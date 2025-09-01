xs
xsm
sm
md
lg

OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



OSIM แบรนด์ชั้นนำด้านเก้าอี้นวดไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันดับ 1 ของเอเชียจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 46 ปี พร้อมรางวัลการันตีในด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าทั่วโลกให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด ทั้งจากรางวัลด้านแบรนด์และการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างแรงสะเทือนในวงการ Wellness Tech อีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวเก้าอี้นวดอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด “uDivine V3” ที่มาพร้อม AI อัจฉริยะ และเทคโนโลยีการนวดล้ำสมัย ผสานเข้ากับดีไซน์หรูที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นี่ไม่ใช่แค่เก้าอี้นวดธรรมดา แต่คือ “Personal Wellness Hub” ที่เชื่อมโยงชีวิตประจำวันกับการดูแลสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยวิเคราะห์ความเมื่อยล้าเฉพาะบุคคล พร้อมแนะนำโปรแกรมนวดที่แม่นยำ เหมือนมีนักนวดมืออาชีพประจำอยู่ที่บ้าน


uDivine V3 ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกมิติของการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการรีชาร์จพลังหลังวันทำงาน, คลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย หรือสร้างโมเมนต์ผ่อนคลายอันอบอุ่นร่วมกับครอบครัว การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำว่า OSIM ไม่ได้เพียงขายเก้าอี้นวด แต่กำลัง กำหนดอนาคตใหม่ของการดูแลสุขภาพที่บ้าน ที่ล้ำสมัย สะดวก และหรูหรากว่าที่เคย


Product Highlights ของ uDivine V3
- AI อัจฉริยะ วิเคราะห์ความเมื่อยล้าและแนะนำโปรแกรมนวดที่เหมาะสมที่สุด (Base on your Data)
- 8 โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น Sleep, Destress, Sports Recovery, Beauty ที่ออกแบบโดย ซาโตะ ซึโยชิ – ผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรคติกชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น พร้อม นวัตกรรมการบำบัดด้วยเสียง ที่ช่วยเสริมความผ่อนคลาย
- Friendly Design ดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับการตกแต่งทุกสไตล์ ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และเติมเต็มมากกว่าเก้าอี้นวดทั่วไป
- Intelligent Shoulder Detection System – ปรับระดับอัตโนมัติเข้ากับสรีระของคุณ เพื่อมอบการนวดที่แม่นยำและเป็นส่วนตัวสำหรับบริเวณคอ ไหล่ และแผ่นหลังส่วนบน
- Safety System ออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง
- V-Hand® Massage (สิทธิบัตรเฉพาะ) นวดเสมือนมีนักนวด 4 มือ ทำงานพร้อมกันทั้งช่วงบนและล่าง
- Body Tension Score + Personalized Massage เชื่อมต่อกับ OSIM Well-Being App เพื่อโปรแกรมการนวดเฉพาะบุคคล
- Zero-Gravity Mode & Heat Therapy เติมเต็มความผ่อนคลายขั้นสูงสุด
- ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้ต่อเนื่อง ผ่าน OSIM Well-Being App เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล


สัมผัสนวัตกรรมดูแลสุขภาพจาก OSIM ได้แล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะช่วง Pre-Order ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2568 สั่งจองได้ทางเว็บไซต์ https://shorturl.at/ZdrpR หรือที่ร้าน OSIM ทุกสาขา









OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ
OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ
OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ
OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ
OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น