกเชน (native coin) สินทรัพย์ประจำโครงการ CeFi หรือ DeFi สินทรัพย์ประจำแพลตฟอร์ม stable coin หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นซึ่งคณะกรรมการสามารถกำหนด positive list ได้*** โทษปรับเป็นพินัย คือ การสั่งให้ผู้กระทำความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงชำระค่าปรับไม่เกินที่กฎหมายกำหนด