OWNDAYS Thailand ฉลองครบ 10 ปี สร้างปรากฏการณ์แบรนด์แว่นตาไลฟ์สไตล์โตสุดในไทย

บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดค้าปลีกแว่นตาจากประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบ 10 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยงาน "OWNDAYS THAILAND 10th ANNIVERSARY - THANK YOU FOR YOUR SUPPORT OVER THE YEARS" ตอกย้ำเส้นทางการเติบโตจากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวคิด “From Seed to Success – A Decade of Vision” ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการยกระดับประสบการณ์ซื้อแว่นของคนไทยให้ “ง่าย โปร่งใส และมีสไตล์” จนกลายเป็นผู้นำตลาดแว่นตาที่ครองใจคนรุ่นใหม่ได้ภายในเวลาเพียงทศวรรษเดียว และเพื่อขอบคุณลูกค้าผู้สนับสนุนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โอนเดส์ได้เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ “Every day is a blessing” แรงบันดาลใจจากพระพิฆเนศ ผู้เป็น สัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่และความสำเร็จในชีวิต โดยคอลเลกชันนี้ประกอบด้วย 6 ดีไซน์สุดพิเศษ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน
เส้นทางแห่งการเติบโต: จากร้านแว่นญี่ปุ่นสู่แบรนด์แฟชั่นของคนรุ่นใหม่
OWNDAYS เข้าสู่ตลาดไทยในปี 2558 ในช่วงที่ตลาดแว่นตายังเป็นแบบดั้งเดิม ลูกค้าต้องรอหลายวันกว่าจะได้แว่นหนึ่งคู่ และเผชิญกับราคาที่ซับซ้อน แบรนด์จึงเข้ามา “เปลี่ยนวิธีคิดของคนไทยที่มีต่อการซื้อแว่นตา” ด้วยบริการ “ตัดแว่นเสร็จภายใน 20 นาที” ราคาชัดเจน ไม่มีค่าเลนส์แอบแฝง และดีไซน์ทันสมัยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยการวางโลเคชันร้านในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ พร้อมดีไซน์ร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนร้านแฟชั่นมากกว่าคลินิกแว่นตา ทำให้ OWNDAYS เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และเติบโตเป็น “Everyday Eyewear Brand” ที่คนรุ่นใหม่จดจำได้ในฐานะแบรนด์ที่ทั้งแฟชั่น เข้าถึงง่าย และบริการรวดเร็ว
คุณเอเว่น วู ผู้อำนวยการภูมิภาค (ประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา OWNDAYS ไม่ได้เป็นเพียงร้านแว่น แต่เป็นแบรนด์ที่มอบความมั่นใจและแรงบันดาลใจให้ลูกค้าได้ ‘OWN your DAYS’ หรือใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง เราเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากการฟังลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเสมอ”
เบื้องหลังความสำเร็จ: กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ที่เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่
OWNDAYS วางจุดยืนชัดเจนว่าเป็น “Fashion & Lifestyle Brand” ที่ผสานฟังก์ชันและแฟชั่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแก้ปัญหาสายตา แต่คือการแสดงตัวตนผ่านสไตล์การสวมใส่ แบรนด์ออกคอลเลกชันใหม่ทุกเดือน ตั้งแต่รุ่นเบสิกไปจนถึงการ Collaboration กับแบรนด์แฟชั่นและตัวการ์ตูนดัง เช่น Kuromi และ Toy Story
ในด้านการตลาด OWNDAYS ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น TikTok, Instagram และ Facebook โดยสร้างคอนเทนต์แนวสนุก เข้าใจง่าย และ relatable เช่น how-to เลือกแว่นให้เข้ากับรูปหน้า หรือ meme ที่คนแชร์ต่อกันได้ง่าย นอกจากนี้ แบรนด์ยังเลือก มาริโอ้ เมาเร่อ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโอนเดส์ ซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และเป็นที่รักของทุกเจเนอเรชัน การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปต่อยอดในแคมเปญไวรัล ที่เข้าถึงผู้ชมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งผ่านคลิปวิดีโอสั้น โพสต์โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมออนไลน์เชิงมีส่วนร่วม ทำให้แบรนด์สามารถขยายการรับรู้ในวงกว้าง และเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ติดตามเทรนด์ออนไลน์ได้อย่างทรงพลังและเป็นธรรมชาติสู่ทศวรรษใหม่แห่งการเติบโต: การขยายสาขาและโอกาสทางธุรกิจของ OWNDAYS
จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในปี 2567 ที่มีอัตราการเติบโตระดับ double-digit growth OWNDAYS ตั้งเป้าขยายสาขาให้ครบ มากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศภายใน 3–5 ปีข้างหน้า พร้อมยกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านบริการ Omnichannel Experience ที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างไร้รอยต่อ เช่น การเลือกกรอบแว่นออนไลน์และรับได้ที่สาขา
นอกจากนี้ แบรนด์ยังเตรียมขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคคล้ายคลึงกับไทย และเป็นตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง รวมถึงมองหาโอกาสร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านแฟชั่นและเฮลท์เทคในอนาคต
ฉลองครบรอบ 10 ปี OWNDAYS Thailand กับงานพิเศษ 16–19 ตุลาคมนี้ ที่สยามพารากอน
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนตลอดทศวรรษที่ผ่านมา OWNDAYS จัดงานเฉลิมฉลอง OWNDAYS THAILAND 10th ANNIVERSARY – THANK YOU FOR YOUR SUPPORT OVER THE YEARS ระหว่างวันที่ 16–19 ตุลาคม 2568 ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “From Seed to Success – A Decade of Vision”
ภายในงานพบกับการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ “Every day is a blessing” ประกอบด้วย 6 ดีไซน์ แรงบันดาลใจจากความเชื่อและแรงศรัทธาในมหาเทพแห่งปัญญาและความสำเร็จ – พระพิฆเนศ ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้น การขจัดอุปสรรค และความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจถึงคุณลูกค้าผู้มีอุปะการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซี่งแต่ละดีไซน์ผ่านการรังสรรค์อย่างประณีต เพื่อถ่ายทอดพลังบวกและแรงบันดาลใจให้ผู้สวมใส่รู้สึกถึง “การเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยความมั่นใจและโชคดีในทุกวัน”
The Blessing of Wealth (สีทอง) ปางแห่งความมั่งคั่ง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภ
The Blessing of Creative Beginnings (สีเขียว) ปางแห่งการริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่และการบุกเบิก
The Blessing of Might and Majesty (สีแดง) ปางแห่งอำนาจและบารมี การขจัดอุปสรรค
The Blessing of Great Compassion (สีม่วง) ปางแห่งเมตตามหานิยม สื่อถึงการดึงดูดความสำเร็จตามที่ปรารถนา
The Blessing of Fulfilled Success (สีฟ้า) ปางแห่งความสำเร็จสมปรารถนา อำนวยผลให้สำเร็จทุกสิ่งตามที่ตั้งใจ
The Blessing of Rhetoric (สีขาว) ปางแห่งวาทศิลป์ สื่อถึงความสำเร็จในการสื่อสารและการประสานงาน
ทั้งนี้ คุณเอเว่น วู กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราอยากให้คอลเลกชันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ทั้งสำหรับแบรนด์และลูกค้าของเรา เพื่อย้ำเตือนว่าทุกวันคือโอกาสที่จะมองโลกอย่างชัดเจนและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 อาทิ การแสดงเปิดตัวแว่นตาคอลเลกชันพิเศษวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 17.00–19.00 น. กับโชว์ Contemporary Dance “GRAIN TO GROWTH” ถ่ายทอดพลังแห่งการเติบโต พร้อมการปรากฏตัวของ คุณแอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 และ คุณมาริโอ้ เมาเร่อ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ OWNDAYS
โปรโมชันพิเศษ ลด 10% ทุกกรอบแว่นพร้อมเลนส์ หรือรับส่วนลด 1,000 บาทสำหรับเลนส์พิเศษ ของสมนาคุณสุดพิเศษ เช่น ช็อกโกแลตฟรี, Workshop Lucky Zen Garden, Face Analysis, ดูไพ่ ทาโรต์, และ Personality Test ฟรีตลอดงาน ปิดท้ายด้วย Special Talk “คนไทยกับความเชื่อพระพิฆเนศ” โดย คุณโน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต และ คุณต่อ จิตรพันธุ์ หัชชะวณิช ในวันที่ 19 ตุลาคม เวลา 16.00–17.00 น.
อย่างไรก็ตาม งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ OWNDAYS Thailand ในการส่งต่อแรงบันดาลใจ ความเชื่อมั่น และ คำขอบคุณจากใจให้กับลูกค้าทุกคนที่ร่วมเติบโตมาตลอด 10 ปี
