Monde Eyewear ร้านแว่นตาใกล้บ้าน แบรนด์น้องใหม่จากหอแว่น Better Vision ชูจุดเด่น 3 ด้าน "รู้ใจ-จริงใจ-สบายใจ"

หอแว่น Better Vision เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Monde Eyewear” หรือ ร้านแว่นตามองเด้ เดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง หลังได้รับการตอบรับดีจากชุมชน 150 สาขาทั่วประเทศ จากการเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ร้านแว่นตาใกล้บ้าน มาตรฐานสากล ดูแลสายตาของทุกคนเหมือนเพื่อนรู้ใจ” โดดเด่นด้วยคอนเซปต์ร้านที่เป็นมิตรเข้าถึงง่าย แต่คงคุณภาพระดับมืออาชีพ พร้อมตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตาของทุกเพศทุกวัย กรอบพร้อมเลนส์คุณภาพ ราคาเริ่มต้นเพียง 990 บาท เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสายตาในราคาที่เป็นมิตร โดยยังคงคุณภาพมาตรฐานเดียวกันกับ “หอแว่น Better Vision” ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
คุณวรธัช สิริพันธุ์ – ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของ “Monde Eyewear” (แว่นตามองเด้) แบรนด์ร้านแว่นตาในเครือหอแว่น Better Vision ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้านแว่นตาใกล้บ้าน มาตรฐานสากล ดูแลสายตาของทุกคนเหมือน “เพื่อนรู้ใจ” สอดคล้องกับคำว่า "มองเด้" (MONDE) ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า “โลก” และ “ผู้คน” สะท้อนถึงเป้าหมายสำคัญของแบรนด์ที่ต้องการส่งมอบการมองเห็นที่มีคุณภาพให้กับทุกคนในราคาที่จับต้องได้ และบริการที่เข้าถึงง่ายในทุกพื้นที่ ที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านแว่นตาทั่วไป แต่คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการอย่างสบายใจ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดสายตา และตัดประกอบแว่นตาที่มีมาตรฐานระดับสากล
ภายในร้าน “Monde Eyewear” บรรยากาศเป็นมิตรและเป็นกันเอง พร้อมให้บริการปรึกษากับนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตาและระบบการมองเห็น ได้ตรวจวัดสายตาแบบละเอียด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมให้คำแนะนำเรื่องกรอบและเลนส์ที่ตรงจุด ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและบุคลิกภาพอย่างแท้จริง พบกับกรอบแว่นตา แว่นกันแดด หลากหลายแบรนด์ พร้อมเลนส์คุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อให้การเข้าถึงแว่นตาคุณภาพเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน “Monde Eyewear” จึงนำเสนอแพ็คเกจสุดคุ้ม กรอบพร้อมเลนส์ เริ่มต้นเพียง 990 บาท โดยมีสาขากว่า 150 แห่งทั่วประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชน เดินทางสะดวก พร้อมพัฒนาบริการต่อเนื่อง โดยหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ “Monde Eyewear” แข็งแกร่ง ด้วยจุดเด่น 3 ด้านหลัก ได้แก่ “รู้ใจ-จริงใจ-สบายใจ” เพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตา และความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ ครบ 200 สาขาภายในสิ้นปี 2025
และล่าสุด “Monde Eyewear” ได้เปิดตัว “น้องแมวมอง” มาสคอตประจำแบรนด์อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “เพื่อนแท้สายตาใกล้บ้านคุณ” สื่อถึงความเป็นกันเอง ใส่ใจ และความเชี่ยวชาญในการดูแลสายตา พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าให้การเลือกแว่นเป็นเรื่องง่าย สนุก และอุ่นใจสำหรับทุกคน “น้องแมวมอง” คือแมวส้มอบอุ่น ใจดี และฉลาดหลักแหลม ที่สะท้อนบุคลิกของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน ที่ไม่ใช่แค่ร้านแว่นตาทั่วไป แต่เป็น “เพื่อนรู้ใจ” ที่พร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจ เข้าใจง่าย และช่วยเลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับแต่ละคนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น ยาว หรือมองหาแว่นตาเสริมบุคลิก ซึ่งก่อนหน้านี้น้องแมวมอง ตัวจริงเสียงจริง ได้ปรากฎตัวครั้งแรก ในงาน Character Fest Thailand #1 ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมสร้างการจดจำแบรนด์ และเชื่อมโยงกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามบทบาทของ “น้องแมวมอง” ได้ที่ทุกสาขาของ “Monde Eyewear” รวมถึงกิจกรรมและคอนเทนต์น่ารักๆทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ การเปิดตัว “น้องแมวมอง” ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสื่อสารแบรนด์ “Monde Eyewear” โดยตอกย้ำแนวคิดของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่อง คุณภาพการบริการ และประสบการณ์ที่อบอุ่น และเป็นมิตรสำหรับลูกค้าทุกคน คุณวรธัช สิริพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/MondeEyewear
Instagram: https://www.instagram.com/mondeeyewear/
TikTok: https://www.tiktok.com/@mondeeyewear
LINE Official: @mondeeyewear
Website: https://mondeeyewear.com/
และสาขามองเด้: https://mondeeyewear.com/pages/stores