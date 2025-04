เปิดตัว ‘Tatler Best Thailand’ คู่มือแนะนำสุดยอดร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมของไทย

นักชิม นักดื่ม นักเดินทางท่องเที่ยวเตรียมพบกับคู่มือแนะนำที่ครอบคลุมและเจาะลึก เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารและท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบคือคู่มือแนะนำ 100 อันดับโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ชั้นนำ ที่ครอบคลุมและครบถ้วนที่สุดของเอเชีย เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในด้านอุตสาหกรรมบริการและประสบการณ์รับประทานอาหาร ประกอบด้วยรางวัล Best in Class ทั้งหมด 27 รางวัล แบ่งเป็น 11 รางวัลสำหรับโรงแรม เก้ารางวัลสำหรับร้านอาหาร และเจ็ดรางวัลสำหรับบาร์Tatler Best มีความโดดเด่นและแตกต่างจากรางวัลอื่นๆ ด้วยการคัดเลือกและนำเสนอภาพรวมของแวดวงอาหารและการบริการที่ครอบคลุมที่สุดในเอเชีย ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการคัดเลือกโดย Tatler คอมมูนิตี้ รวมถึงนักเดินทางระดับโลก นักชิมอาหารระดับแถวหน้า และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มจากทั่วเอเชีย ที่มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเหล่านักเดินทางผู้เปี่ยมรสนิยมในภูมิภาค“แม้เราจะขยายขอบเขตการคัดเลือกสู่ลิสต์ระดับภูมิภาค แต่เราก็ยังคงมุ่งมั่นเชิดชูวงการอาหารและบริการในระดับท้องถิ่นผ่าน Tatler Best ฉบับประเทศต่างๆ ที่จะจัดทำขึ้นเป็นรายปี” ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ บรรณาธิการบริหาร Tatler Thailand กล่าว“สำหรับประเทศไทย Tatler Best Thailand ฉบับปฐมฤกษ์ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ได้คัดสรร 100 ร้านอาหาร 20 บาร์ ผู้ชนะรางวัล Best in Class หลากหลายสาขา รวมไปถึง Tatler Best Hotels ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อยกย่องบุคคลและสถานประกอบการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงสร้างมาตรฐานใหม่ๆ และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า”นอกจากการเปิดตัวหนังสือคู่มือ Tatler Best Thailand ฉบับปี 2025 แล้ว ยังมีการจัดงานประกาศรางวัลให้แก่เจ้าของกิจการ เชฟ บาร์เทนเดอร์ และผู้บริหารโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 30 มีนาคมนี้ ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ ความสร้างสรรค์ การสร้างมาตรฐานใหม่ๆ และความสำเร็จของทุกธุรกิจ โดยร้านอาหาร บาร์ และโรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกใน Tatler Best Thailand ปีนี้ยังจะไ้ด้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับภูมิภาคเอเชียในงาน Tatler Best of Asia ปลายปีนี้ที่เตรียมกลับมาจัดที่กรุงเทพฯ อีกครั้ง เพื่อมอบรางวัลให้แก่ร้านอาหาร บาร์ โรงแรม ตลอดจนบุคลากรมากความสามารถในธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วเอเชียผู้ที่สนใจสามารถสั่งหนังสือ Tatler Best Thailand ฉบับปี 2025 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2025 ที่ 02-078-9175