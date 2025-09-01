OSIM เปิดตัว “uDivine V3” เก้าอี้นวด AI สุดล้ำ

OSIM แบรนด์ชั้นนำด้านเก้าอี้นวดไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอันดับ 1 ของเอเชียจากประเทศสิงคโปร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 46 ปี พร้อมรางวัลการันตีในด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าทั่วโลกให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด ทั้งจากรางวัลด้านแบรนด์และการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างแรงสะเทือนในวงการ Wellness Tech อีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวเก้าอี้นวดอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด “uDivine V3” ที่มาพร้อม AI อัจฉริยะ และเทคโนโลยีการนวดล้ำสมัย ผสานเข้ากับดีไซน์หรูที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ นี่ไม่ใช่แค่เก้าอี้นวดธรรมดา แต่คือ “Personal Wellness Hub” ที่เชื่อมโยงชีวิตประจำวันกับการดูแลสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยวิเคราะห์ความเมื่อยล้าเฉพาะบุคคล พร้อมแนะนำโปรแกรมนวดที่แม่นยำ เหมือนมีนักนวดมืออาชีพประจำอยู่ที่บ้าน
uDivine V3 ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกมิติของการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นการรีชาร์จพลังหลังวันทำงาน, คลายกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกาย หรือสร้างโมเมนต์ผ่อนคลายอันอบอุ่นร่วมกับครอบครัว การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำว่า OSIM ไม่ได้เพียงขายเก้าอี้นวด แต่กำลัง กำหนดอนาคตใหม่ของการดูแลสุขภาพที่บ้าน ที่ล้ำสมัย สะดวก และหรูหรากว่าที่เคย
Product Highlights ของ uDivine V3
- AI อัจฉริยะ วิเคราะห์ความเมื่อยล้าและแนะนำโปรแกรมนวดที่เหมาะสมที่สุด (Base on your Data)
- 8 โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น Sleep, Destress, Sports Recovery, Beauty ที่ออกแบบโดย ซาโตะ ซึโยชิ – ผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรคติกชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น พร้อม นวัตกรรมการบำบัดด้วยเสียง ที่ช่วยเสริมความผ่อนคลาย
- Friendly Design ดีไซน์ทันสมัยเหมาะกับการตกแต่งทุกสไตล์ ใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และเติมเต็มมากกว่าเก้าอี้นวดทั่วไป
- Intelligent Shoulder Detection System – ปรับระดับอัตโนมัติเข้ากับสรีระของคุณ เพื่อมอบการนวดที่แม่นยำและเป็นส่วนตัวสำหรับบริเวณคอ ไหล่ และแผ่นหลังส่วนบน
- Safety System ออกแบบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง
- V-Hand® Massage (สิทธิบัตรเฉพาะ) นวดเสมือนมีนักนวด 4 มือ ทำงานพร้อมกันทั้งช่วงบนและล่าง
- Body Tension Score + Personalized Massage เชื่อมต่อกับ OSIM Well-Being App เพื่อโปรแกรมการนวดเฉพาะบุคคล
- Zero-Gravity Mode & Heat Therapy เติมเต็มความผ่อนคลายขั้นสูงสุด
- ดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่ได้ต่อเนื่อง ผ่าน OSIM Well-Being App เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล
สัมผัสนวัตกรรมดูแลสุขภาพจาก OSIM ได้แล้ววันนี้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะช่วง Pre-Order ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2568 สั่งจองได้ทางเว็บไซต์ https://shorturl.at/ZdrpR หรือที่ร้าน OSIM ทุกสาขา