“อายลิ้งค์-ออฟติคาน่า” ผนึกกำลัง “ซิลลูเอท” ชี้เทรนด์แว่นตาปีหน้า

ผู้จัดการรายวัน 360 – “อายลิ้งค์ วิชั่น” ชี้ตลาดแว่นตาฟังชันนัล ยังโตอย่างมั่นคง ดันแบรนด์เรือธง ซิลลูเอท ลุยตลาดต่อเนื่อง ล่าสุด ผนึกบริษัทแม่ และ ออฟติคาน่า สีลม จัดกิจกรรม Style Consultation By Silhouette ที่ร้าน Opticana สีลมคอมเพล็กซ์ ซิลลูเอทยกทีมบริหาร พร้อมสไตล์ลิสต์ด้านแว่นตาบุกไทยสร้างประสบการณ์ลูกค้า
นายประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรวมแว่นตาในไทย มีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงตลาดหนึ่ง โดยเป็นตลาดกลุ่มแฟชั่น มากถึง 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นแว่นตากลุ่มฟังชันนัล
อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มแว่นตาฟังชันนัล ก็ถือเป็นตลาดที่แข่งขันรุนแรงไม่แพ้กัน ซึ่งในตลาดโลกมีประมาณ 4 แบรนด์ที่เป็นผู้ประกอบการหลัก ซึ่ง 1 ในนั้นคือแบรนด์ Silhouette (ซิลลูเอท) จากออสเตรีย ที่บริษัทฯเป็นผู้จัดจำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการและเป็นแบรนด์หลักเรือธงแบรนด์หนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท ด้วยจุดขายที่มีมากกว่า 150 จุดขายทั่วไทย
“ลูกค้าแว่นตาของแบรนด์ ซิลลูเอท มีความจงรักภักดีหรือลอยัลตี้ต่อแบรนด์ค่อนข้างสูง จะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นง่ายๆ เนื่องจากมีจุดเด่นแตกต่างเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เช่น วัสดุที่ทำจากไททาเนียม บานพับที่จดลิขสิทธิ์ด้วยการที่ไม่มีสกรูไม่มีน๊อต หรือแม้แต่วัสดุที่แสดงถึงความยั่งยืน เป็นแบรนด์ที่ยังคงความเป็นแฟมิลี่ด้วยที่เป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งดั้งเดิมที่เข้าสู่รุ่นที่ 3 มาบริหารแล้ว แตกต่างจากแบรนด์หลักคู่แข่งอื่นที่เปลี่ยนเจ้าของไปหมดแล้ว แต่เราในฐานะที่ีเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งในส่วนเจ้าของแบรนด์ต่างประเทศก็ต้องพัฒนาทางด้านการผลิตและทำการตลาดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างประสบการณ์กับลูกค้าต่อเนื่อง”
ตลาดแว่นตาฟังชันนัล ยังคงเป็นตลาดที่มีการเติบโตต่อเนื่องและมั่นคง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสายตา ที่เป็นอวัยวะสำคัญในการดำรงชีวิต และปัญหาสายตาของผู้คนยุคใหม่เริ่มมีมากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้สายตากับอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์มากขึ้น ที่ส่งผลต่อปัญหาสายตา
ล่าสุดไม่นานมานี้ บริษัทได้ร่วมมือกับทาง ซิลลูเอท และร้าน Opticana จัดกิจกรรม Style Consultation By Silhouette ที่ร้าน Opticana สีลมคอมเพล็กซ์
นางสาวอารยา เตโชชวลิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟติคาน่า สีลม จำกัด กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ปัญหาสายตาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญในการดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้แว่นตาที่มีคุณภาพที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนก็มีโอกาสมีปัญหาสายตาได้ทั้งนั้น
แบรนด์ ซิลลูเอท มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่อเนื่อง เช่น “ไมโอเปีย คอนโทรล” (Myopia Control) ที่ช่วยควบคุมภาวะสายตาสั้นในเด็ก ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ ก็มีการพัฒาเนส์เฉพาะทางมากขึ้น ทั้งสำหรับการมองระยะใกล้ กลาง หรือไกล รวมถึงเลนส์สำหรับกิจกรรมต่างๆ
“วันนี้ผู้บริโภคไม่ได้เลือกเพียงแค่ เลนส์สายตา หรือ กรอบที่ใส่สบาย เท่านั้น แต่รวมไปถึงเลือกแว่นตาที่มีความเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด และยังต้องเป็นแว่นฟังชันนัลที่สะท้อนถึงตัวตนและมีความเป็นแฟชั่นประกอบด้วย สามารถสะท้อนอารมณ์ ไลฟ์สไตล์ ได้ด้วย”
ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวที่ร้าน มีกิจกรรมมากมาย เข่น การอัพเดตเทรนด์แว่นตาปี 2025 และ 2026 แนะนำการเลือกแว่นตาให้เข้ากับบุคลิกและกิจวัตรประจำวันของแต่ละบุคคล ทั้งรูปทรงใบหน้าของผู้สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงคิ้ว สีของดวงตา สีผิว สีผม เพื่อให้ได้กรอบแว่นตา Silhouette ที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด งานนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารใหญ่ David CHALMERS Global Sales Director Emerging Markets และ Melanie FUNK Head of Product Management Silhouette ร่วมงานด้วยครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่ Silhouette จัดทีม Style Consultation มาเยือนเมืองไทย
เป๊กกี้ เฉิง (Peggy Cheng) ผู้เชี่ยวชาญด้านสไตล์แว่นตาระดับนานาชาติ จาก Silhouette สำนักงานใหญ่ ประเทศออสเตรีย ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย กล่าวว่า เทรนด์แว่นตาในปี 2025–2026 จากมุมมองของ Silhouette ถูกกำหนดโดย ประสบการณ์ทางสายตาแบบองค์รวม และ การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนที่มากขึ้น
ปัจจุบันผู้บริโภคมองหาแว่นตาที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มคุณภาพการมองเห็นแต่ยังสามารถแสดงตัวตนและสอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขา ซึ่งเราพัฒนาไปสู่แว่นตาที่ผสานการออกแบบ การใช้งาน และความรับผิดชอบเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน แนวทางของเราสะท้อนอยู่ในสองทิศทางหลักแว่นตาแบบครบองค์ (Complete Eyewear) และ วัสดุที่ยั่งยืน
“เรายังเห็นความต้องการในดีไซน์แบบคลาสสิกของ Silhouette ควบคู่ไปกับดีไซน์ใหม่ที่กล้าทดลองมากขึ้น เช่น รูปทรงเรขาคณิตที่ล้ำสมัย การดีไซน์วินเทจหรือกรอบขนาดใหญ่ กรอบโลหะบาง และแว่นไร้ขอบ รวมถึงการใช้โทนสีและพื้นผิวที่หลากหลาย ตั้งแต่พาสเทลนุ่มนวลไปจนถึงโทนสีเอิร์ธโทนดีไซน์แบบไร้ขอบ (Rimless) เราเปิดตัว The Visionary ซึ่งเป็นการออกแบบเลนส์ฐาน 2 แบบใหม่ พร้อมคานจมูกร่วมสมัยและขาแว่นที่พัฒนาเฉพาะสำหรับตลาดเอเชีย สำหรับดีไซน์แบบกรอบเต็ม (Full-rim) เราได้ขยายคอลเลกชันด้วย Titanium Reframed, Titanium Shield, Pure Visionary และ Titanium Wire”
นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต วัสดุ SPX® Green+ ของเรา ซึ่งเป็นวัสดุไบโอเซอร์คูลาร์ประสิทธิภาพสูงได้พิสูจน์แล้วว่านวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินไปพร้อมกันโดยไม่กระทบต่อความสวยงามหรือความทนทาน เราผสานการวิจัยตลาดภาคสนามเข้ากับการวิเคราะห์เทรนด์ระดับโลก เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกและนำมาปรับใช้กับการออกแบบทุกรายละเอียด ตั้งแต่สัดส่วนรูปทรง คานจมูก ความยาวขาแว่น ไปจนถึงโทนสี เพื่อให้เหมาะกับความชอบของแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชีย ซึ่ง ความพอดี น้ำหนักเบา และความสบาย ถือเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมกับแนวคิด Complete Eyewear ที่ออกแบบกรอบและเลนส์ให้กลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้ทุกชิ้นของ Silhouette ถูกปรับให้เข้ากับใบหน้าและไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่อย่างแท้จริง