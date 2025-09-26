เจาะลึกความสำเร็จ TikTok Shop 9.9 วันไลฟ์แห่งชาติดันไทยสู่ LIVE Economy พร้อมเปิด 5 เทคนิคไลฟ์สุดปัง

TikTok Shop ผู้นำเทรนด์ Discovery E-Commerce มอบประสบการณ์ช็อปปิงให้คอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์มได้ ค้นพบสินค้า ที่โดนใจผ่าน ไลฟ์และวีดีโอสั้น ล่าสุดเปิดฉากเทศกาล Mega Sales ปล่อยแคมเปญ “TikTok Shop 9.9 วันไลฟ์แห่งชาติ” เสริมพลังแบรนด์ไทยชั้นนำที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน Live Economy ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม สินค้าความงามและแฟชั่น อาหารและเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนของใช้ภายในบ้าน ซึ่งช่วยให้ผู้ขายชาวไทยเปลี่ยนยอดเข้าชมให้กลายเป็นยอดขายที่จับต้องได้
เจาะลึกความสำเร็จ แคมเปญ TikTok Shop 9.9 วันไลฟ์แห่งชาติ
1.คนไทยช็อปเก่ง! ตลอดแคมเปญ TikTok Shop 9.9 นักช็อปไทยเข้ามาชมสินค้าผ่าน LIVE และวิดีโอสั้นทะลุ 3.57 พันล้านครั้ง ที่สำคัญกว่า 88% ของการเข้าชมหน้าเพจเป็นการเข้าชมสินค้าของผู้ขายชาวไทย
2.แม่ค้าไทยขยันไลฟ์! ภายใน 4 วัน มีไลฟ์พุ่งกว่า 4.4 แสนครั้ง
3.แคมเปญ TikTok Shop 9.9 ดึงดูดยอดชมไลฟ์มากกว่า 440 ล้านวิว เปลี่ยนการมีส่วนร่วมในไลฟ์เป็นยอดขายที่วัดผลได้
4.+14,000% ร้านค้าที่ไลฟ์บน TikTok Shop มียอดขายดีกว่าร้านค้าที่ไม่ได้ไลฟ์
5.นักช็อปไทยมีส่วนร่วมในไลฟ์จนวันสุดท้ายของแคมเปญ TikTok Shop สร้างสถิติยอดผู้ชมไลฟ์พร้อมกันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตอน 2 ทุ่ม ของวันที่ 9 กันยายน
6.นักช็อปไทยฉลาดช็อป! กดคูปองส่วนลดฉ่ำเฉลี่ยราว 100,000 ใบต่อชั่วโมงตลอดแคมเปญ รวมกว่า 8.6 ล้านคูปองที่ TikTok Shop แจกจริง ไม่อั้น! หนุนร้านค้า กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี
แบรนด์ไทยเฉิดฉายขายดีบน TikTok Shop
แคมเปญ TikTok Shop 9.9 ไม่เพียงแต่ทำลายสถิติไลฟ์ แต่ยังดันแบรนด์ไทยขายดีติดอันดับ! ด้านสินค้า F&B นำโดยแบรนด์ขวัญใจผู้บริโภคอย่าง VFOODS, F&N Dairies, เค้กหนองพงนกมรดกความอร่อย, ราชาก๋วยจั๊บอุบล, และ อรชุมา ถั่ว7เซียนสะท้านโลกันต์ สามารถเปลี่ยนความอร่อยให้กลายเป็นความสำเร็จ ด้าน บิวตี้ ดาวรุ่งหน้าใหม่อย่าง BioActive+ ติดหนึ่งในสินค้าขายดีตะกร้าแตกไม่แพ้แบรนด์รุ่นพี่อย่าง YerpallThailand, Fresh Me Thailand, LAGLACE และ MIZUMI ที่สามารถดึงดูดใจนักช็อปด้วยนวัตกรรมและสินค้าคุณภาพ
สำหรับสินค้า แฟชั่น แบรนด์ไทยก็สร้างปรากฏการณ์ขายดีทุกวันขายปังบนไลฟ์โดยมี เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง อย่าง ATIPA, PROMTHONG, CHUUCHOP, Namcha-Jeans และ BEMING ที่ดันยอดขายและสร้างแบรนด์เลิฟได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ฝั่ง เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย อย่าง Mc Jeans, Yuedpao, GQ Apparel และ haas TH เติบโตอย่างมั่นคงบนแพลตฟอร์ม ตอกย้ำพลังและศักยภาพของแฟชั่นไทย ทำให้ TikTok Shop กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสาน สไตล์ เข้ากับ ธุรกิจ ที่สเกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ทั้งนี้ TikTok Shop ยังได้เผย 5 เคล็ดลับ ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนทุก LIVE เป็นยอดขายจริง และสร้างโอกาสใหม่ในช่วงเวลาทองแห่งปีนี้
เทคนิคที่ 1: แค่เตรียมพร้อมก็ชนะตั้งแต่ยังไม่ LIVE
LIVE ที่ประสบความสำเร็จเริ่มตั้งแต่ก่อนกดปุ่ม LIVE Teaser Video ช่วยกระตุ้นความสนใจล่วงหน้าด้วย วิดีโอ Teasers สั้น ๆ พร้อมใส่สติกเกอร์นับถอยหลังเพื่อให้ผู้ชมตั้งการแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม จัดตะกร้า LIVE วางแผนลำดับสินค้า รูปภาพ และโปรโมชั่นล่วงหน้าเพื่อให้การเล่าเรื่องขายสินค้าไหลลื่น และปิดการขายได้เร็วขึ้น โดยตอนนี้มี ฟีเจอร์ใหม่ Auto Product Sorting ช่วยจัดลำดับสินค้าให้อัตโนมัติตามความสนใจของลูกค้า
เทคนิคที่ 2: ดันยอดขายทะลุแม็กซ์ด้วย LIVE GMV Max
ยกระดับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ด้วย LIVE GMV Max โซลูชันโฆษณาอัจฉริยะนี้ช่วยให้ไลฟ์สตรีม วิดีโอสั้น หรือรายการสินค้าบนหน้าร้าน TikTok Shop เข้าถึงผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะซื้อจริงได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมไลฟ์ ขยายการเข้าถึงสินค้าและเชื่อมโยงสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจซื้อสูงสุด
GMV Max ช่วยโปรโมตวิดีโอคอนเทนต์และรายการสินค้าบนร้านค้า โดยเน้นเพิ่มการมองเห็นนอกช่วง LIVE
LIVE GMV Max มุ่งเน้นเพิ่มการเข้าชมระหว่างไลฟ์แบบเรียลไทม์ พร้อมกระตุ้นยอดขายตลอดการไลฟ์
เทคนิคที่ 3: ใช้สูตร 3 นาทีปิดการขาย
LIVE ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การสร้างการมีส่วนร่วม แต่คือการวางกลยุทธ์เพื่อปิดการขาย การจัดโครงสร้างบทสนทนาระหว่างไลฟ์ช่วยให้ไลฟ์มีความสนุก ต่อเนื่อง และกระตุ้นการลงมือทำ ด้วยสูตรลับฉบับง่ายได้ผลใน 3 นาที!
HOOK (30 วินาที) เปิดด้วยข้อเสนอเด็ด หรือโปรเฉพาะในไลฟ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักช็อปอยู่ดูต่อ
ENGAGE (2 นาที) สื่อสารจุดเด่นของสินค้า กระตุ้นความสนใจด้วยข้อความสั้นแต่โดนใจ พร้อมโชว์รีวิว ทดลองใช้สินค้าให้ชมแบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
CALL TO ACTION (30 วินาที) ปิดด้วยการกระตุ้นให้ตัดสินใจทันที เช่น การนับถอยหลัง สินค้าใกล้หมด หรือดีลจะหมดเวลาเร็ว ๆ นี้
เทคนิคที่ 4: เข้าร่วมโปรแกรม LIVE จาก TikTok Shop
TikTok Shop ได้ออกแบบโปรแกรม LIVE เพื่อส่งเสริมยอดขายอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยน “ผู้ชม” ให้กลายเป็น “ผู้ซื้อ” ตัวจริง โปรแกรมเหล่านี้ช่วยเพิ่มการมองเห็น สร้างแรงจูงใจ และเสริมประสิทธิภาพการปิดการขาย ตั้งแต่วินาทีแรกของการไลฟ์ จนถึงจังหวะสุดท้ายที่นักช็อปกดของลงตะกร้าอย่างมั่นใจ และนี่คือ 2 โปรแกรมที่น่าสนใจสำหรับเทศกาล Mega Sales นี้!
LIVE Flash Deal โปรโมชันแบบจำกัดเวลา พร้อมตั้งราคาพิเศษ และจำนวนสินค้าที่ต้องการมอบส่วนลดแบบควบคุมได้เอง โดยสามารถร่วมมือกับครีเอเตอร์เพื่อนำเสนอโปรโมชันนี้ผ่านไลฟ์ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมใหม่จากครีเอเตอร์ อย่าลืม! การตั้งค่าคอมมิชชันเพื่อจูงใจให้ครีเอเตอร์เข้าร่วมก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน
LIVE Specials โปรแกรมคูปองไลฟ์คุ้มสำหรับร้านค้าที่มอบส่วนลดสนับสนุนการขายระหว่างไลฟ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดการไลฟ์
เทคนิคที่ 5: ดีใจจัง! TikTok Shop ตัดคลิป LIVE Highlights ให้ด้วย
TikTok Shop ช่วยเปลี่ยนช่วงเวลาไลฟ์ที่ขายดีหรือได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ชมมากที่สุดมาเป็นวิดีโอสั้น เพื่อต่อยอดการเข้าถึง ดึงดูดความสนใจ และเพิ่มยอดขายได้แม้ไลฟ์จะจบไปแล้ว ฟีเจอร์ LIVE Highlight ยังช่วยขยายการมองเห็นให้กับแบรนด์ทั้งบนหน้าร้านค้า (Shop Tap) และหน้า FYF (For You Feed) ทำให้คอนเทนต์มี “อายุการขาย” ยาวนานยิ่งขึ้น
รู้หรือไม่? ง่ายกว่าที่คิด! TikTok Shop จะสร้างคลิป Highlight ให้โดยอัตโนมัติทันทีหลังไลฟ์จบ ประหยัดเวลา พร้อมช่วยให้คอนเทนต์ของคุณยังคงสร้างผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
อย่างไรก็ตามถ้าหากจะ LIVE แบบมือโปร? ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ใช้เครื่องมือการตลาดจาก TikTok Shop ให้เป็น และวางแผนคอนเทนต์อย่างมีกลยุทธ์ การไลฟ์ของคุณจะไม่ใช่แค่การสร้างการมีส่วนร่วม แต่จะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังในการปิดการขาย เพิ่มยอด และขยายผลลัพธ์ในระยะยาว ในช่วงเทศกาล Mega Sales นี้ ใช้ 5 เทคนิค LIVE ให้ปังกับ TikTok Shop เพื่อเพิ่มการมองเห็น ดันยอดขายจริง และเปลี่ยนทุกนาทีบนหน้าจอให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จับต้องได้
