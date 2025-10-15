“ASEAN Ceramics 2025” เปิดฉากยิ่งใหญ่ ดันอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติสู่สากล

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ งาน ASEAN Ceramics & ASEAN Stone 2025 เวทีทางธุรกิจและความรู้เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติแห่งอาเซียน งานนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อมาร่วมอัปเดตเทรนด์นวัตกรรมล่าสุด พร้อมสร้างธุรกิจและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก งานนี้เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี วัสดุ และโซลูชันใหม่ๆ ที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันการเติบโตของตลาดอาเซียนให้ก้าวสู่ระดับสากล
ในปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 200 บริษัท และแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกครอบคลุมพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมต้อนรับผู้เข้าชมงานในอุตสาหกรรมกว่า 4,000 ราย โดยมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมากกว่า 400 คู่ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน
งาน ASEAN Ceramics จัดขึ้นโดย MMI Asia ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Messe München (ประเทศเยอรมนี) ร่วมกับ Asian Exhibition Services (AES) Ltd. ในฐานะที่ปรึกษา เป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติชั้นนำด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัสดุสำหรับการผลิต เครื่องปั้นดินเผาเซรามิก (White-ware), อิฐดินเผาหนัก (Heavy Clay) และเซรามิกขั้นสูง (Advanced Ceramics) ที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานนี้จัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN Stone ครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมหินธรรมชาติที่ครบวงจรเพียงงานเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ เคมีภัณฑ์ และวัสดุหินธรรมชาติจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วโลก โดยงาน ASEAN Stone ได้รับการสนับสนุนจาก Confindustria Marmomacchine (Associazione Italiana Marmomacchine) สมาคมอุตสาหกรรมหินธรรมชาติจากประเทศอิตาลี และ สภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับอุตสาหกรรมหินธรรมชาติของภูมิภาคให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ปีนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่งาน ASEAN Stone จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าและเทคโนโลยีด้านหินธรรมชาติของภูมิภาคอาเซียน
โดยงาน ASEAN Ceramics ครั้งที่ 9 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมการค้าชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมเซรามิกส์ไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอิตาลี สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีนสาขาวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมเซรามิกแห่งประเทศเวียดนาม และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกเซรามิกแห่งประเทศบังกลาเทศ
นายไมเคิล วิลตัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MMI Asia Pte Ltd กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ความสำเร็จของการเปิดตัวงาน ASEAN Stone ครั้งแรกที่ประเทศเวียดนามเมื่อปีที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อโซลูชันในอุตสาหกรรมหินธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำงาน ASEAN Stone มาจัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยทั้งสองงานจัดแสดงนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีที่ครอบคลุมในการนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติ ซึ่งรวมไปถึงเครื่องจักร วัสดุ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสอันไร้ขีดจำกัดในการร่วมมือทางธุรกิจ การเติบโต และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและทั่วโลก
นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก ไม่เพียงในด้านการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนอีกด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ นายกสมาคม สมาคมเซรามิกส์ไทย กล่าวว่า งาน ASEAN Ceramics & ASEAN Stone 2025 ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม อัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ และส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมเซรามิกระดับโลก นอกเหนือจากการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยแล้ว งานนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเซรามิกปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
ภายในงานยังมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN Ceramics & ASEAN Stone Conference ซึ่งจะรวบรวมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน มาร่วมบรรยายและเสวนาภายใต้หัวข้อหลัก “Pioneering a Sustainable & Innovative Future for Ceramics & Stone in Southeast Asia” หรือ “การบุกเบิกอนาคตที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” การประชุมครั้งนี้ยังทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับผู้แสดงสินค้า (Exhibitor Forum) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเซรามิกและหินธรรมชาติในภูมิภาค
นอกจากการประชุมสัมมนาวิชาการแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าชมอย่างรอบด้าน การเยี่ยมชมโรงงานล่วงหน้า (Pre-event Factory Tour) โดยได้รับเกียรติจากบริษัท Crown Ceramics และ The Siam Refractory Industry Co., Ltd. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากภายในสถานประกอบการจริง
สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือ ASEAN Ceramics & Stone Talents Hub ที่จะเชื่อมโยงผู้แสดงสินค้ากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางอาชีพและเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรกับความต้องการของอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน สตูดิโอเซรามิกชั้นนำจาก กรุงเทพฯ และ จังหวัดนครราชสีมา จะมาร่วมสาธิตปั้นเครื่องเคลือบ (Live Pottery Demonstration) ด้วยดินท้องถิ่น เพื่อเฉลิมฉลองศิลปะ งานฝีมือ และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางแห่งความสร้างสรรค์ด้านเซรามิกของภูมิภาค
ปีนี้ภายในงาน ASEAN Ceramics & ASEAN Stone 2025 ยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference for Traditional and Advanced Ceramics (ICTA) อีกด้วย การประชุมวิชาการอันทรงเกียรตินี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมเซรามิกส์ไทย (Thai Ceramic Society), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานวิจัยด้านเซรามิกทั้งเชิงดั้งเดิมและเชิงล้ำสมัย การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 15 แห่ง รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาคด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์วัสดุ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลงานวิชาการร่วมกัน
